|КазВирус - 3877 (+20)
11:00 03.05.2020
20 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане
Зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Из них в Нур-Султане - 4; в Алматинской области - 4, в Мангистауской области - 1, в Кызылординской области - 4, в Атырауской области - 1, в Актюбинской области - 6.
Всего в стране подтверждено 3877 случаев, из них:
в Алматы - 1278,
в Нур-Султане - 686,
Кызылординской области - 214,
Шымкенте - 206,
Атырауской области - 175,
ЗКО - 164,
Карагандинской области - 154,
Актюбинской области - 153,
Павлодарской области - 150,
Алматинской области - 149,
Жамбылской области - 146,
Туркестанской области - 134,
Акмолинской области - 100,
Мангистауской области - 63,
Костанайской области - 50
СКО - 30,
ВКО - 25.