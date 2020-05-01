В споре с Китаем шпионы Трампу не помогли. Происхождение коронавируса остается загадкой, - "НГ"

11:27 02.05.2020

Владимир Скосырев



1 мая 2020



Хозяин Белого дома сказал, что лично познакомился с материалами, свидетельствующими о возникновении патогена в лаборатории Уханя. Этот комментарий идет вразрез с заключением директора Национальной разведки о том, что у спецслужб нет данных, что эпидемия стала результатом инцидента в научном учреждении или контакта человека с зараженными животными. Разведывательное сообщество согласно с мнением ученых о том, что COVID-19 не был создан человеком или генетически изменен. Это заявление наносит удар по попыткам президента США Дональда Трампа свалить вину за пандемию на Китай.



Нынешняя администрация в Вашингтоне не впервые вступает в конфликт со шпионскими службами. В 2016 году этот спор касался версии, инициированной демократами, о вмешательстве России в предвыборную кампанию. На сей раз бой ведется вокруг причастности Китая к трагедии, постигшей США и весь мир. Как передает агентство Bloomberg, заявление офиса директора Национальной разведки, беспрецедентное само по себе, было сделано в самый сложный для президента момент. Американская экономика погружается в рецессию, работу теряет примерно 30 млн человек. Около 55% американцев не одобряют то, как Трамп борется с эпидемией.

Почему же материал, опубликованный спецслужбами, оказался таким скандальным? Вот его суть. Эти службы не верят, что вирус был сотворен человеком. Их вывод не расходится с широким консенсусом ученых на этот счет. Тем не менее шпионские организации, говорится в заявлении, "будут продолжать тщательно изучать возникающую информацию и разведдонесения, чтобы установить, началась ли инфекция из-за контакта с зараженным животным или в результате происшествия в лаборатории в Ухане".

Заключение разведки стало достоянием гласности в тот момент, когда Трамп усиливает давление на Китай, приказав провести расследование того, как он ответил на эпидемию. Некоторые близкие сторонники президента выдвинули конспирологические версии: Мол, вирус был сотворен в лаборатории Уханя или утек из нее. Президент и старшие чиновники, включая госсекретаря Майкла Помпео, постоянно называли патоген "уханьским вирусом" или "китайским вирусом". Правда, в последние дни они были вынуждены смягчить выражения, поскольку США зависят от поставок медицинского оборудования из Китая.



Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морел подлил масла в костер спора между администрацией и разведкой. Если вирус сбежал из лаборатории, то это будет плохо не только для Китая, но и для США. Ведь США предоставляли гранты для лаборатории, исследования в которой велись без соблюдения всех требований безопасности. Помпео признал, что Вашингтон, действительно, участвовал в финансировании учреждения в Ухане.

Но Глен Герстел, бывший главный советник Агентства национальной безопасности, постарался охладить страсти в ходе конфликта президентской администрации со шпионскими ведомствами. Сколько бы они не старались, определить происхождение вируса все равно не удастся. Для этого им нужно найти "ружье, из которого идет дым", то есть неопровержимую улику. Ей могло бы послужить перехваченное сообщение электронной почты или признание китайцами, что они пытались скрыть чрезвычайное происшествие. "Поэтому мы никогда не сможем получить окончательного твердого ответа", - сказал Герстел.



Репортеры на брифинге спросили Трампа, действительно ли он познакомился со свидетельством того, что вирус возник после контакта человека с животным или внутри лаборатории в Ухане. "Да, я видел (этот материал). Но я не могу об этом рассказать. Мне не позволено", - сказал президент.

Чем бы ни закончилась вспышка этой полемики внутри американского истеблишмента, она может обернуться еще большим обострением противоречий между США и КНР. Как передал CNN, вашингтонская администрация рассматривает разные варианты того, как наказать Китай за утайку правды о вирусе. Среди них называется введение санкций или ликвидация долговых обязательств США перед Китаем.

Как видно из высказываний Трампа, Китай накопил государственных облигаций США примерно на 1 трлн долл. По мнению президента, если отказаться от части американского долга, то это может подорвать доверие к доллару. Это не очень подходящая опция. Вашингтон в состоянии покарать Пекин еще сильнее, введя новые пошлины на импорт из Поднебесной.

Трамп также сказал, что ход дальнейших действий США будет зависеть от расследования всех обстоятельств зарождения COVID-19.