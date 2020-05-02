 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазВирус - 3877 (+20)
11:00 03.05.2020

20 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане

Зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Из них в Нур-Султане - 4; в Алматинской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 1, в Актюбинской области - 6.

Всего в стране подтверждено 3877 случаев, из них:
в Алматы - 1278,
в Нур-Султане - 686,
Кызылординской области - 214,
Шымкенте - 206,
Атырауской области - 175,
ЗКО - 164,
Карагандинской области - 154,
Актюбинской области - 153,
Павлодарской области - 150,
Алматинской области - 149,
Жамбылской области - 146,
Туркестанской области - 134,
Акмолинской области - 100,
Мангистауской области - 63,
Костанайской области - 50
СКО - 30,
ВКО - 25.

Источник - Tengrinews.kz
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