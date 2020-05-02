КазВирус - 3877 (+20)

11:00 03.05.2020

20 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане



Зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Из них в Нур-Султане - 4; в Алматинской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 1, в Актюбинской области - 6.



Всего в стране подтверждено 3877 случаев, из них:

в Алматы - 1278,

в Нур-Султане - 686,

Кызылординской области - 214,

Шымкенте - 206,

Атырауской области - 175,

ЗКО - 164,

Карагандинской области - 154,

Актюбинской области - 153,

Павлодарской области - 150,

Алматинской области - 149,

Жамбылской области - 146,

Туркестанской области - 134,

Акмолинской области - 100,

Мангистауской области - 63,

Костанайской области - 50

СКО - 30,

ВКО - 25.