Биологическое оружие в Алматы не разрабатывают, - отнекивается КазМИД

00:12 03.05.2020

В МИД РК опровергли распространяемую некоторыми зарубежными и отечественными СМИ информацию о том, что на территории страны разрабатывается биологическое оружие, передает Tengrinews.kz.

Касательно деятельности лабораторий отмечается, что обеспечение биологической безопасности имеет особое значение для страны, так как в Казахстане есть ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллез и других.



"Еще в 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт. Ныне это Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева (ННЦООИ) в Алматы. За эти годы была создана отечественная научная школа и проводятся уникальные исследования. Строительство при ННЦООИ Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ) стало одним из главных инструментов укрепления биологической безопасности, национального научного и производственного потенциала", - отметили в МИД.

Как рассказали в ведомстве, ЦРЛ создана в рамках Исполнительного соглашения о ликвидации инфраструктуры ОМУ между Казахстаном и США. Финансирование велось через Минобороны США.



По информации МИД, сейчас лаборатория, представляющая собой 4-этажное здание с условиями биобезопасности 2-го и 3-го уровней, полностью принадлежит Казахстану и финансируется исключительно из республиканского бюджета. Весь штат сотрудников лаборатории состоит из отечественных специалистов. Любая работа, которая проводится внутри ЦРЛ, контролируется министерствами здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства. Лаборатория, как отмечается, вносит вклад и в снижение темпов распространения COVID-19.



"Ее деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", - заявили в МИД.