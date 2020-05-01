Вирус их не берет. Феномен 14 стран, не затронутых пандемией

09:46 02.05.2020 "Ъ" изучил феномен 14 стран, не затронутых пандемией



В мире уже более 3,2 млн случаев заражения COVID-19, а география пандемии охватывает более 180 стран. В четверг к этому списку добавилась еще одна: власти Таджикистана официально заявили о выявлении первых заболевших COVID-19, хотя долгое время утверждали, что в их стране инфицированных нет. Тем не менее в мире еще остаются государства, чьи власти утверждают, что к ним коронавирус не проник,- это десять микрогосударств Океании, две африканские страны и две азиатские.



Африка



Лесото: собираться только на похоронах



Лесото стало одной из двух африканских стран, в которых до сих пор официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Местные власти ставят это себе в заслугу: они не стали ждать, когда COVID-19 придет в королевство, и решили действовать на опережение, введя ограничения на передвижение с 29 марта по 21 апреля. Впоследствии ограничения были продлены до 5 мая.



Из дома можно выходить только за товарами первой необходимости и для получения медицинской помощи. Ограничена работа супермаркетов и продуктовых магазинов (они открыты с 8 до 14 часов и только в будни). Общественный транспорт работает чуть дольше: с 8 до 16 часов.

Приостановлена работа школ.

Собраться достаточно большой группой можно только в одном случае - на похоронах.

Однако количество участников не должно превышать 50 человек.

Въезд и выезд из Лесото запрещен, за исключением доставки необходимых товаров, в том числе медицинских.

При передвижении между Лесото и другими странами, преимущественно Южной Африкой, для оказания или получения срочной медицинской помощи необходимо получить разрешение Министерства внутренних дел.

Впрочем, хотя режим самоизоляции в стране будет действовать до начала мая, алмазодобывающие компании получили возможность возобновить работу уже в конце апреля. Среди них - британская компания Gem Diamonds, работающая на руднике "Летсенг".

Коморы: слезоточивый газ против COVID-19

Второй страной, избежавшей распространения на своей территории COVID-19, стали Коморские Острова.

Однако при всей схожести с Лесото ограничительные меры здесь оказались немного иными.



С 23 марта в стране было приостановлено авиасообщение. Порты закрыты для путешественников из стран с подтвержденными случаями нового коронавируса. Собраться большой и шумной компанией тут тоже не получится. Так, жителям Комор придется подождать с празднованием свадеб и памятных дат, а также с проведением политических собраний. Приостановили свою работу и учреждения образования. Ограничено число пассажиров в общественном транспорте. Например, 11-й пассажир в автобусе уже окажется лишним. При этом жителя Комор не пустят в банки, аптеки и медицинские центры без маски. С 25 апреля любой, кто выйдет на улицу с 8 часов вечера до 5 часов утра, считается нарушителем комендантского часа.

Правоохранительные органы строго следят за соблюдением введенных мер.

Поздно вечером 25 апреля полиция с помощью слезоточивого газа разогнала верующих, пришедших в мечети.

Очевидцы заявляют о пострадавших. "Большинство людей бежали из мечетей через окна, один из них сломал ногу",- сообщает NNN. Запах газа был якобы настолько сильным, что даже наутро можно было его почувствовать.

Азия



Туркмения: Новруз без посторонних



"Если бы был один подтвержденный случай коронавируса, мы бы немедленно сообщили Всемирной организации здравоохранения в соответствии с нашими обязательствами",- заверил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22 апреля. Тем самым глава туркменской дипломатии попытался дезавуировать публикации ряда СМИ о сокрытии реальной ситуации с новым коронавирусом в стране.

Превентивные меры туркменские власти начали принимать еще в феврале.

Однако введенного во многих странах запрета на многолюдные собрания в Туркмении нет. Например, 26 апреля в стране прошел национальный праздник - День скакуна.

Помимо гонок лошадей прошли конкурс красоты этих животных, особо любимых президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым, а также другие развлекательные мероприятия. При этом новый коронавирус все же внес некоторые корректировки в проведение празднеств в этом центральноазиатском государстве. Например, в мероприятиях, посвященных празднику Новруз, не приняли участие иностранные дипломаты и представители международных организаций, передает "РИА Новости".

Официальным сводкам туркменских чиновников склонны верить далеко не все, сомневаются в "азиатском чуде" в том числе и российские власти.



КНДР: главное, как считать



Власти Северной Кореи тоже отрицают наличие подтвержденных случаев заражения COVID-19. Еще в январе Северная Корея закрыла свою границу с Китаем, а часть собственных граждан и иностранцев правительство отправило в изоляцию. Жителей обязали носить маски.



Впрочем, многие полагают, что власти КНДР скрывают правду.

Граница с Китаем не так хорошо закрыта, и те, кто на протяжении многих лет занимается нелегальной торговлей, могут стать источником заражения.

При этом возможности медицинской системы Северной Кореи весьма ограниченны. Более того, 40% населения хронически недоедает. Все это значит, что при распространении вируса ситуация в стране может вылиться в гуманитарную катастрофу, сообщает Bloomberg.

К такому же выводу приходит и президент Государственного комитета гигиены Северной Кореи Пак Мен Су. "Если такой вирус распространится в нашей стране с небольшим населением и небольшой территорией, избежать катастрофы не удастся",- передает его слова The Mainichi.



Океания



Республика Науру: жизнь в осаде

В небольшом государстве Науру в Океании тоже нет зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

Несмотря на это 16 марта глава государства Лайонел Энгимея подписал декларацию о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. Так, был введен 14-дневный карантин для приехавших в страну иностранных граждан, а также сокращено авиасообщение с другими странами.

Это было сделано с целью "управления коронавирусом и минимизации его влияния", говорится в декларации.

"Науру особенно уязвим к угрозе коронавируса. В случае его попадания в страну последствия могут быть разрушительными. Наша первая и главная цель - защитить людей",- говорится в заявлении правительства, размещенном в Twitter .

При этом Науру готовится жить с ограничениями в течение продолжительного времени.

Так, в апреле президент страны заявил, что такая ситуация будет сохраняться в стране один-два года, пока не будет разработана и не станет доступна вакцина от этого вируса.

Тувалу: закрыться от всех

Еще одним государством без COVID-19 остается Тувалу. Правительство этой небольшой страны 20 марта тоже стало на путь борьбы с проникновением болезни. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения, оно объявило о введении в стране чрезвычайного положения. Властями были введены ограничения на въезд, а также карантин и медицинские проверки для всех прибывших из других стран. Границы страны были закрыты для прибытия судов и самолетов, кроме тех, которые доставляют жизненно необходимые товары. Ограничения коснулись также и публичных собраний, а школы и вовсе были закрыты. За нарушение этих ограничений и распространение фейк-ньюз были введены наказания.

Помимо этого правительство Тувалу в рамках новых полномочий начало контролировать ценообразование на товары первой необходимости, их продажу и поставку.

Также правительство приняло решение поддержать бизнес посредством кредитования.

Маршалловы Острова: Запад им поможет

Сообщается, что нет коронавируса и на Маршалловых Островах, где правительство приостановило въезд в страну, а также внутреннее сообщение международными авиалиниями.

Для выявления коронавируса и принятия превентивных мер Маршалловым Островам была выделена иностранная помощь. Всемирный банк предоставил $2,5 млн на усиление системы здравоохранения.



Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире



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-



0

500000

1000000

150…

Число зараженных (чел.)

Данные обновлены 02.05.2020 в 9:43 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Тонга: главное не заболеть

Королевство Тонга - островное государство, находящееся к югу от Самоа и к востоку от Фиджи. Как и его северный сосед, Королевство Тонга не зарегистрировало пока случаев заражения. Однако решение о введении ограничительных мер все же было принято: 20 марта правительством было введено чрезвычайное положение. Оно продлится до 15 мая, если не будет принято иного решения. Соответственно, в этот период всем пожелавшим посетить королевство придется отложить поездку. Все международные рейсы, которые должны прибыть в Тонга до 12 июня, будут перенаправлены в другие места. Единственное исключение составят рейсы, которые будут одобрены Министерством здравоохранения.

Помимо этого собраться большой группой людям можно исключительно в двух случаях: либо на похороны, либо для исполнения религиозных культов.

Впрочем, и здесь есть ограничения. Также без особого разрешения нельзя выйти на улицу с 9 вечера до 5 часов утра. Жителям государства советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.

Столь строгие меры для государства, в котором не зарегистрировано ни одного случая заражения, объясняются тем, что система здравоохранения страны не имеет возможностей борьбы с пандемией в случае распространения COVID-19.

Страна не справится и с несколькими заболевшими, считают в ведомстве.

Палау: встретить врага во всеоружии

"Мы отдаленные, мы маленькие, и поэтому мы сможем справиться с проблемной ситуацией. Тем не менее, если вирус проникнет в страну, ситуация резко усложнится, и необходимо этого не допустить",- заявил президент Республики Палау Томас Ременгесау агентству Reuters.

Республика Палау находится севернее Индонезии и восточнее Филиппин. Ее население составляет всего 21,5 тыс. человек.

Не желая столкнуться с многочисленными заражениями новым коронавирусом, правительство пошло по пути многих других микрогосударств, введя свои превентивные меры.

Как и во многих других странах, туда не летают самолеты коммерческой авиации, а школьники там не ходят на занятия.

Особые меры были приняты и для того, чтобы встретить "врага" во всеоружии, если коронавирус все же проникнет в страну. Так, Национальный госпиталь Палау приводят в готовность для борьбы с COVID-19 (.pdf).

Микронезия: следите за иностранцами

Еще одно государство без коронавируса - Федеративные Штаты Микронезии, где также были введены свои ограничительные меры. Те, кто посещал Китай начиная с 6 января, не смогут въехать на территорию Микронезии. Ограничения коснулись и приезжающих из других стран с подтвержденными случаями COVID-19.

Перед тем как попасть в Федеративные Штаты Микронезии, этим людям придется провести две недели в стране, где случаев заражения не зарегистрировано. Однако в нынешних условиях это фактически равносильно запрету на въезд.

Помимо мер, касающихся путешественников, ограничения были введены и для местных граждан. Например, как и во многих других странах, школы пока не работают.

В середине апреля президент Дэвид Пануэло одобрил пакет мер для стимулирования экономики, включающий прежде всего субсидии по зарплате. Размер этого пакета составил $15 млн.

Кирибати: тихоокеанская семья не бросит

Нет зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом и в Республике Кирибати. Однако и там правительство не намерено сидеть сложа руки в ожидании их появления. Для предупреждения неблагоприятного развития ситуации любителям путешествий временно запретили въезд в страну. Так, в постановлении, выпущенном 17 марта, местным жителям также советуют воздержаться от поездок в страны, где есть подтвержденные случаи коронавируса.

В свою очередь, желающие посетить республику сегодня, когда мир охвачен пандемией, должны провести 14 дней на карантине в стране, где нет подтвержденных случаев заражения.

Однако это еще не все. В ответственные органы Кирибати необходимо предоставить справку о том, что прибывающий здоров. При этом нарушитель правил карантина будет помещен на карантин.

В это же время будет рассмотрен вопрос о его депортации в страну происхождения. Решение по этому поводу будет зависеть от состояния здоровья нарушителя.

В то же время крошечное островное государство не осталось и без внешней помощи. Например, Австралия выделила $4,5 млн австралийских долларов ($2,9 млн) для помощи в противостоянии последствиям возможной эпидемии. Глава МИД Австралии Марис Пейн и министр по вопросам международного развития и Тихого океана Алекс Хоук уверены, что решение проблемы требует коллективных усилий. "Мы никогда не сталкивались с проблемой масштаба COVID-19, но мы будем бороться с ней вместе как тихоокеанская семья",- передает их слова в Facebook верховный комиссар Австралии в Кирибати Брюс Коулд.



10 30 все



Страна

Заболели



Умерли



1

США



1 103 461



64 943

2

Испания



236 899



24 543

3

Италия



207 428



28 236

4

Великобритания



178 685



27 583

5

Франция



169 053



24 628

6

Германия



164 077



6736

7

Турция



122 392



3258

8

Россия



114 431



1206

9

Иран



95 646



6091

10

Бразилия



92 202



6412

Данные обновлены 02.05.2020 в 9:43 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты



Самоа: ЧП островного масштаба

К северу от Республики Кирибати находится еще одно государство Океании - Самоа. Несмотря на сохранение этой страной статуса свободной от нового коронавируса, ее правительство также ввело ограничительные меры. Так, 17 апреля было продлено действие чрезвычайного положения.

Сходить за продуктами и товарами первой необходимости теперь можно только в определенные часы. В воскресенье придется и вовсе успеть совершить покупки в течение небольшого временного промежутка - с 15 до 18 часов.

Так же, как и до многих других стран, до Самоа сегодня нельзя добраться ни по воздуху, ни по морю. Собраться компанией более пяти человек тоже не получится. Все общественные места и школы для посещения закрыты.

Как ни удивительно, но исключение составляют рестораны - они продолжают работать.

Как и многие другие островные государства, Самоа столкнулось с экономическими последствиями COVID-19. В силу введенных ограничений 50 отелей были закрыты.

Риск увеличения числа безработных остается высоким, считают в Ассоциации отелей Самоа. Для помощи туристической отрасли правительство Самоа приняло пакет экономической помощи. Открытия границ пока не предвидится.

Однако один на один с этой проблемой, в том числе с экономическими последствиями превентивных мер, Самоа не осталось. Так, помощь государству окажет Азиатский банк развития. Размер ее составит около $3 млн.

Вануату: вирус и циклон "Гарольд"

Хотя новый коронавирус так и не проник в Республику Вануату, он уже значительно осложнил жизнь ее жителям.

Ситуацию усугубляет то, что комплекс мер по противодействию COVID-19 приходится осуществлять одновременно с устранением последствий недавнего циклона "Гарольд".

Из-за разрушительного циклона многие люди остались без крова. 70% домов во втором по величине городе государства Луганвилле было разрушено. Сообщение на острове нарушено из-за поваленных деревьев, перекрывших дороги. При этом доставка иностранной помощи осложняется сразу по нескольким причинам. Так, австралийский борт с предметами первой необходимости был вынужден простоять три дня на карантине.

При этом не разрешается въезд в страну иностранным гражданам, желающим помочь в борьбе с последствиями циклона.

Соломоновы Острова: в бой идут волонтеры

Соломоновы Острова пока тоже остаются зоной без коронавируса. Для того чтобы сохранить статус страны, не затронутой пандемией, на Соломоновых Островах был введено чрезвычайное положение. Премьер-министр Манассия Согаваре объявил, что ЧП будет состоять из трех этапов.



В течение этого периода будет введен комендантский час на 24 часа, и только отдельные службы смогут работать",- прокомментировал глава правительства в начале апреля меры первого этапа, передает Xinhua.

Для распространения информации об угрозе пандемии в стране была сформирована группа медицинских работников и волонтеров. Людям советуют соблюдать дистанцию, избегать общественных мест и придерживаться правил гигиены.

Помимо кампании по информированию населения правительство закрыло морскую границу с островом Бугенвиль, являющимся территорией Папуа-Новой Гвинеи.

Светлана Кочеткова

"Коммерсантъ" от 01.05.2020, Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588401960

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