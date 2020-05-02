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В схватке с Китаем Трамп разыграл тайваньскую карту. В пику Пекину Вашингтон намерен вернуть остров в ООН
10:32 03.05.2020

Владимир Скосырев

2 мая 2020

Миссия США в ООН в послании в Twitter высказалась за восстановление прав Тайваня в ООН. Запрет Тайваню вступать на площадки ООН – это вызов ее принципам и тайваньскому народу, говорится в сообщении. КНР отреагировала незамедлительно, заявив о глубоком возмущении действиями американцев. Решение Белого дома неожиданно поднять тайваньский вопрос последовало за обвинением в адрес Пекина в том, что он сразу не известил мир о вирусе. Пандемия дает возможность Америке наращивать дипломатическое давление на Китай.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и использует свое политическое и экономическое влияние для того, чтобы помешать острову вступить в любую организацию, которая принимает в свои ряды только субъекты, обладающие статусом государства. Тайвань был вынужден покинуть ООН в 1971 году, когда членом всемирной организации стала КНР. Тайвань тогда был исключен из всех агентств ООН, включая ассамблею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает агентство АР, Тайвань лишили также статуса наблюдателя в ВОЗ, несмотря на то, что остров обладает одной из самых эффективных систем здравоохранения в мире и заслужил похвалы за умелое противодействие вирусу.
Представитель миссии Китая в ООН назвал американское послание серьезным нарушением резолюции Генеральной Ассамблеи, которая предоставила Китаю место в ООН, а также трех совместных американо-китайских коммюнике. Это послание, подчеркнул китайский дипломат, "означает грубое вмешательство во внутренние дела Китая и наносит глубокую рану чувствам китайского народа, насчитывающего 1,4 млрд человек. В мире существует только один Китай. Правительство Китайской Народной Республики – это единственное законное правительство, представляющее весь Китай, и Тайвань – неотъемлемая часть Китая". В тот момент, когда по всему миру свирепствует коронавирус, и нужна солидарность в борьбе с ним, политические манипуляции Америки портят атмосферу сотрудничества, подчеркнул китайский дипломат.
Tвит американской миссии в ООН заставляет задуматься о том, не намерен ли Вашингтон отбросить один из основных постулатов своей внешней политики, которым он руководствовался во время холодной войны, да и в последующие годы. Этот постулат состоял в том, чтобы ослабить главного потенциального противника – СССР, вбив клин между Пекином и Москвой. Именно с этой целью президент США Ричард Никсон в сопровождении госсекретаря Генри Киссинджера совершил в 1972 году поездку в Китай и провел переговоры с Мао Цзэдуном и другими членами руководства КНР. Результатом тех встреч стало подписание коммюнике, предопределивших не только нормализацию китайско-американских дипломатических связей, но и бурный рост экономического сотрудничества в 1990-е годы и нынешнем столетии.

Готов ли Трамп демонтировать наследие Никсона-Киссинджера? Во всяком случае, он грозит наложить на Китай экономические санкции и требует расследовать его роль в зарождении вируса. Вашингтон перестал финансировать ВОЗ, в Конгресс внесена резолюция, предусматривающая отказ от ее финансирования до тех пор, пока свой пост не покинет глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он, по мнению американских политиков, СМИ и блогеров, находится на содержании у Пекина. Гебрейесус не только закрыл поначалу глаза на масштабы распространения коронавируса, но и похвалил Китай за "прозрачность", проигнорировав массу доказательств того, что Пекин своевременно не сообщил, насколько серьезной была вспышка COVID-19.

Все это стоило миру на сегодняшний день более 230 тыс. жизней. Как признал член исполнительного комитета ВОЗ Джон Маккензи, "слабая реакция организации на ошибки Китая в связи со вспышкой COVID-19 "отмыла" имидж Китая в ущерб авторитету ВОЗ".
Вашингтону также удалось заручиться поддержкой требования о проведении расследования лаборатории в Ухане, где мог возникнуть вирус, со стороны ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединилась к призывам к Китаю поддержать такую акцию, чтобы предотвратить повторение подобного кризиса.
В таком же ключе выступают и другие союзники США в области безопасности. Особенно активна Австралия, призвавшая восстановить членство Тайваня в ВОЗ.

Источник - ng.ru
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