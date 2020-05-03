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Аз есмь пурдухт. Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии, - И.Кармазин
08:26 03.05.2020

Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии
В Душанбе говорят о возрождении национальных традиций

Власти Таджикистана запретили гражданам использовать русифицированные фамилии и отчества. Новорожденных теперь будут называть в соответствии с национальными традициями. Об этом сообщил министр юстиции страны Музаффар Ашуриен. "Известия" разбирались в причинах и последствиях реформы.

Аз есмь пурдухт

Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложение правительства о запрете русифицированных фамилий и отчеств. Согласно принятым поправкам, в фамилиях новорожденных запрещены окончания "ов", "ова", "ев", "ева". Отчества не должны оканчиваться на "ович", "овна", "евич" и "евна".
Вместо суффиксов русского языка теперь будут использоваться суффиксы, характерные для таджикского языка: "зод", "зода", "он", "ен", "пурдухт" и "фар".

По словам министра юстиции страны Музаффара Ашуриена, решение продиктовано заботой о национальных традициях. "Национальная идентичность имени человека является важным фактором в формировании личности и чувства самосознания", - заявил он.

Специально менять фамилии гражданам не придется. Новое правило действует для тех, кто впервые получает удостоверяющие личность документы или хочет поменять фамилию. Дети, у которых в свидетельстве о рождении используются русские суффиксы, смогут сохранить их при получении паспорта.
Кроме того, власти сделали исключение для представителей национальных меньшинств, в том числе русских. Они смогут выбирать для своих детей привычные имена и фамилии. Если родители ребенка разных национальностей, то решение о присвоении фамилии примут "в соответствии с национальным законодательством, но с согласия обоих родителей".

Здесь был Нусратулло
Процесс дерусификации фамилий начался в Таджикистане во второй половине 1980-х годов. Тогда в республике, как и в других частях Советского Союза, популярность получили идеи национального возрождения, и представители интеллигенции переименовывались на таджикский манер.
Поначалу власти относились к происходящему настороженно. Но в 2007 году кампанию возглавил президент страны. Эмомали Рахмонов решил "вернуться к культурным корням" и поменял фамилию на Рахмон.
Примеру главы государства последовали десятки тысяч граждан страны. В частности, министр иностранных дел Хамрохон Зарипов превратился в Хамрохона Зарифи, министр здравоохранения Нусратулло Файзуллоевич Салимов стал Нусратулло Файзулло Салимзодой.

В республике считали, что изменение фамилий на таджикский лад помогает национальной культуре. "Если спортсмен с фамилией Каримов выступает на соревновании и становится чемпионом, то откуда людям знать, кто он - таджик, казах, татарин, узбек или киргиз? А вот если он будет, к примеру, Каримзод или Карими, то мы однозначно уверены в том, что он таджик. И мы будем им гордиться", - рассуждал замначальника управления регистрации актов гражданского состояния Таджикистана Джалолиддин Рахимов.
Быстро выяснилось, что у дерусификации есть и существенные недостатки. Больше всего проблем возникло у мигрантов, выезжавших на заработки в Россию. "Если у тебя традиционная фамилия, тебя принимают за своего. Относятся как к бывшему гражданину некогда общей страны. А национальные окончания вызывают вопросы. Сложнее получить работу, общаться с правоохранительными органами", - говорит аналитик Фируз Саидов.
В связи с этим начался обратный процесс: сотни людей обращались в ЗАГСы с просьбой вернуть прежнюю фамилию. В 2014 году тенденцию раскритиковал генпрокурор страны Шерхон Салимзода (бывший Салимов). По его мнению, русификация свидетельствует о низком уровне самосознания и патриотизма.

В Таджикистане дерусифицируют не только имена и фамилии граждан. В стране не осталось ни одного города с русским названием. Последний такой населенный пункт - город Чкаловск - в 2016 году переименовали в Бустон. Новые названия получили также улицы Пушкина, Ленина, Гагарина, Гоголя.

Дерусификации подверглись даже горные вершины. В 1999 году пик Коммунизма назвали в честь государственного деятеля Исмаила Сомони. В 2006 году горные пики Ленина и Революции стали, соответственно, пиками имени Абу али ибн Сино и Истиклол.
Катастрофически сократилась русскоязычная диаспора. В 1989 году в республике жили 388 тыс. русских (7,6% населения). Перепись 2010 года зарегистрировала 34,8 тыс. русских (0,5% населения). Первая волна миграции произошла после погромов в феврале 1990 года, когда в Душанбе погибло 25 человек. Вторая - после обретения Таджикистаном независимости, начала в 1992 году гражданской войны.

В 2009 году в стране вступил в силу закон о языке. Документ объявил таджикский официальным языком научных исследований и культурных мероприятий, обязал вести на нем государственное делопроизводство и судопроизводство.
При этом русский язык сохранил определенные позиции. На русском учатся 4,4% всех школьников - 87 тыс. учеников. Русскоязычные школы переполнены, занятия проходят в три смены, в классах учатся по 40–60 учеников.
В первую очередь это связано с большим количеством трудовых мигрантов, работающих в России. Только за первое полугодие 2019 года в Россию прибыли полмиллиона гастарбайтеров. В 2019 году они перевели домой $2,7 млрд. Транзакции составляют от 20 до 50% ВВП Таджикистана, за счет этих денег живет 70% таджикских семей.

Эксперты призывают спокойно относиться к нововведениям Душанбе.
- Любые страны, которые находились под управлением европейцев, через одно-два поколения переписывают историю, меняют фамилии, топонимы. Характерный пример такой политики - переименование Бомбея в Мумбаи в Индии. Мы можем по-разному относиться к этому процессу, но он неизбежен, - говорит востоковед, кандидат исторических наук Сергей Панарин.

Заведующий сектором Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин объясняет реформу фамилий экономическими трудностями.
- По республике больно ударил российский карантин. Ожидается, что денежные переводы мигрантов сократятся в этом году на 30%, а значит, и без того тяжелая экономическая ситуация еще больше ухудшится. Думаю, власти решили снять напряжение. Люди теперь будут обсуждать выбор новой фамилии, оформление документов. Отвлекутся от тяжелых размышлений, - считает собеседник.

Игорь Кармазин
3 мая 2020

Источник - известия
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