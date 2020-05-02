Наводнение в УзбСырдарье: 56 пострадавших, 70 тысяч эвакуированных

14:19 02.05.2020

Наводнение в Сырдарье: 56 пострадавших, 70 тысяч эвакуированных

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории. Госпитализированы 56 человек. На месте прорыва дамбы продолжаются берегоукрепительные работы.



По меньшей мере 56 человек пострадали и госпитализированы области из-за наводнения, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области, сообщил начальник пресс-службы МЧС Узбекистана Мурад Садыков.

Примерно в 17:00 в пятницу отток воды из гидросооружения прекратился. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области.

В настоящее время на месте прорыва дамбы продолжаются берегоукрепительные работы.

Как отмечает министерство, около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Кроме того, ведется подготовка резервных мест, где при необходимости будет размещено еще 1000 человек. Эвакуированных людей обеспечивают питанием, медикаментами и местами для сна и отдыха.



"Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку все работы проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Параллельно проводится составление списков эвакуированных. К этому моменту стало известно и о пострадавших в результате наводнения: 56 человек были госпитализированы с различными повреждениями. В общей сложности медосмотру подверглись 17,3 тысячи человек", - заявил Мурад Садыков.

Как ранее сообщила пресс-служба президента, который прибыл на место ЧП, частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища произошло утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб. Затоплены жилые дома и другие объекты.

При Министерстве по чрезвычайным ситуациям работает колл-центр: 1205, 1250. Служба горячей линии переведена на усиленный режим.