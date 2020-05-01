В Тадже возобновили добычу россыпного золота

08:31 02.05.2020

01.05.2020



В Таджикистане, с наступлением благоприятных погодных условий, возобновили производственную деятельность предприятия по добыче россыпного золота.

Как сообщает пресс-центр министерства промышленности и новых технологий страны, в республике функционируют государственные золотодобывающие предприятия "Тиллои Точик", старательный артель "Одина", ООО "Авесто Одина", ООО "Нахш", ООО "Абдулазиз", ООО "Таком Голд", ООО "Шимшо", ООО "Назири", ООО "Заринк" и ООО "Баракати истиклол".

В настоящее время к добыче россыпного золота приступили специальное государственное золотодобывающее предприятие "Тиллои Точик" и ООО "Заринк".

По данным Минпромтехнологий, в 2019 году золотодобывающими предприятиями добыто рассыпного золота на общую сумму 378,2 млн. сомони.

Отмечается, что добытое золото в полном объеме закупается национальным банком Таджикистана и министерством финансов страны.