Монгольский проект "Богатые пастухи" стартует в малой родине Чингисхана

16:56 02.05.2020

Общественная организация "Чинээлэг малчин бойжуулах төв"-"Центр воспитания богатых пастухов" 29 апреля приняла решение объявить о запуске проекта "Богатые пастухи" в аймака Хэнтий.



Бывший губернатор аймака Хэнтия Ж.Оюунбаатар назначен главой НПО "Чинээлэг малчин бойжуулах төв" в аймаке Хэнтии и подписал соглашение.



В этом году в аймаке Хэнтий зарегистрировано более 5 миллионов голов скота. А население этого аймака составляет более 80 тысяч человек. И это родина Чингисхана в прямом смысле. Здесь родился молодой Тэмуужин или будущий Чингисхан.



Однако сосредоточение внимания на качестве и структуре стада, а не на количестве скота, и защите пастбищ является одной из наиболее актуальных проблем для скотоводов, говорится в сообщении ОО. Поэтому аймак Хэнтий готовится к реализации проекта "Богатые пастухи", с тем чтобы перевести скот в хозяйственный оборот, защитить пастбища, улучшить условия жизни скотоводов и увеличить их доход. Хэнтий имеет 2,5 миллиона овец. Чиновники заявили, что есть возможность повысить качество стад овец в соответствии со спецификой пастбищ в южном регионе аймака, и возможно создание бизнес-модели на основе стад крупного рогатого скота в северных сомонах.



Одной из основных целей этой программы является увеличение годового дохода домашних хозяйств скотоводов с поголовьем скота менее чем на 200 000 до 300 000 тугриков или $72 - 108.



Хэнтий планирует в будущем улучшить породы животных и экспортировать мясо, соответствующее международным стандартам. Общественная организация "Чинээлэг малчин бойжуулах төв"-"Центр воспитания богатых пастухов" заявляет, что осуществит проект в 330 сомонах из 21 аймака. В рамках проекта будут проведены обучающие семинары о способах получения дохода от домашнего скота и передачи здоровых ягнят скотоводам, которые принимают участие.