"Боги войны". Вышла книга о боевых подвигах южно-уральцев

16:59 02.05.2020

Первые среди героев. О книге "Боги войны" и силе Южного Урала



Лидия Сычева



Вы ничего не знаете о России, если не бывали на Южном Урале! Если вы не видели здешние горы – могучий пояс-оберег, которым "подпоясана" наша страна, если вы, среди огня и металла в горячем цехе, вдруг не почувствовали свою сопричастность к суровым людям, прославившим родину титаническим трудом и былинным подвигом. "Край ты мой необъятный, Богатырь непопятный!" – восклицает наш национальный поэт, южноуралец по рождению и судьбе Валентин Сорокин. Только человек, проработавший в мартене десять лет, мог так сказать – неопровержимо-точно!..



Эх, если бы мне провидение послало еще одну жизнь, я бы мечтала родиться и состояться здесь, на Южном Урале! В краю неповторимой природы и древней истории, на земле народного подвига – ратного и трудового.



Книгу Романа Грибанова "Боги войны" я читала, будто перелистывала страницы альбома, где запечатлены мои родственники. Да ведь, наверное, так и есть! Герои книги – снайперы, пехотинцы, танкисты, летчики, моряки, артиллеристы, разведчики, партизаны, директора заводов, инженеры, рабочие. Больше шестидесяти человек – юношей, почти мальчишек, нежных девушек, мужественных парней и зрелых мужчин. Люди-исполины, победившие не только нашествие фашистских орд в Великой Отечественной войне, но и десятилетия забвения, позорного беспамятства, общественного равнодушия. "Сквозь ошеломляющие беды / Мы, как травы, прорастем во мгле / И не раз колокола Победы / Прозвенят нам славу на земле". Богатыри – возвращаются! Но только к тем, кто достоин их!..



Книга "Боги войны" – это свободный и гордый полет на крыльях исторической памяти. Он мог состояться только здесь, на Южном Урале – в краю, где тайны Аркаима соединяются с легендами, овеивающими имена Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева.



Чувство исторической памяти ныне качество чрезвычайно редкое, почти утраченное в поколениях сорокалетних, тридцатилетних и двадцатилетних. Как живет народ, "освобожденный" от своих героев, от сердечной связи с ними? Он денационализируется, превращаясь в население, озабоченное личным уютным мирком и комфортом. Но становится ли человек, отрезанный от корневой связи со своей геройской родней, счастливее и сильнее? Судя по тому, как вымирает и спивается Россия, как она технологически и экономически отстает от стран, которые мы победили в Великой Отечественной, – нет.



Вот почему книга Романа Грибанова "Боги войны" должна быть в каждой южно-уральской семье, где подрастают мальчишки, в каждой российской школе, где беспокоятся о будущем страны, в каждой библиотеке, где чтят доброе и честное слово. А факты из книги должны быть обязательно вписаны в наши учебники истории – твердо и навсегда.



Ныне, когда главное мировое сражение развернулось за ум и душу народов, знать и нести в сердце героев, это не только наша святая обязанность перед лицом минувшего. Историческая память – средство самоспасения, нравственная опора, то, что сделает нас непобедимыми! Как стали непобедимы – не только врагом, но и временем – герои "Богов войны".



У каждого подростка, глубоко прочувствовавшего эту книгу и горячо воспринявшего судьбы героев, будет духовный щит против унылой обывательщины, низводящей человека до бесправного потребителя. Вот почему мы благодарим Романа Грибанова за упорство, с которым он шел к изданию "Боги войны", и за результат – он того достоин!..



Крылья исторического времени дают человеку подлинную свободу и достоинство, несокрушимую мощь и жизнестойкость. Почему же именно на Южном Урале их размах столь широк?!.. Здесь, в краю "русской античности", в многоцветье народов, их обычаев и эпических сказаний, здесь, где множилась казачья слава, рождались легенды о мастерах-камнерезах, металлургах и кузнецах, здесь, среди скал и бурных рек, в трудах и борениях закалился и обрел огранку уральский характер самой высшей пробы.



Вот почему даже среди героев уральцы – первые.



В книге "Боги войны" мы прочтем, что "в мае 1945 года именно пехотинец из Челябинской области Василий Казанцев первым водрузил знамя Победы над поверженным Рейхстагом, а его земляк Василий Енбеков написал на шестой колонне главного немецкого здания: "Мы из Сима". Автограф уральской победы!"



И таких первенств – много. Первый в истории СССР авиационный ночной таран совершен южноуральцем Петром Еремеевым. Первая на Черноморском флоте надводная атака подводной лодки проведена Михаилом Грешиловым. Первую в мире броневую сталь на блюминге сделали в Магнитогорске в 1941-м, когда металлургическим комбинатом руководил Григорий Носов.



В чем же основное качество уральского характера, почему он присущ людям разных национальностей и даже мест рождения?!.. Решительность и масштабность, самоотверженность и отвага, сила и великодушие. Уральский характер вобрал в себя и "народную дипломатию" многонационального края, и казацкую удаль, и смекалку мастерового люда. Он выковывался в суровых испытаниях природой, трудом и войнами. Это характер свободолюбивый, самостоятельный и деловой.



Есть ли в нем недостатки?.. Конечно! Они – продолжение достоинств. В книге Романа Грибанова об этом сказано: державу Южный Урал отстоял, а наград особых не снискал! Автор с достоинством добавит: да нам и не нужно…



Исключительность – вот чем отличаются уральские герои. А еще – удивительной скромностью, и – неизбывной верой в нас, их потомков.



Среди "богов войны" немного профессиональных военных. Но в час испытаний бывшие слесари, грузчики и студенты сумели защитить страну. А передовиками "оборонки" стали вчерашние школьники, мобилизованные на трудовой фронт. "За четыре года у меня не было ни одного выходного, не говоря уже об отпуске", – вспоминал Василий Гусев, токарь Челябинского тракторного завода, где выпускали танки. И добавлял: "Ни у кого не было...".



Ни одного выходного за четыре года войны!.. О подвиге тружеников Танкограда, Магнитки, Златоуста, Миасса, Каслей, Троицка, Кусы, Копейска, Чебаркуля, Усть-Катава, Аши, Миньяра, Южноуральска, Кыштыма, Нязепетровска, Сатки мы должны почаще напоминать отечественным промышленникам, владельцам бывших советских индустриальных гигантов. Их "личные" яхты, самолеты, дворцы, сверхдоходы и курорты оплачены потом и кровью героев фронта и тыла – известных и неизвестных. "Кредит" этот не имеет срока давности, и его все равно придется отдавать.



Человек, лишенный чувства исторической памяти, – обворован. Без крыльев героического прошлого никогда не взлететь над обыденностью, не постичь красоты слова, не познать заветов отцов. "Боги войны" – горькая, но и оптимистическая книга. Она о том, что в человеке, в народе, в государстве должен быть стержень – героический дух, что Урал – это место силы, где это дух явлен в удивительной ясности и полноте.



Разве это не счастье – чувствовать зов своего народа, причастность к нему?.. Разве не в этом предназначение человека – преумножать мощь и славу родины, любить ее всем сердцем, и, в час испытаний, стать на ее защиту?!..



От души поздравляю Романа Грибанова с книгой, достойной его великого края – Южного Урала. И пусть добрым напутствием автору прозвучат стихи из поэмы Валентина Сорокина "Оранжевый журавленок", посвященной подвигу народа в годы Великой Отечественной:



"Не в глазури, / Так в камне / Мы яро воскреснем, / Светло-русый простор / Мы броней оградим. / Журавлиную Русь, / Величальную песню / Никому осквернить / И распять не дадим!"