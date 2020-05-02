Глава РосМинстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

08:03 02.05.2020

1 мая 2020, Антон Никитин



Глава министерства строительства Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ", – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства РИА "Новости".

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", – приводятся в сообщении слова Якушева.



Отмечается, что исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен Никита Стасишин.

Напомним, в четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере. Исполняющим обязанности премьера назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.