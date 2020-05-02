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    Туркменистан   | 
Стихия сорвала крыши с туркменского Лебапа
00:53 03.05.2020

В эфире главной новостной программы туркменского телевидения "Ватан" 29 апреля ни словом не упомянули о тяжелой ситуации в Лебапском велаяте, вызванной обрушившимися 27 числа на регион бурей и штормом.

В результате стихии пострадал ряд населенных пунктов области, сотни жителей остались без крова. В Туркменабаде (частично), Керки и Фарабе (полностью) уже двое суток нет электричества, газа и питьевой воды.

Жители целой области в Туркменистане пострадали от бури и шторма, видеокадры очевидцев распространились в туркменских группах социальных сетей.




Как отмечает издание, в ряде городов области уже двое суток нет электро-, газо- и водоснабжения. Продукты в госмагазинах отпускают лимитированно: по два куриных окорочка, 1 кг сахара, 1 бутылка растительного масла, 10 кг муки (5 кг высшего сорта и 5 кг - первого). Во время паники вечером, 27 апреля, в Туркменабаде полиция загоняла людей в микрорайонах Учпункт и Бахар в свои квартиры, не разрешая отцам и матерям выйти во двор, чтобы забрать домой своих детей.

Те жители Лебапа, у которых есть свет, смотрят телевидение Узбекистана, где президент Шавкат Мирзиеев лично посещает затронутые стихией города и районы. Пострадавшим обещана финансовая помощь от государства, стройматериалы и временное убежище. "Нет, речь в телесюжетах идет не о Туркменистане, а об Узбекистане. Где же государство для человека?", - отмечает издание.


Источник - centralasia.media
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