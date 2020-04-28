Мировая пандемия - шанс для России, - А.Нотин

09:26 02.05.2020

ослабление англо-саксонского "центра" планеты создаст шок, благодаря которому Россия сможет сорваться с якорей внешней зависимости от наших "западных партнеров"

Александр Нотин



28 апр. 2020



Анализируя ситуацию в нашей стране, не могу не задуматься о ближайших перспективах. Узел коронавирусного кризиса затягивается все туже, экономическая ситуация становится все тяжелее. Действия властей, по крайней мере, пока не обещают каких-либо послаблений. Еще до начала так называемой пандемии, к осени 2020 мы можем оказаться в состоянии глубочайшего нокдауна, если не нокаута.

На что же надеяться? Как верующий человек, пропитанный христианским миропониманием, сознаю, что, во-первых, скорбями Бог не калечит, а лечит. И лечит как отдельно взятого человека, например, меня, так и целую страну, а то и все человечество.

Впрочем, скорби для всех разные. Сегодня США переживают беспрецедентный политико-социальный кризис. Богатейшая в мире страна, располагающая величайшим печатным станком для производства долларов, быстрее всех других погружается в хаос. Буквально в агонию. Уже сам Трамп в своих твиттах начинает упоминать "революцию" и "Гражданскую войну". Мировые сми, подчиненные хозяевам денег, изо всех сил камуфлируют сползание США в кризис, куда больший, чем даже великая депрессия 1930-х. но от интернета ничего не скроешь. И через него мы видим несколько уровней нарастающей турбулентности по-американски.

Первый, он же высший – кризис и раскол внутри самого так называемого глубинного государства, сиречь хозяев денег, мировой закулисы или мирового правительства. В этом "граде на холме" или "царстве триллионеров" нет больше согласия, а из Евангелия мы знаем, что не устоит царство, разделившееся в самом себе или дом, построенный на песке. И "обрушение его будет великим". Трамп представляет Ротшильдов, традиционалистов и изоляционистов, мечтающих глобально перезапустить, но уже по новой схеме, всемирный маховик обогащения глубинного государства. Старая схема Рокфеллеров и глобальных финансистов, опирающаяся на ФРС и бумажный доллар, их категорически не устраивает, ибо она по сути – банкрот. Примирение между этими сторонами, как и между представляющими их американскими демократами и республиканцами, быть не может. Обе стороны готовы идти ва-банк и всей своей мощью поднимать народные массы на свою защиту. Это детонирует и катализирует другие острейшие социальные, этно-конфессиональные и культурные противоречия в США, которые до сего дня сдерживались полицейским насилием и относительным благополучием обывателя. Не стоит забывать и о 500 миллионах боевых стволов, находящихся на руках горячих американских домохозяйств. Если весь этот пороховой склад, подожженный с нескольких сторон, рванет, от Штатов и камня на камне не останется. Коронавирус только усугубил ситуацию и противопоставил друг другу отдельно взятые штаты, издавна недовольные федеральным центром и своей от него зависимостью.



Ну, а нам-то что с того? – спросит иной наш читатель, предположим, даже доверяя описанной выше картине или зная другие детали происходящего. К России любое пробуждение социального йеллоустоуна в США имеет не косвенное, а прямое отношение. Именно оттуда, а вернее – из "лаборатории хаоса", подчиненной глобальному государству, тянутся стальные нити нашей 30-летней колониальной зависимости от англо-саксов. Именно этим объясняется, почему во многих развитых странах, вроде Германии или Швеции, да тех же Штатов, в пандемию и самоизоляцию никто не верит, а у нас все сидят по домам. Под страхом штрафов и чуть ли не арестов. Любое ослабление англо-саксонского "центра" планеты создаст шок, благодаря которому Россия сможет сорваться с якорей внешней зависимости от наших "западных партнеров". Сами собой прервутся и разрушатся трансграничные каналы выплаты нами контрибуций англо-саксам – примерно по одному миллиарду долларов в день. Это создаст невероятный приток, вернее, обратный влив длинных инвестиций в нашу предельно ослабленную экономику. Крысы, то есть, вороватые чиновники и пятая колонна, немедленно сбегут с корабля к своим яхтам, счетам и хозяевам. Конституционная реформа завершится сама собой, причем, в куда большем для подлинного суверенитета масштабе, чем сейчас. Россия вернет себе достоинство и власть над собственными богатствами. А ядерный зонтик и подтянувшаяся при Путине армия отобьют охоту у любых реваншистов.

Сегодня этот сценарий кажется утопичным. Но задумайтесь, сколько утопий воплотилось на наших глазах за последние лет 100. Исхожу из того, что Господь для того и попустил недоделанному боевому вирусу ворваться в жизнь планеты и позволил англо-саксам оседлать его, чтобы показать над ними, земнородными, Свою власть. Глубинное государство заигралось. Оно в итоге переиграет само себя и распылит большую часть своего могущества. Россия же сохранится до последнего дня этого мира, ибо в ней нашла себе последний приют подлинно христианская православная церковь, а государство для церкви – что тело для души. Церковь же, по словам Спасителя, устоит и врата ада не одолеют ее.