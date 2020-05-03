 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.05.2020
23:48  Замнач полиции Атырауской области Казахстана Берик Амангельды заразился коронавирусом
23:44  КазЮг. Потоп накрыл 10 поселков, из которых эвакуировано 22 тыс. жителей
22:14  Великодержавные претензии Турции дали трещину, - С.Кожемякин
22:13  В Узбекистане перестали переводить на русский язык официальные документы с коррупционной составляющей
15:31  После пандемии США попытаются явить миру очеловеченный капитализм, - Foreign Affairs
13:25  День туркменского скакуна - фальсификации и пустая трата денег
11:49  Казахстан: Токаев откусил кусок бутерброда Назарбаевых, - Питер Леонард

11:45  У США новая холодая война, на сей раз с Китаем, - Кайл Саммин
11:29  Бессмысленная казахская война, - Мади Алимов
11:28  Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана? - САМ
11:00  КазВирус - 3877 (+20)
10:41  КирВирус - 795 (+ 26)
10:32  В схватке с Китаем Трамп разыграл тайваньскую карту. В пику Пекину Вашингтон намерен вернуть остров в ООН
09:34  В Нур-Султане, возможно, началась борьба за власть. Аппарат замер в ожидании указа о новом спикере, - В.Панфилова
08:26  Аз есмь пурдухт. Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии, - И.Кармазин
07:15  Пилюль Пипеткович. Брит-премьер Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей
01:48  Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
00:55  Сардоба… Море воды и кто виноват? - Б.Мусаев
00:53  Стихия сорвала крыши с туркменского Лебапа
00:39  Команда Путина: безликая, растерянная и испуганная, - "СП"
00:12  Биологическое оружие в Алматы не разрабатывают, - отнекивается КазМИД
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазЮг. Потоп накрыл 10 поселков, из которых эвакуировано 22 тыс. жителей
23:44 03.05.2020

Токаев: Эвакуированы 22 тысячи жителей Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об эвакуации 22 тысяч жителей из-за наводнения в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
"В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством", - написал Токаев в Twitter.

Напомним, в Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища.
2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив на автомобильной дороге Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, из-за чего проезд автомобилей оказался невозможен.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588538640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти
- Р. Скляр провел совещание по вопросу закупа капусты у фермеров Туркестанской области
- Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Разъяснен порядок возмещения сумм за коммунальные услуги в регионах, где введен карантин
- Комментарий МИД РК по вопросам биологической безопасности
- Бессмысленная казахская война
- Акимат Нур-Султана опубликовал список недобросовестных застройщиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  