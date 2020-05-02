КирВирус - 795 (+ 26)

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10:41 03.05.2020
В Кыргызстане выявлено 26 новых случаев COVID-19. Всего – 795 пациентов
03 мая 2020 10:43 - Екатерина Улитина
В Кыргызстане за сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Бишкеке – 14, в Чуйской области – 9, в Ошской области – 2 и в Баткенской области – один новый случай заражения.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в Кыргызстане диагноз подтвердился у 795 пациентов.
За минувшие сутки из стационаров выписаны 37 человек. Два пациента скончались. С начала эпидемии умерли 10 человек с подтвержденным COVID-19.