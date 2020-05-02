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В Нур-Султане, возможно, началась борьба за власть. Аппарат замер в ожидании указа о новом спикере, - В.Панфилова
09:34 03.05.2020

Президент Казахстана лишил дочь Назарбаева поста спикера

В Нур-Султане, возможно, началась борьба за власть
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
2 мая 2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера верхней парламента Дариги Назарбаевой - дочери лидера республики Нурсултана Назарбаева. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба главы государства. Эксперты считают, что в республике началась война за власть.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву за проделанную работу. Она возглавляла сенат с марта 2019 года и являлась вторым лицом в государстве. Отставка дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, может означать как ее нейтрализацию на политическом поле, так и паузу перед выборами в парламент. Эксперт рассматривает три варианта развития событий.
"Либо с Нурсултаном Назарбаевым что-то произошло, и началась война за власть. В этом случае можно говорить уже о настоящем транзите власти, и об окончании эпохи полутранзита. Либо с Назарбаевым все согласовано и его дочери нашли другую позицию в преддверии парламентских выборов. Возможно, эту тему поднимал Нурсултан Назарбаев в разговоре с Владимиром Путиным во время своего визита в Россию в начале марта. Третий вариант - президент Касым-Жомарт Токаев решил играть на опережение в условиях сохранения чрезвычайной ситуации. В таком случае, у него должна быть мощная поддержка части политической и бизнес элиты, а также силовиков", - сказал "НГ" Досым Сатпаев.

При этом не менее важным является вопрос, кто в данном случае будет новым спикером Сената - новым вторым человеком по Конституции после президента?. По мнению Сатпаева, это важный индикатор того, сохранился ли баланс сил внутри элиты или произошло существенное перераспределение влияния в пользу президента Токева.

Указ о прекращении полномочий, который подписал Касым-Жомарт Токаев – важное событие, отражающее внутриэлитную напряженность, которая наблюдается с прошлого года. "Если спикером сената окажется человек, не связанный напрямую с Токаевым, не входящий в его круг и не подконтрольный ему, то поменяют просто "шило на мыло. Если же там появится человек из команды Токаева, то мы станем свидетелями очень серьезных изменений баланса сил в пользу Токаева", - уверен Досым Сатпаев, напоминая, что разговоры о перспективах Назарбаевой шли уже давно.

Почему указ подписан именно сейчас? Во-первых, потому что в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), облегчающее действия президента. Во-вторых, недавно Назарбаева обратилась в Конституционный совет (см. "НГ" от 28.04.2020) по поводу участия сената в разработке законопроектов. "Если связать эти все моменты, то в любом случае это – отражение внутриэлитной борьбы, которая шла с прошлого года. Здесь нужно исходить из того, что в Казахстане сенат – "надстройка искусственная", которую первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев изначально создал для того, чтобы предохраняться от всяких оппозиционных настроений в нижней палате – мажилисе", - подчеркнул Сатпаев.

Источник - ng.ru
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