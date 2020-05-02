|11:49 Казахстан: Токаев откусил кусок бутерброда Назарбаевых, - Питер Леонард
11:45 У США новая холодая война, на сей раз с Китаем, - Кайл Саммин
11:29 Бессмысленная казахская война, - Мади Алимов
11:28 Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана? - САМ
11:00 КазВирус - 3877 (+20)
10:41 КирВирус - 795 (+ 26)
10:32 В схватке с Китаем Трамп разыграл тайваньскую карту. В пику Пекину Вашингтон намерен вернуть остров в ООН
09:34 В Нур-Султане, возможно, началась борьба за власть. Аппарат замер в ожидании указа о новом спикере, - В.Панфилова
08:26 Аз есмь пурдухт. Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии, - И.Кармазин
07:15 Пилюль Пипеткович. Брит-премьер Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей
01:48 Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
00:55 Сардоба… Море воды и кто виноват? - Б.Мусаев
00:53 Стихия сорвала крыши с туркменского Лебапа
00:39 Команда Путина: безликая, растерянная и испуганная, - "СП"
00:12 Биологическое оружие в Алматы не разрабатывают, - отнекивается КазМИД
|Пилюль Пипеткович. Брит-премьер Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей
07:15 03.05.2020
Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей
Мальчик получил имя Уилфред Лори Николас Джонсон. Первые два имени достались ему от прадедушек, а третьим звали двух врачей, лечивших премьер-министра Бориса Джонсона, когда он заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали своего сына Уилфред Лори Николас. Об этом Саймондс сообщила в своем Instagram, сообщает The Times.
Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори - дедушку Саймондс. Еще одно имя - Николас - мальчик получил в честь "доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", написала Саймондс.
Врачи же в свою очередь поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына и признались, что решение пары для них - большая честь, передает Reuters.