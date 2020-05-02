Почему в Кыргызстане и Казахстане так много медиков заразились коронавирусом?

13:35 02.05.2020 В Казахстане и Кыргызстане около четверти заболевших коронавирусом - это медицинские работники, пишет русская служба ВВС.



В соцсетях медики жалуются на то, что их бросили на борьбу с эпидемией, не обеспечив средствами индивидуальной защиты.



В результате многие из них сами становились разносчиками вируса, передвигаясь в составе мобильных бригад по всей стране. При этом власти нередко обвиняют в заражении самих врачей, пишет автор.



23 марта 48-летняя Анара Жунусова, помощница эпидемиолога из Центра госсанэпиднадзора Бишкека, была на дежурстве.



"Когда пришла домой на обед, сразу почувствовала слабость, упадок сил и отсутствие аппетита. Уже на следующий день у меня поднялась температура до 39 градусов и сильно начало ломить кости. Я подумала, что у меня ОРВИ, и вызвала скорую помощь, но там сказали, что выезжают только к больным детям, и велели обратиться по месту жительства", - говорит она.



Первоначальный тест Анары на вирус был отрицательным, и лишь второй подтвердил наличие инфекции. В больницу она попала через шесть дней уже в тяжелом состоянии. Всего в инфекционной больнице пролежала 17 дней, шесть из них - в реанимации.



"От навалившейся депрессии у меня не было даже слез, чтобы выплакать всю испытанную боль и обиду. Мы, эпидемиологи Бишкека, одними из первых стали ходить по очагам и выявлять первые случаи коронавируса в городе, заполняли анкеты, беседовали с больными и делали экспресс-тесты", - рассказывает она.



В центре государственного санэпидемнадзора, где работала Анара, позже заболел еще 51 ее коллега. Анара рассказывает, что средств индивидуальной защиты у них в первое время не хватало, но думать об этом было некогда.



К тому моменту вирус уже начал активно распространяться по стране, и власти отчаянно пытались отследить контакты зараженных, направляя медиков тестировать людей на дому.



Анара - одна из более чем 190 работников сферы здравоохранения в Кыргызстане, заболевших коронавирусом, - это больше четверти всех случаев коронавируса в стране.



По данным ВОЗ, всего в мире доля заболевших медработников - около 16%. Данные варьируются от страны к стране в зависимости от масштабов тестирования.



Причина такого быстрого распространения вируса среди врачей - в нехватке кадров и средств индивидуальной защиты, считают эксперты. В региональных больницах Кыргызстана часто не хватает инфекционистов и эпидемиологов.



"Эпидемиологи работают в составе мобильных бригад: выезжают на вызовы, посещают обсервацию, сами проверяют и курируют работу поликлиник и стационаров. Получается, что один эпидемиолог или инфекционист работает на разных участках и в один день посещает несколько объектов, а в конце рабочего дня возвращается домой. Не исключено, что в результате он разносит инфекцию", - объясняет Бермет Барыктабасова, эксперт по доказательной медицине, которая занимается разработкой клинических стандартов.



Раз в год санитарно-эпидемиологическая служба проводит учения и проверки, но этого недостаточно, чтобы подготовиться к пандемии, считает 54-летняя Гульнара (имя изменено по ее просьбе) - врач-терапевт, которая работает в мобильной бригаде с начала пандемии.



"Нам сообщили, что у нас в районе есть люди в группе риска, помещенные на домашний карантин, и велели ехать брать анализы, измерять температуру и проверять, не нарушают ли они условия изоляции.



На тот момент у нас на всю больницу только один противочумный костюм был, мы не стали его делить и просто поехали в обычных хирургических масках, перчатках и на голову надели платок. Считай, повезло, что все, кого я проверяла, не были инфицированы", - рассказывает Гульнара.



"Мы повторили самую большую ошибку всех систем здравоохранения в странах, где распространение инфекции пошло через медиков", - говорит она.



Кыргызстан начал готовиться к пандемии еще в январе. После того как ВОЗ объявил пандемию, в Кыргызстане и в соседнем Казахстане ограничили массовые мероприятия, запретили массовые молитвы, закрыли школы и университеты, а вскоре и границы.



Первые случаи Covid-19 в Кыргызстане были зафиксированы среди пассажиров, прилетевших из паломничества в Саудовскую Аравию и помещенных на домашний карантин сразу после возвращения.



Выяснилось, что один из них нарушил карантин, организовав традиционный ажы-той (праздник в честь совершения паломничества), куда пригласил около 150 человек.



Ош, второй по величине город в стране, стал очагом заражения коронавирусом. Когда случаи выявили и в Бишкеке, в крупнейших городах страны объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час, запретив жителям перемещаться между населенными пунктами и выходить на улицу без крайней необходимости.



По всей стране было организовано почти 300 мобильных бригад врачей, которых направляли в очаги заражения по всей стране.



"Коллеги из нашего района заразились от эпидемиолога из мобильной бригады, который контактировал с больным Covid-19, а потом приехал на выезд. Вирус очень быстро распространяется, в результате заболела часть врачей, кто был в бригаде, и даже их родственники", - рассказывает врач Гульнара.



Раньше костюмы спецзащиты были на самообеспечении больниц, после вспышки коронавируса их направили в очаги заражения на юге республики.



Закрытие границ с соседним Китаем, откуда чаще всего импортировалось медицинское оборудование, включая медицинские маски и костюмы, усугубило ситуацию, отмечает региональный директор европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге. Цены на хирургические медицинские маски, например, в Кыргызстане за время пандемии выросли в шесть раз.



"Недостаток средств индивидуальной защиты оказался всемирной проблемой, не стоит забывать, что во многих развивающихся странах сфера здравоохранения еще до пандемии была недофинансирована. Поэтому это практически геройство - то, как врачи справляются со вспышкой. Особенно в учреждениях первичной медицинской помощи, где врачи оказались под ударом, работая в сложных условиях", - говорит Клюге.



Позже в Кыргызстан начала прибывать гуманитарная помощь, в том числе от ВОЗ и США, которая включала и защитные костюмы. Затем правительство возобновило приостановленное производство масок и костюмов в самом Кыргызстане.



"Когда пошли случаи заражения, врачам сказали самообеспечиваться, и медики самостоятельно стали искать и приобретать средства индивидуальной защиты. Первые костюмы были плохого качества - самопошив или кустарного производства", - говорит Бермет Барыктабасова.



Некоторые медики, вынужденные идти на риск без средств защиты, начали рассказывать об этом в социальных сетях, делясь фотографиями и видео ужасных условий, в которых работают.



Наибольшую реакцию вызвал твит молодого врача Бектура Апышева, который сфотографировал выданную ему марлевую маску, написав, что "через нее может пройти мошка, не говоря уже о Covid-19". Позже он твитнул, что его вызвали к руководству на разговор.



После этого его аккаунт был на время удален, а в интернете появилось видео с его извинениями за якобы ложную информацию о средствах защиты для медиков.



После этого случая кыгызские пользователи начали выражать свою поддержку врачам, заявляющим о плохих условиях работы, под хештэгом #BekTur, что в переводе с кыгызского означает "стой крепко".



Его случай привлек к проблеме внимание мировых СМИ и обсуждался в парламенте страны. Несколько депутатов разработали поправки, направленные на защиту медработников во время чрезвычайного положения и ограничение давления на них.



Тем временем Генпрокуратура Кыргызстана в ответ на депутатский запрос о роли спецслужб в случаях с публичными извинениями врачей, таких как Апышев, заявила, что авторы роликов приносили свои публичные извинения добровольно.



Другие врачи публиковали в соцсетях видео того, как они едут на работу в переполненном автобусе, нарушая санитарные нормы, застревают на блокпостах или добираются на работу на велосипедах из одного села в другое.



В минздраве на эти жалобы говорили, что врачи заражаются зачастую из-за неправильной эксплуатации защитных костюмов или контакта с инфицированными вне работы.



Сильную реакцию вызвало заявление вице-премьера Кубатбека Боронова, который обвинил одну из сотрудниц детского инфекционного стационара в Оше в том, что она заразила коллег.



По его словам, она побывала в гостях у соседа, который совершил паломничество, и продолжала ходить на работу. Позже сотрудники стационара написали обращение, в котором выражали возмущение словами Боронова и утверждали, что их коллега заразилась во время работы с больными Covid-19 пациентами.



Вице-премьер позже извинился, однако с похожей риторикой выступают и другие высокопоставленные чиновники.



В частности, на просьбу прокомментировать случаи заражения среди медиков министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заявил, что по всей видимости, были нарушены правила использования средств индивидуальной защиты и меры предосторожности при их использовании, надевании и особенно при снятии.



Такую же позицию занял и минздра Казахстана, где также более четверти заболевших - врачи. В местном минздраве причиной массового заражения также называли нарушение самими медиками эпидемиологических норм, пишет ВВС.



Хуже всего была ситуация в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, где коронавирусом заболело более 360 сотрудников - на конец апреля это более половины всех заболевших в городе. Главный санитарный врач Алматы тоже обвинила медиков в пренебрежении мерами безопасности, сотрудники больницы называли это клеветой.



"Кто как не медицинские работники больше всех знает об опасности коронавирусной инфекции и необходимости соблюдать меры предосторожности. Нас обучили, полностью обеспечили СИЗами (средствами индивидуальной защиты), меняем маски до 10 раз в смену, экстренная служба работает в защитных костюмах, несмотря на отсутствие указаний. В мире пандемия, огромное количество зараженных медицинских работников, при чем тут руководство, медики и несоблюдение мер предосторожности?" - говорится в их обращении.



Главврач больницы после инцидента ушел со своего поста, больница закрыта на карантин. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Казахстана проводит расследование причин массового заражения. Главный санитарный врач города тоже ушла в отставку.



После случая в больнице Алматы минздрав обязал всех врачей сдать анализы на коронавирус и разделить все больницы на "грязные" зоны (помещения, где персонал контактирует с зараженными, а также раздевалки) и "чистые" (все остальные).



"Казахстан - пионер в тестировании всех медработников, даже тех, у кого нет симптомов. Поэтому у них такие высокие показатели инфицированности среди врачей. К сожалению, не все страны имеют ресурсы и возможности тестировать врачей поголовно, иначе, скорее всего, средний показатель глобально был бы намного выше", - считает представитель ВОЗ Ханс Клюге.



В обеих странах медикам на время пандемии выделили денежные надбавки. Ряд врачей в Казахстане и Кыргызстане жаловались на то, что деньги им не пришли.



Власти также пообещали компенсации заразившимся медикам - однако и казахские, и кыргызские власти говорят о том, что будут рассматривать каждый случай по отдельности, выясняя, как именно работник заразился коронавирусом. Источник - ВВС

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