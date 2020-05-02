КазВирус -3785 (+114)

13:13 02.05.2020

Количество случаев COVID-19 возросло до 3785, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Зарегистрировано еще 114 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане: в Алматы - 64, Туркестанской области - 1, Шымкенте - 2, Карагандинской области - 1, Нур-Султане - 10, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 5, Кызылординской области - 1, Алматинской области - 2, Актюбинской области - 25", - говорится в сообщении.



Всего в стране подтверждено 3 785 случаев, из них: в Алматы - 1240, в Нур-Султане - 679, Кызылординской области - 209, Шымкенте - 206, ЗКО - 163, Атырауской области - 161, Карагандинской области - 153, Актюбинской области - 147, Павлодарской области - 146, Алматинской области - 144, Жамбылской области - 143, Туркестанской области - 129, Акмолинской области - 100, Мангистауской области - 62, Костанайской области - 50, СКО - 30, ВКО - 23.