Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса

01:48 03.05.2020

Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности



Харитон Галицкий



В середине апреля в Сети появился литературный проект "Постэпидемия.рф". Известные российские писатели-фантасты, в том числе Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Андрей Мартьянов и другие публикуют в нем рассказы о жизни в России и мире после эпидемии коронавируса. Одни авторы заострили внимание на ближайшем будущем, другие - на отдаленном. Каждый попытался ответить на вопрос: что поможет стране справиться с пандемией? Многие версии не такие уж фантастические, особенно те, что относятся к цифровизации и информатизации. Как писатели увидели Россию после эпидемии и что уже стало реальностью или близко к ней - в материале "Известий".



Роботы на подходе



Писатель Вадим Панов, автор циклов "Тайный город", "Анклавы" и "Герметикон", сочинил для проекта рассказ "ДокШок". В нем он пофантазировал о недалеком будущем: через несколько месяцев после первой волны эпидемии появился еще один штамм коронавируса, в десятки раз хуже COVID-19.



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Прозаик описал прибор, позволяющий быстро выявить инфекцию: "COVID-20US", - угрюмо сказал Шлыков, глядя на монитор экспресс-анализатора. Ему требовалась всего капля крови, и ответ приходил меньше, чем через минуту. - Je suis desole Pierre. […> Врачи еще могли ошибиться, анализаторы "Вектор" - нет, вирус они вынюхивали так же точно, как служебные собаки - наркотики, и спасли тысячи жизней".



О разработке в России такого прибора СМИ сообщили в середине марта. Им занимается отечественная компания "Медико-биологический союз". Устройство позволяет получить результат всего за 15 минут, но для этого нужна не кровь, а мазок из слизистой носа или глотки. По словам ученых, опытный образец могут представить уже осенью.



Панов упомянул в отрывке "Вектор" - новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии. В его лаборатории первыми в России разработали и внедрили тест на коронавирус. Сейчас "Вектор" трудится над вакциной.



Другую вполне реальную для России технологию описал в своем рассказе "Двести первый шаг" фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии "Дозоры": "Когда все боялись эпидемии, то старались меньше ходить в магазины. И построили целые заводы с посыльными дронами. А потом они стали не очень нужны, и начали делать летающие машины… А в городе Сарово строят целый завод роботов на ядерных батарейках, чтобы те делали за людей опасную работу".



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Эпидемия коронавируса дала толчок для развития отечественной робототехники. Как рассказала "Известиям" исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская, многие российские компании-разработчики сейчас адаптируют свои продукты и технологии для новых задач.



К примеру, тестируют роботов, способных дезинфицировать помещения и улицы. Ими можно управлять удаленно. Дроидов, измеряющих температуру, уже закупают многие организации.



По словам основателя и управляющего директора Top 3D Group Василия Киселева, если раньше многие компании в России только задумывались об автоматизации процессов, сейчас в период самоизоляции им просто придется принимать решения быстрее. Технологии для выполнения многих действий уже существуют и продолжают совершенствоваться.



В условиях эпидемии в России пришлось ускоренно развиваться и "Умному городу". Специалисты в короткие сроки скорректировали задачи проекта и доработали системы распознавания лиц, передачи данных, QR-кодов, обработки информаций с камер видеонаблюдения и другие.



Новая медицина



Прозаик Кирилл Бенедиктов, известный по романам "Завещание ночи" и "Блокада", порассуждал о цифровизации отечественной медицины.



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В рассказе "Формула Гераклита" он описывает врачебные технологии будущего: "Сложно было всегда. Думаешь, земским врачам с их стетоскопами и ланцетами было легко?.. А каково приходилось врачам, которые несли свою вахту во время Великой войны?.. И заметь - у них не было молекулярных скальпелей, 3D-принтеров и полигонов виртуальной реальности. Они не могли позвонить из тылового госпиталя в Москву и попросить светило хирургии провести онлайн-операцию по сети 7G".



Основания для них есть: молекулярные "скальпели", 3D-принтеры и полигоны виртуальной реальности в России существуют, только пока широко не применяются в системе здравоохранения.



Но в стране уже активно внедряют телемедицину, при которой пациент может связаться с врачом удаленно - по скайпу или в мессенджерах. В перспективе к этой технологии планируют подключить "интернет вещей" и разработать устройства, которые смогут мониторить состояние пациента, а также выполнять некоторые медицинские процедуры.



Кроме того, в России уже есть предпосылки для создания искусственной кожи и органов с помощью 3D-печати. Онлайн-операций пока не проводят, но технически это возможно - с помощью роботизированной "руки" (манипулятора) на удаленном управлении.



Переход на "цифру"



Писатель Андрей Мартьянов в новелле "Золотая баба" рассказывает о России через 20 лет после эпидемии. Нынешняя действительность и относительно недалекое будущее переплетается у него с паранормальными явлениями.



Говоря о 2020 годе, прозаик подчеркивает преимущества страны в информатизации: "Вы представляете себе тогдашний уровень информационно-цифрового обеспечения по стране? Мы же были первыми в мире по качеству связи и ее дешевизне, работай в полной изоляции сколько угодно!"



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По данным Internet World Stats на 31 декабря 2019-го, Россия входит в десятку лидеров по количеству пользователей интернета. Доступ к сети есть у 116,3 млн человек в стране. По их доле Россия в первой тройке среди топ-10: 79,73% от всего населения. Больше только у Японии и США.



Кроме того, в 2019 году Россия стала страной с самым недорогим безлимитным интернетом, по данным Content Review. Средняя стоимость тарифа у отечественных операторов составляет 613 рублей, в среднем в мире - 2791,8 рублей в месяц. Аналитики также отмечают высокую скорость российского интернета и доступность технологий ADSL и FTTH в крупных городах.



Мартьянов, впрочем, в своем рассказе не остановился на реальном и описал изобретенный в России через 20 лет агрегат для "холодного ядерного синтеза", который большинством ученых сегодня признается невозможным.



На цифровизацию в стране обращает внимание и фантаст-турбореалист Андрей Лазарчук. В рассказе "Монтана" он подходит к вопросу философски и рассуждает о влиянии "цифры" на сознание людей: "Потом у вас настала новая эпоха: эра цифры, в которую по началу никто не верил и многие считали игрушкой ваших чиновников, якобы бессмысленное Сколково, нацпроекты какие-то. И теперь смотрю на итоги - это не только вас двоих касается, парни, это мой взгляд с ледяной вершины, - вы стали совсем другие. И я даже не могу понять, в чем дело. Спокойные, уверенные?"



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Большинство сотрудников компаний, переведенных на удаленную работу, не столкнулись с серьезными трудностями. Доступный и качественный интернет позволил вещать из дома даже ведущим новостей. Резко вырос спрос на онлайн-заказы, в том числе продуктов, однако бизнес, которому в первое время было сложно обрабатывать столько заявок, стремительно адаптировался. Дома россиянам тоже нашлось чем заняться - об этом свидетельствуют данные развлекательных онлайн-площадок. Стриминговые сервисы отмечают увеличения количества уникальных посетителей, электронные и аудиокниги стали скачивать чаще, кроме того, люди проводят больше времени за играми или общением в соцсетях.



Глубокая цифровизация отчасти позволила России избежать высокого процента смертности от коронавируса, по сравнению с другими странами. На 30 апреля на 106 498 заболевших приходится 1 073 умерших. В Китае, откуда начала распространяться инфекция, количество заразившихся меньше (83 944), но погибших больше (4 637). Технологии помогают быстро и качественно выявлять вирус, отслеживать заболевших, а также удерживать людей дома - благодаря QR-кодам, переводу на удаленную работу и домашнему интернету, который позволяет никуда не выходить, но получать все необходимое.



На этом фоне прогнозы фантастов не кажутся чересчур нереалистичными и могут оправдаться. Коронавирус уже способствовал бурному развитию интернет-технологий и высокотехнологичной медицины. Назад пути нет.