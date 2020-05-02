Вред молчания: почему в Средней Азии поздно заговорили о коронавирусе, - М.Васильева

09:15 02.05.2020 ВОЗ попросил содействия РФ в борьбе с COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане



Мария Васильева

2 мая 2020



Миссия ВОЗ не будет проверять жителей Таджикистана на коронавирус, но оценит риски распространения COVID-19 в стране. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе организации в преддверии визита в это государство. 30 апреля республика подтвердила первые случаи заражения, хотя смерти от атипичной пневмонии фиксировались весь месяц. Как рассказал "Известиям" сотрудник одной из клиник в Душанбе, в больнице нет тестов на коронавирус. В Туркменистане и вовсе отрицают существование болезни, а эксперты и ВОЗ сомневаются в подлинности официальной информации. По данным источников "Известий", организация попросила главу Роспотребнадзора передать лидерам этих стран просьбу внимательно отнестись к рекомендациям по борьбе с пандемией. Миссия ВОЗ вряд ли улучшит систему мониторинга в Туркменистане, так как государство традиционно проводит осторожную политику с международными организациями, считают эксперты.



Стадия принятия



30 апреля на совещании республиканского штаба по предупреждению пандемии заболевания в стране заявили, что в Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 10 жителей Согдийской области и пяти горожан в Душанбе.



В пресс-службе ВОЗ отметили: в связи с тем что Таджикистан сообщил о случаях заболевания COVID-19, основная задача миссии будет заключаться в оказании поддержки властям в борьбе с распространением инфекции.



- ВОЗ не будет проводить тестирование жителей напрямую, но будет рассмотрен потенциал регионов, исходя из чего вместе с высокопоставленными должностными лицами и экспертами в области здравоохранения Таджикистана будут разработаны механизмы реагирования, - заявила "Известиям" пресс-секретарь ВОЗ Стефани Брикман.



Долгое время в республике не было официальных данных о зараженных коронавирусом. Параллельно с этим в СМИ стала появляться информация о том, что больницы переполнены пациентами с атипичной пневмонией, а власти скрывают информацию об инфицированных новым вирусом. По данным "Sputnik Таджикистан", в Медицинском центре № 1 Душанбе, известном как "Первая Советская", была зафиксирована серия смертей от пневмонии в течение последних дней апреля. По словам главврача Хуршеда Рустамзоду, среди больных числились и медработники.



Позже сам ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с увеличением смертности от атипичной пневмонии в республике. По данным источников "Известий", директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге 29 апреля обратился к главе Роспотребнадзора с просьбой передать лидерам Таджикистана и Туркменистана информацию о необходимости отнестись внимательно к рекомендациям организации по борьбе с COVID-19 и обменяться базами по этому вопросу.

Как рассказали собеседники "Известий", Ханс Клюге обратился к России, потому что "эти страны очень внимательно прислушиваются к Москве".



30 апреля стали появляться сообщения о новых случаях госпитализации медработников. Глава Совета директоров Международной клиники Ибн Сина в Душанбе Абдухалил Холикзода подтвердил "Известиям", что два инфицированных сотрудника больницы уже госпитализированы, еще двое находятся на самоизоляции и получают необходимое лечение.



Ковид на жительство: почему в Казахстане смягчают карантин

В столицах страны начали работать строители и нотариусы

- В нашей клинике пока нет тестов на определение COVID-19, но по снимкам КТ зафиксировано много случаев пневмонии, - сообщил собеседник. - Минздрав уже определил специальные больницы для приема зараженных, куда мы их и перенаправляем.

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин заявил "Известиям", что не совсем верно объяснять отсутствие коронавируса в Таджикистане и Туркменистане тем, что эти государства не взаимодействуют активно с внешними игроками, откуда пришел недуг.

- Большое количество трудовых мигрантов Таджикистана работают в странах, где вирус был обнаружен, включая Россию, Казахстан, Узбекистан. Многие из них успели вернуться домой перед закрытием границ, а вместе с тем привезти и вирус, - отметил собеседник.



По мнению эксперта, причина столь запоздалой реакции в Таджикистане кроется в том, что власти до последнего не хотели признавать угрозу. При этом государство не отличается крайне эффективной системой здравоохранения.

Гражданская солидарность

Несмотря на прошлые заявления властей об отсутствии COVID-19, меры безопасности и ограничения все же вводили. 22 апреля при МВД республики начал работать специальный карантинный отдел милиции. Стали проводить дезинфекцию улиц, закрыли школы и детские сады. Даже в воинских частях на юге Таджикистана прошли мероприятия по профилактике коронавируса. С 30 апреля ношение масок стало обязательным. Однако самой насущной проблемой для страны стало отсутствие достаточной экипировки для медиков.



В Худжанде - административном центре Согдийской области, где пока зафиксировано наибольшее количество больных, горожане решили самостоятельно начать сбор средств на покупку экипировки для докторов.

- Меня потрясло видео с врачами из Ирана, которые умирали из-за отсутствия средств защиты? Cейчас то время, когда мы должны объединяться, а не ждать, когда придет гуманитарная помощь, - заявила "Известиям" создательница гражданского штаба "Операция СИЗ" Зебунисо Солиева.

В штаб входят представители больниц и поликлиник, которые сообщают о своих потребностях в чате. Через местных поставщиков закупаются средства индивидуальной защиты. По словам активистки, уже откликнулось большое число граждан не только Таджикистана, но и России. Внесли свою лепту и студенты-соотечественники, проживающие в США.



- За два дня существования штаба удалось помочь трем больницам и одной поликлинике Таджикистана, но это только начало, тем более что уже возникают проблемы с покупкой респираторов для врачей, - рассказала Зебунисо Солиева.



Она также отметила необходимость координации действий, чтобы распределение помощи происходило под общественным контролем и не было спекуляций вокруг этой темы.

- Наши врачи сейчас борются за наши жизни, и мы в первую очередь обязаны их поддерживать, объединив усилия госорганов, граждан и СМИ, - заключила собеседница.

Кроме гражданской инициативы, республика получает поддержку от других государств, прежде всего - от России. 24 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана заявило, что в целях установления нового коронавирусного заболевания COVID-19 при помощи ВОЗ страна получила 23 тыс. тестовых систем от РФ. В ведомстве отметили, что все тесты были проверены ВОЗ и имеют сертификат качества. О том, что сомневаться в уровне проверки на коронавирус в Таджикистане не стоит, заявляла в недавнем интервью для издания "Настоящее время" постоянный представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева, упомянув поставки от российского института "Вектор".



Взаперти, да не в обиде



Между тем в Туркменистане до сих пор не признают существование COVID-19. По информации ряда местных СМИ, ссылающихся на источники внутри страны, власти запретили даже использование слово "коронавирус".

Еще в середине апреля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите Тюркского совета, заявил, что власти своевременно приняли меры по предотвращению проникновения инфекции на территорию государства. По его словам, в стране был усилен пограничный и миграционный контроль, отменены все авиарейсы в другие государства, а также мобилизована система здравоохранения.



Тем не менее, многие эксперты и даже ВОЗ сомневаются в том, что власти достаточно серьезно воспринимают ситуацию с коронавирусом. 29 апреля в МИД Туркменистана состоялись онлайн-переговоры с директором европейского бюро ВОЗ. Как отмечает онлайн-издание "Туркменистан", глава Европейского регионального бюро всемирной организации Ханс Клюге заявил: эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям в области общественного здравоохранения продолжает оставаться напряженной.



"Не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет"

Посол Индии в России Венкатеш Варма - о критике в адрес ВОЗ, успехах страны в борьбе с коронавирусом и переменах в мире после пандемии

Позже, по сообщениям источников "Известий", Ханс Клюге попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову привлечь экспертов российских центров для участия в миссии по оценке ситуации в Туркменистане.

На первые дни мая назначена миссия ВОЗ в Таджикистан, затем специалисты посетят Туркмению. По мнению Станислава Притчина, рассчитывать, что этот визит сможет повлиять на улучшение системы мониторинга распространения вируса в Туркменистане, сложно.

- Государство традиционно старается проводить осторожную политику с международными организациями, с минимальным открытием реальных данных, власти будут стараться показать, что ситуация стабильная, - отметил эксперт.

Тем не менее, политолог подчеркнул, что в силу политического режима рисков распространения коронавируса у Туркменистана действительно меньше.

- С внешним миром контакты данного государства ограничены из-за строгой визовой системы, поэтому меньше и шансы появления COVID-19, - заметил Станислава Притчин. - Однако нельзя исключать, что кто-то мог привести вирус в Туркменистан, что является вызовом для его системы здравоохранения.



Тем временем "Радио Азатлык" сообщило 28 апреля, что более 400 человек перевезены в поселковые больницы и одну из психиатрических клиник. По данным издания "Хроника Туркменистана", предположительно власти приняли такое решение с целью скрыть случаи заражения коронавирусной инфекцией и спрятать больных от предстоящей миссии всемирной организации.

Между тем, предоставить оперативный комментарий об обращении от ВОЗ в Роспотребнадзоре "Известиям" не смогли. Не ответили на запрос "Известий" в министерствах здравоохранения и иностранных дел, а также в посольствах Таджикистана и Туркменистана. Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588400100

Новости Казахстана

- Поздравление Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал проекты развития Шымкента и Туркестана

- Сенат принял законы, которые позволят повысить социальное благополучие населения

- Казахстанцы, внесшие вклад в Победу в ВОВ, получат единовременную материальную помощь на сумму 7,6 млрд тенге

- Гибкий курс поддержит внешнюю устойчивость Казахстана, но бюджетные показатели ослабнут

- Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана?

- Министр внутренних дел наградил отличившихся в период ЧП сотрудников

- Заработная плата в І квартале 2020 года

- Почему часть интеллигенции Казахстана хочет лишить госстатуса русский язык

- Кадровые перестановки

