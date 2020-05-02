|Бишкек. Умерла от "короны" заведующая ЦСМ-3 Жузум Кокумбаева
12:44 02.05.2020
2 мая 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом, Жузум Кокумбаева. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По их данным, 58-летняя Жузум Кокумбаева скончалась 2 мая в Республиканской инфекционной больнице.
Отметим, что девять медиков ЦСМ № 3 заразились коронавирусом.
По сведениям штаба, у умершей диагностировали двустороннюю пневмонию, тяжелое течение болезни, дыхательную недостаточность.