Рахмон нахлобучил глав местной власти и поручил "быть в тесном контакте с народом"

09:35 02.05.2020

Президент поручил главам областей, ряда городов и районов усилить борьбу с COVID-19



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заслушал сегодня, 2 мая по телефону отчеты председателей Хатлонской и Согдийской областей, Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также президенту относительно исполнения распоряжений и указов главы государства, решение Республиканского штаба по профилактике распространения коронавируса COVID-19 отчитались главы городов Вахдат, Турсунзаде, Гиссар и района Рудаки.



В ходе беседы президент поручил главам указанных областей, городов и районов усилить меры по борьбе с распространением COVID-19, проводить разъяснительные работы среди населения, проконтролировать исполнение рекомендаций Минздрава.

Также поручено соблюдать запрет на проведение массовых мероприятий, разъяснить населению необходимость ношения медицинских масок в общественных местах, проводить дезинфекционные работы в пунктах общественного питания, рынках, торговых точках, улицах и скверах.

Руководству указанных субъектов президент также поручил быть в тесном контакте с народом, оперативно решать возникающие проблемы. Поручено принять меры по насыщению продовольственных рынков продукцией сельского хозяйства.

"Народ должен житель обычной повседневной жизнью, в рамках профилактических мер против этого заболевания", – отметил президент.