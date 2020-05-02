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|УзбВирус - 2094
13:22 02.05.2020
Число случаев коронавируса достигло 2094
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 2094 (+8).
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 2 мая увеличилось на 8 и составило 2094, сообщило Министерство здравоохранения.
Число выздоровевших на данный момент составляет 1212 человек. Девять человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.