|23:48 Замнач полиции Атырауской области Казахстана Берик Амангельды заразился коронавирусом
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|Замнач полиции Атырауской области Казахстана Берик Амангельды заразился коронавирусом
23:48 03.05.2020
Замначальника департамента полиции Атырауской области Берик Амангельды заразился коронавирусом. Об этом пишет "Ак Жайык", передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным издания, 2 мая он приехал с Тенгиза - в последнее время там идут волнения среди сотрудников подрядных компаний, и у него была рабочая командировка. По прибытии в Атырау Амангельды вместе с водителем сдали тест на COVID-19, результат оказался положительным.
Напомним, ранее в Атырау коронавирус был выявлен у троих полицейских, контактировавших с задержанным.