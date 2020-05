Команда Путина: безликая, растерянная и испуганная, - "СП"

Российские власти растеряны и напуганы, но даже среди них находятся лидеры



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Андрей Милюк

Станислав Бышок



В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью. На днях мы разбирали подобный текст в британской Financial Times. В этот раз разберем статью в американской The New York Times, автор которой считает, что "деятельный и решительный Путин в условиях пандемии необычайно пассивен и даже безразличен".



И снова традиционный набор штампов о том, что коронавирус обнажил проблемы российской экономики, что ситуацией может воспользоваться оппозиция, а Путин не проявляет привычной энергичности в борьбе с эпидемией - он пребывает в замешательстве из-за срывов свих триумфальных планов: провести голосование по поправкам в Конституцию и парад 9 мая.



- Принципиальным триумфом президента Путина второй декады XXI века был Крым, - возражает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



Если бы даже помпезное отмечание полукруглой годовщины победы над нацистской Германией или референдум по изменениям в конституцию России состоялись вовремя и прошли успешно - а иначе они пройти и не могли, - это вряд ли можно было бы расценивать как сопоставимое или заметное достижение президента лично или государства как такового.



"СП": - Автор говорит о якобы "пассивности" президента в условиях карантина. Прав ли он?



- Политическим комментаторам, работающим по внутрироссийской политике и сконцентрированным на президенте Путине, не позавидуешь. Причем незавидна роль как лоялистских, так и оппозиционных комментаторов. Одни рассказывают, как президент всех в очередной раз переиграл, другие - что президент кого-то или чего-то панически боится, теряет контроль, неадекватен, загнан в тупик и прочее. И это происходит вот уже двадцать лет. Очевидно, Путину докладывают о его рейтингах - но также о десятках, если не сотнях иных обстоятельств национального и мирового характера.



Что же касается предполагаемой "пассивности" российского лидера, то следует напомнить, что, когда Путин решил посетить больницу в Коммунарке, многие - на мой взгляд, справедливо, - стали критиковать его за этот шаг. Не президентского уровня визит, да и рисков много. Это Путин и сам, как мы видим, понял и временно самоизолировался. Непривычный для образа президента режим работы онлайн может создать впечатление отстраненности первого лица от происходящего в стране.



"СП": - Автор считает, что пандемия высветила то, что всегда было самым слабым местом Путина: явное отсутствие интереса или успеха в решении трудноразрешимых внутренних проблем…



- Есть мнение, что Путину внешняя политика интереснее внутренней - и в этом принципиальное расхождение президента с подавляющим большинством граждан России. Так это или нет, определить невозможно. Вместе с тем желание президента ассоциироваться в глазах граждан с успехами и, напротив, стремление избежать ассоциации с неудачами кажется очевидным.



"СП": - Автор приводит мнение политолога Екатерины Шульман, что, сделав ставку на возрождение России как великой державы, Путин в своем мнении расходится с общественностью, "которая быстро теряет интерес к внешней политике" и перестала считать махинации Запада "оправданием всех неудач и проблем в стране"…



- Екатерина Шульман - представитель весьма узкого круга востребованных российских политологов, которые, комментируя ситуацию в стране, опираются прежде всего на социологию и документы, а не на политическую конъюнктуру, кликбейтовые новостные заголовки или неверифицируемые инсайды из Кремля. В этом смысле если она говорит, что социология фиксирует некий тренд, значит, так оно и есть.



Действительно, Украиной граждан России уже много лет как "перекормили", Сирия вряд ли когда-то в принципе была интересна широкой общественности, а истории про подрывную деятельность коллективного "Запада" в нашем Отечестве стали, по ощущениям, вызывать хохот уже к началу "болотных" протестов в далеком 2011 году. Это не к тому, что Украина не входит в сферу интересов России или что те или иные западные структуры не оказывают поддержку различным российским организациям, включая околополитические, - все это есть. Просто преподносится это все отечественному зрителю в неудовлетворительном виде.



Плюс продолжает активно развиваться интернет. Когда на YouTube появляется очередное расследование про отечественных чиновников, живущих не по средствам, штампованный телевизионный контент про то, как кто-то из российской оппозиции встретился с кем-то из западных дипломатов (видео со скрытой камеры прилагается), вряд ли может "перебить" расследование про коррупцию.



"СП": - При этом рейтинг Путина падает. А рейтинги большинства европейских лидеров во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, резко возросли. Почему?



- Рейтинги актуальных европейских лидеров меняются в отношении оппозиционных персон и партий, стремящихся и имеющих возможность получить власть на следующем электоральном цикле. Рейтинги российского лидера меняются применительно к его же рейтингам прошлого периода - в нашей ситуации они ни к кому другому не "утекают". Это, собственно, одна из причин, по которой трудно всерьез рассматривать мнение, что Путин как-то опасается за свои рейтинги и стремится во что бы то ни стало их вернуть на прежние значения.



"СП": - Автор считает, что с коронавирусом связаны и расчеты противников Путина, в том числе Алексея Навального. Так ли это? Кто еще из оппозиции и как может воспользоваться ситуацией?



-Парадокс Путина-Навального хорошо показали президентские выборы 2018 года. В них кандидат номер один не вел президентскую кампанию в какой-либо традиционной манере, а Навальный - единственный из оппонентов Путина, кто вел яркую и интересную кампанию, но при этом не был зарегистрирован в качестве участника избирательной гонки, а его фамилия была "стоп-словом" в лидирующих СМИ, по крайней мере телевизионных.



Долгое время казалось, что в рядах власти и несистемной оппозиции есть определенное сходство: и в одном, и в другом случае есть один непререкаемый лидер, который недосягаемо выше других в своем лагере. Но сейчас картина, как представляется, несколько изменилась, причем диверсификация, что любопытно, произошла именно в лагере властей - активен мэр Собянин, а экс-премьера Медведева только после отставки некоторые стали воспринимать как самостоятельную или, во всяком случае, полусамостоятельную фигуру. А в лагере несистемной оппозиции остался тот же единственный Навальный. Этому есть несколько причин, но их разбор займет время.



"СП": - Если ситуация и дальше будет ухудшаться, а подушка безопасности иссякнет, что тогда?



- Подушка безопасности создается за счет экономической активности, которая и в контексте самоизоляции не прекратилась, а после постепенного выхода из этого состояния будет набирать обороты. Капитал - величина переменная и восстановимая. В целом, конечно, ситуация будет ухудшаться в течение какого-то времени - это, наверное, общее место у тех, кто пытается дать какие-то прогнозы. Впрочем, мы живем не в вакууме, а в окружающем мире тоже будет происходить тяжелый процесс восстановления.



Вместе с тем есть и повод для сдержанного оптимизма: смертельность пандемия коронавируса демонстрирует довольно умеренную, никаких инфраструктурных и иных разрушений эпидемия не принесла, как не спровоцировала она хаос, анархию или потерю государственного управления. А поскольку все цело и почти все целы, жизнь будет продолжаться.



- В который раз западные авторы "открыли", что медийный образ Путина на "экспорт" сильно отличается от его реального прототипа, - считает член исполкома незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Милюк.



- Тот решительный и жесткий Путин, по которому на Западе сохнут правые критики глобализации, не существует в природе.



Путин - это мастер компромисса, при котором всем становится одинаково плохо. Отсюда и разговоры про пассивность. Человек всю свою карьеру боялся принимать принципиальные решения. Разве самоизоляция вместо карантина - это не компромисс? А бесконечные продления "каникул", чтобы не пугать сразу граждан? Наверняка же и после майских продлят. Единственный раз Путин собрался с силами и присоединил Крым - так на Западе до сих пор поминают. Правда, счастливо забывают, что остальную большую Новороссию он фактически сдал. А ведь целые области Украины сами просились к нам вслед за Крымом.



К тому же Путину откровенно надоело заниматься решением внутренних проблем страны. Это было видно еще до начала истории с коронавирусом. Президент набрал себе команду безликих управленцев, на которых можно спихнуть не интересное ему "хозяйство", а сам занялся поездками по России, детишкам начал помогать.



"СП": - Можно ли говорить, что у Путина был момент триумфа, но коронавирус все испортил?



- В этом ключе у меня есть непопулярное мнение о том, что изначально вся кампания с поправками в Конституцию затевалась ради постепенной передачи власти от Путина к его преемнику. Оставаться у власти Путин не рассчитывал, но вышло иначе. Процесс и так-то шел не очень гладко, часть элит в открытую противилась поправкам, были большие сомнения, что удастся затащить на референдум нужное число избирателей. Коронавирус окончательно похоронил эту кампанию. Зато теперь у президента есть возможность "пристроить" голосование по поправкам к будущим парламентским выборам. Там явку будут накручивать проверенными способами.



Все говорят о негативных последствиях коронавируса, но для власти в целом в эпидемии есть и позитивные стороны. Одна из главных проблем Путина - у него очень маленькая скамейка запасных, одни и те же люди годами просиживают в своих креслах, заменить их некем. Сейчас уже второй член правительства заразился коронавирусом, скоро министры начнут один за другим вылетать на больничные, вирус проредит и их замов. Так это же какие социальные лифты откроются - в правительстве появятся новые лица, кто-то себя наверняка проявит.



И так будет всюду.



Например, узнали бы мы когда-нибудь о президентских амбициях Собянина, если бы не коронавирус? А так мы смотрим на его замашки, и всем сразу очевидно, на какое место этот человек претендует. (Кстати, заявил в частности не без намека: "Город продолжает жить, огромный город, и вот запереться в каком-то кабинете и сидеть - ну, мне точно невозможно. Я все равно должен понимать и видеть, что происходит". - Ред.). Поэтому рано говорить о кризисе власти, как это поспешили сделать в западных СМИ. Кризис будет, но не такой, каким его представляют.



"СП": - При этом рейтинг Путина падает…



- С упоением обсуждают рейтинги Путина, а ведь это абсолютно бессмысленное занятие. Ну да, у нас в стране президент отвечает за все. Как только становится хуже жить, начинают чаще ругать лично Путина. И что с того? Скрупулезное, до четверти процента, высчитывание рейтингов кандидатов - это чисто предвыборная практика. В России вопрос о власти на выборах не решается, особенно на выборах президента. Поэтому всю шкалу рейтинга Путина можно разделить ровно на два значения: достал / не достал.



И даже тогда ключевой показатель - это не проценты одобрения действий власти. Они могут оказаться минимальными, и все равно никаких изменений происходить не будет. Гораздо важнее, какой процент граждан выйдет на улицы на акции протеста, и насколько решительно они будут настроены. А это всегда выбор на поводу у эмоций. Людей толкает на протест не тяжелая жизнь, а чувства обиды и унижения. Спрогнозировать социальный взрыв практически невозможно. Достаточно одной неудачной фразы, брошенной на всю страну.



А до этого годами можно отвратительно управлять государством, залезать в карманы к гражданам по поводу и без него, и все будет сходить с рук. Источник - СвободнаяПресса

