Хватит врать! Сардобская дамба рухнула не от дождя и ветра

00:04 04.05.2020

ФАРИДА ШАРИФУЛЛИНА: "ХВАТИТ ВРАТЬ!"



Суббота, 02 Мая 2020



Опять какая-то ложь распространяется. Пресс-служба президента распространила информацию, что дескать дамба в Сардобе прорвалась от дождей и ветра.



Что само по себе странно, ибо водохранилища строят именно для сбора и хранения излишней воды. Ветер? Вообще смешно. Дамба же не болтается где-то в воздухе.



Причем, если посмотреть официальные сообщения МЧС, то там ни слова о дожде и ветре. Там говорится об утечке. Скорее, так называют протечку. Вода, знаете ли, всегда дырочку найдет.



Из Сырдарьи пишут, что никаких таких особых дождей не было. Капало 28 апреля, т.е. за три дня до "утечки".



Очень волнует это стремление пресс-службы президента соврать и отвлечь внимание народа. Это означает, что Раматов, вице-премьер, ответственный за крупное строительство и ж/д транспорт, опять не понесет никакой ответственности, как и после трагедии на строящейся станции Юнусабадской линии метро, когда от дождя (опять дождь виноват!) погибли люди.



Фарида Шарифуллина,

администратор группы в Фейсбуке "Ташкент-СНОС"