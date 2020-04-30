Китай препятствует победе Трампа на выборах, - Ю.Паниев

11:28 02.05.2020

Неофициальное перемирие между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином окончилось

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

30 апр. 2020



Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США. Об этом он рассказал в получасовом интервью агентству Reuters.

"Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту гонку", - предупредил хозяин Белого дома. По его словам, Пекин хочет, чтобы его демократический оппонент Джо Байден одержал победу на выборах в ноябре с целью ослабить давление, которое Трамп оказал на Китай по торговым и другим вопросам. Хотя сам Трамп и не верит опросам общественного мнения, согласно которым Байден в настоящее время опережает его по популярности.



В интервью президент США не преминул в очередной раз возложить на Китай ответственность за пандемию коронавируса и гибель 60 тыс. американцев, не говоря уже о создании предпосылок для кризиса в американской экономике. Судя по опубликованным в среду оценкам, ВВП США в первом квартале сократился на 4,8% в годовом выражении. У экономистов нет сомнений, что полгода спада американской экономике обеспечены. Ведь основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал, а его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании.



Трамп повторил, что Пекину следовало быть гораздо более активным и ответственным в своевременном доведении информации об инфекции до мировой общественности. А теперь "они (китайцы) постоянно используют связи с общественностью, чтобы делать вид, что они невинная сторона", - обвинил президент о китайских чиновниках.

Упоминая чиновников, Трамп, вероятно, не в последнюю очередь имел в виду представителя МИДа Чжао Лицзяня, В Вашингтоне его считают специалистом по Twitter, используя который Пекин не только отбивается от выдвигаемых против него обвинений, но и атакует. Именно Чжао высказал версию о том, что американские военные "завезли" коронавирус в Ухань еще в сентябре прошлого года – за несколько месяцев до вспышки пандемии.



В этой связи американские СМИ напомнили, как ранее Чжао в ответ на осуждение ситуации с уйгурами в китайской провинции Синьцзян заявил в Twitter, что в США по-прежнему существуют проблемы с сегрегацией. Тогда в полемику с ним вступила бывший помощник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности заявил в среду Reuters, что неофициальное перемирие в словесной войне, о котором Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в телефонном разговоре в конце марта, закончилось. По информации источника, оба лидера пообещали тогда, что их правительства сделают все возможное для сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Теперь же Вашингтон и Пекин только и делают, что обмениваются все более жесткими обвинениями по поводу происхождения вируса и ответных мер на него.



Неудивительно, что интервью Reuters Трамп рассказал, что изучает различные варианты последствий, с которыми может столкнуться Китай из-за нежелания раскрыть истину о COVID-19 и взаимодействовать с США в полном объеме. "Я могу сделать очень многое, чтобы усложнить их жизнь", - подчеркнул он, не углубляясь, впрочем, в детали своих возможных действий.

Пока что Трамп поручил ФБР и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о вспышке COVID-19. По информации источников телеканала NBC News, президент дал указание спецслужбам "докопаться" до того, что ВОЗ знает о двух исследовательских лабораториях по изучению вирусов в Ухане.



Им, в частности, велено расследовать возможность того, что вирус случайно передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши, а тот стал источником заражения для жителей города, а потом и всего мира. Еще Трампа обеспокоен появившейся в СМИ информации о том, что администрация президента Барака Обамы якобы выдала лаборатории в Ухане грант в размере 3,7 млн долл. Белый дом продолжает настаивать, чтобы Китай допустил иностранных специалистов в лабораторию, на что Пекин отвечает решительным отказом.



Ситуацию комментировали и российские общественно-политические Telegram-каналы. "Итак, Трамп обвинил Китай в работе на Джона Байдена. Или, что одно и то же, обвинил Байдена в работе на Китай, - пишут авторы канала "Мышь в овощном". - Учитывая, что сам Трамп, по версии его оппонентов, является ставленником России, это превращает грядущие президентские выборы в мировом оплоте свободы и демократии в сюжет, достойный Протоколов Сионских мудрецов: два самых-самых авторитарных-тоталитарных в мире государства вступают в борьбу за голоса американских избирателей чтобы обеспечить своим марионеткам победу на свободных выборах. Жалко, что Сияющем Городе всего две системообразующие партии: в качестве третьего участника выборной гонки там прекрасно смотрелся бы ставленник Ирана. Ну и независимый кандидат от КНДР, например".



Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем канале перепостил такое мнение с учетом итогов недавнего конференц-колла, в котором участвовали менеджеры штаба президента США: "Если бы выборы были через месяц, Трамп проиграл бы Байден электоральный колледж. Об этом агентству АР рассказали пять человек, знакомых с содержанием звонка".



30 апр. 2020