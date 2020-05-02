Жив, здоров, бодр и весел. Ким Чен Ын появился на публике

10:46 02.05.2020

Глава Ким Чен Ын, не появлявшийся на публике несколько недель, принял участие в открытии завода. Об этом сообщает главный информационный орган Северной Кореи - Центральное телеграфное агентство. СМИ опубликовало фотографии, подтверждающие, что северокорейский лидер жив, здоров и исполнен жизнерадостности.

Ранее в СМИ появились слухи о неважном самочувствии Ким Чен Ына: сообщалось, что он тяжело перенес операцию на сердце, другие источники говорили, что у него коронавирус, третьи заявляли об осложнениях со здоровьем из-за избыточного веса главы государства. В какой-то момент американские таблоиды сообщили о смерти Кима, но серьезные издания не стали публиковать эту информацию, поскольку источники были слишком уж ненадежны.



Наверняка известно только то, что с 11 апреля Ким Чен Ын не появлялся на публике.



Американский президент Дональд Трамп сделал интригующее заявление на брифинге в Белом доме. У американского президента есть какая-то "очень хорошая идея" по поводу состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Однако позднее глава США пожелал северокорейскому коллеге здоровья.