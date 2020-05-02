КирВирус - 769 (+13)

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11:24 02.05.2020
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 769
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киргизии составило 769. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с вирусом.
"На 2 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19", - приводит РИА Новости слова представителя штаба.
Уточняется, что 527 пациентов с коронавирусом в Киргизии выздоровели.
Ранее киргизский президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране не будут проводиться праздничные мероприятия к 75-летию Победы.