Пилюль Пипеткович. Брит-премьер Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей

07:15 03.05.2020

Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей



Мальчик получил имя Уилфред Лори Николас Джонсон. Первые два имени достались ему от прадедушек, а третьим звали двух врачей, лечивших премьер-министра Бориса Джонсона, когда он заразился коронавирусом



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали своего сына Уилфред Лори Николас. Об этом Саймондс сообщила в своем Instagram, сообщает The Times.



Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори - дедушку Саймондс. Еще одно имя - Николас - мальчик получил в честь "доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", написала Саймондс.



Врачи же в свою очередь поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына и признались, что решение пары для них - большая честь, передает Reuters.