КирВирус - 769 (+13)

11:24 02.05.2020

Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 769

Короткая ссылка



Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киргизии составило 769. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с вирусом.



"На 2 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - приводит РИА Новости слова представителя штаба.

Уточняется, что 527 пациентов с коронавирусом в Киргизии выздоровели.

Ранее киргизский президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране не будут проводиться праздничные мероприятия к 75-летию Победы.