Замнач полиции Атырауской области Казахстана Берик Амангельды заразился коронавирусом

23:48 03.05.2020

Замначальника департамента полиции Атырауской области Берик Амангельды заразился коронавирусом. Об этом пишет "Ак Жайык", передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным издания, 2 мая он приехал с Тенгиза - в последнее время там идут волнения среди сотрудников подрядных компаний, и у него была рабочая командировка. По прибытии в Атырау Амангельды вместе с водителем сдали тест на COVID-19, результат оказался положительным.



Напомним, ранее в Атырау коронавирус был выявлен у троих полицейских, контактировавших с задержанным.