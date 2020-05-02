Абдулла и Гани вроде как договариваются о мире в Афгане и готовят "политическое соглашение"

09:33 02.05.2020

Абдулла и Гани близки к компромиссу на фоне угроз коронавируса

2 мая 2020,



Главные соперники прошедших в сентябре прошлого года президентских выборов в Афганистане Ашраф Гани и Абдулла Абдулла близки к политическому компромиссу на фоне угроз коронавирусной инфекции.

"Рад заверить народ Афганистана, что усилия уважаемых национальных деятелей по разрешению политического кризиса принесли свои плоды. Мы добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов. Работа над деталями ведется для завершения соглашения", – сообщил в пятницу Абдулла.



"Мы надеемся, как можно скорее завершить политическое соглашение, с тем, чтобы мы могли уделять безоговорочное внимание борьбе с пандемией COVID-19, обеспечению справедливого, достойного и прочного мира, а также противодействию угрозам безопасности и экономике в духе национального единства и солидарности", – отметил политик в твиттере.



После того, как в конце февраля Независимая избирательная комиссия объявила Ашрафа Гани победителем выборов, Абдулла и другие участники избирательной гонки отвергли результаты голосования. В день инаугурации Гани, альтернативное мероприятие провели сторонник Абдуллы.