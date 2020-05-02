Потоп накрыл присырдарьинские районы Туркобласти Казахстана. Введен режим ЧС

14:15 02.05.2020

"Ситуация сложная": Шукеев сделал заявление из-за подтопления в Туркестанской области Автор: Анастасия Борисова В Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким области Умирзак Шукеев обратился к местным жителям, передает NUR.KZ.



1 мая, в граничащем с Казахстаном районе Узбекистана прорвало дамбу на крупном водохранилище. Чтобы снизить объем воды в водохранилище, узбекистанская сторона сбросила воду по центральной ветке, это привело к тому, что наполнились коллекторы в Мактааральском районе Туркестанской области. Общий объем воды, направленной в сторону Казахстана, по предварительным оценкам, составил не менее 300 млн кубометров. Вода начала подтапливать поля и подходить к населенным пунктам и в 01:30 часов 2 мая было принято решение о введении режима ЧС техногенного характера. За ночь было эвакуировано 5400 жителей из 4 поселков – Женис, Жана Турмыс, Сардоба и Нурлы Жол.



В данный момент руководством области принимаются все меры по недопущению подтопления остальных населенных пунктов."Мы держим ситуацию на контроле, произвели облет. Если вода не будет дальше поступать, то и нет смысла продолжать эвакуацию. Если же поток будет расти, то мы сами организованно вывезем всех людей, скот и позаботимся об охране имущества. Читайте такжеЗамглавы МВД и ряд высокопоставленных чиновников вылетели в Туркестанскую областьДля этого были мобилизованы силы из близлежащих районов – Сарыагашского, Келесского, Шардаринского и Жетысайского. Каждый район будет заниматься отдельным населенным пунктом. Всем акимам дано поручение сформировать списки, провести разъяснительную работу и подготовить жителей к возможной эвакуации, но только по команде. Главное – соблюдать спокойствие. Ситуация сложная, но мы держим ее под контролем", - сообщил аким области Умирзак Шукеев. Штаб по ЧС создан в поселке Мырзакент, где собраны все необходимые службы, которые внимательно следят за ситуацией и как только пропадет угроза подтопления и возвращение будет безопасным, жителям эвакуированных поселков помогут вернуться обратно.