Пресс-секретарь Назарбаева: Видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейком

13:00 02.05.2020

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай прокомментировал появившееся в социальных сетях видео, передает Tengrinews.kz.

"Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках", - написал он в Twitter.



Хочу довести до сведения, что рассылаемое видео с так называемым "заявлением Елбасы" является фейковым. Злоумышленники будут привлечены к ответственности. Прошу остерегаться подобных рассылок и проверять информацию в официальных источниках



11:49 - 2 мая 2020 г.