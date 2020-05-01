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Рахмон нахлобучил глав местной власти и поручил "быть в тесном контакте с народом"
09:35 02.05.2020

Президент поручил главам областей, ряда городов и районов усилить борьбу с COVID-19

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заслушал сегодня, 2 мая по телефону отчеты председателей Хатлонской и Согдийской областей, Горно-Бадахшанской автономной области.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также президенту относительно исполнения распоряжений и указов главы государства, решение Республиканского штаба по профилактике распространения коронавируса COVID-19 отчитались главы городов Вахдат, Турсунзаде, Гиссар и района Рудаки.

В ходе беседы президент поручил главам указанных областей, городов и районов усилить меры по борьбе с распространением COVID-19, проводить разъяснительные работы среди населения, проконтролировать исполнение рекомендаций Минздрава.
Также поручено соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий, разъяснить населению необходимость ношения медицинских масок в общественных местах, проводить дезинфекционные работы в пунктах общественного питания, рынках, торговых точках, улицах и скверах.
Руководству указанных субъектов президент также поручил быть в тесном контакте с народом, оперативно решать возникающие проблемы. Поручено принять меры по насыщению продовольственных рынков продукцией сельского хозяйства.
"Народ должен житель обычной повседневной жизнью, в рамках профилактических мер против этого заболевания", – отметил президент.

Источник - Avesta.Tj
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