УзбВирус - 2094

13:22 02.05.2020

Число случаев коронавируса достигло 2094

Число зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане выросло до 2094 (+8).



Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 2 мая увеличилось на 8 и составило 2094, сообщило Министерство здравоохранения.

Число выздоровевших на данный момент составляет 1212 человек. Девять человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией.