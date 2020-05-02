Бишкек. Умерла от "короны" заведующая ЦСМ-3 Жузум Кокумбаева

12:44 02.05.2020

2 мая 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА



В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом



В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом, Жузум Кокумбаева. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По их данным, 58-летняя Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице.

Отметим, что девять медиков ЦСМ № 3 заразились коронавирусом.

По сведениям штаба, у умершей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни, дыхательную недостаточность.