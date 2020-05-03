Убит Вазир. Пакистанская разведка руками талибов убивает пуштунских лидеров

00:12 04.05.2020 Исламабад пытается не допустить выхода своих оппонентов из карантинного режима



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



3 мая 2020



Погибший от рук террористов Ариф Вазир был одним из ярких лидеров пуштунского сопротивления в Пакистане



В Пакистане убит один из лидеров пуштунского национального движения Ариф Вазир. Его соратники не сомневаются, что за этим преступлением стоят пакистанские спецслужбы и связанные с ними боевики "Талибана" (организация запрещена в РФ). Пуштунские политики обвиняют Исламабад в поддержке практики политических убийств и государственном терроризме.

Вчера в одной из медицинских клиник Исламабада скончался 35-летний Ариф Вазир, один из лидеров Движения защиты пуштунов "Паштун Тахафуз" (Pashtun Tahafuz Movement, РТМ) – общественно-политического, национального и правозащитного движения пакистанских пуштунов. Вечером 1 мая, в городе Ване (административный центр округа Южный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва) во время прогулки после ифтара (вечернего приема пищи в пост Рамадан) Ариф Вазир был тяжело ранен неизвестными преступниками.

"Ариф Вазир со своим родственником вышел из дома на улицу, где в припаркованной рядом машине темного цвета его поджидали вооруженные террористы, - рассказал "НГ" информированный источник, близкий к движению "Тахафуз". – Боевики открыли огонь из автомата Калашникова, в результате чего Ариф Вазир получил три тяжелых ранения – в шею, плечо и голову. Преступники скрылись, Ариф Вазир был доставлен в городскую больницу "Дера Исмаил Хан". Состояние пуштунского политика было настолько тяжелым, что его пришлось срочно перевезти в клинику в Исламабад. Ариф Вазир потерял много крови, в результате пулевого ранения был серьезно поврежден головной мозг, он умер днем 2 мая в исламабадской больнице во время операции".

Ариф Вазир приходился родственником другому лидеру движения "Паштун Тахафуз", известному политику, депутату пакистанского парламента Али Вазиру. "Это очень известная пуштунская семья, многие ее члены были активистами национального движения и пострадали за это, - заметил в беседе с "НГ" источник в Пешаваре, связанный с РТМ. - Отец и брат Арифа были убиты террористами в прошлом году. Тогда преступникам, как и в этот раз, удалось скрыться, власти не слишком утруждали себя их поисками. Потому, что очевидно - заказчиками убийств Арифа, его отца и брата являются пакистанские спецслужбы, а исполнителями - так называемые "хорошие талибы", то есть боевики, находящиеся под контролем пакистанской разведки".



Смерть Арифа Вазира вызвала широкое возмущение среди пуштунских политических и общественных лидеров. С осуждением политического убийства выступили руководители авторитетной пуштунской Национальной народной партии "Авами", которая тесно связана с движением "Паштун Тахафуз": несколько функционеров партии "Авами" недавно также стали жертвами атак террористов из числа "хороших талибов".



По словам генерального секретаря партии "Авами" в провинции Хайбер-Пахтунхва Сардара Хуссейн Бабака, заказные убийства уже на протяжении долгого времени осуществляются "хорошими талибами" в Вазиристане, Мардане, Бунере, Свате, Дире и других пуштунских районах Пакистана: "В прошлом месяце ими был убит один из региональных руководителей партии "Авами". К сожалению, государство знает об этом, но ничего не делает, чтобы остановить преступления". "Происходит большая игра на землях пуштунов, - подчеркнул Сардар Хуссейн Бабак. - Везде есть активные ячейки (боевиков), которые проводят заказные убийства, и государство не останавливает это, не мешает террористам. Государство не заинтересовано в мире в этом регионе. И это доказывает, что государство поддерживает такие действия".



Один из лидеров движения "Паштун Тахафуз", депутат национального собрания (парламента) Пакистана Мохсин Джавид Давар, комментируя покушение на своего соратника, написал в Twitter, что "Ариф Вазир был убит государством и "хорошими талибами" и пообещал бороться против "хозяев террористов" – пакистанской государственной машины.



Известный пуштунский политик, общественный деятель и ученый доктор Афрасиаб Хаттак назвал убийство Арифа Вазира "преступлением против пуштунов в Пакистане", которое "является частью проекта, который направлен против пуштунов/афганцев по обе стороны от "линии Дюранда" (афгано-пакистанской границы – "НГ"). "Пуштунов не заставит замолчать террор", - уверен доктор Афрасиаб Хаттак.



"Спонсируемые государством террористы убили еще одного храброго сына родины пуштунов, который выступал против политики терроризма и экстремизма со стороны пакистанского государства, - прокомментировала гибель Арифа Вазира известный пуштунский политик и общественный деятель, один из лидеров движения "Паштун Тахафуз" Сана Иджаз. - Политика, основанная на терроризме, никогда не заканчивается. Убийство Арифа Вазира показывает, что государство снова находится в режиме игры в свои смертельные шахматы на родине пуштунов. Мы видим очередную фазу кровопролития и гибели нашего народа".

По мнению Саны Иджаз, не случайно, что убийство Арифа Вазира было организовано в период эпидемии коронавируса, когда внимание всего мира отвлечено на угрозу со стороны COVID-19, а в самом Пакистане действует запрет на массовые политические акции: "Убийство Арифа Вазира произошло в то время, когда мир столкнулся с пандемией, чтобы он не мог видеть, как пакистанское государство и спонсируемые им боевики-террористы убивают мирных политических активистов-пуштунов… Мир не видит, как их терроризм пожирает нас всех".

"Мы, пуштуны, осуждаем это варварское преступление, - сказал в беседе с "НГ" директор российского Пуштунского культурного и делового центра "Пуштун" Мухаммад Навид, комментируя убийство Арифа Вазира. – Виновные в этой трагедии должны быть найдены и наказаны. Происходящее является ничем иным, как геноцидом пуштунов. Мы хотим мира и правосудия на нашей земле". По словам Мухаммада Навида, в Пакистане регулярно происходят убийства и похищения пуштунов: "Такое положение дел не может продолжаться дальше. Необходимо, чтобы люди на землях пуштунов начали чувствовать себя в безопасности, чтобы появились рабочие места, начали соблюдаться права человека, были созданы условия для развития пуштунского языка и культуры".

Политические эксперты, знакомые с ситуацией, полагают, что убийство Арифа Вазира является многоходовой комбинацией, цель которой - внесение раскола и провоцирование конфликта внутри руководства движения "Паштун Тахафуз". "Это движение существует уже около двух лет и продолжает набирать популярность, особенно среди молодых пуштунов, - заметил в беседе с "НГ" один из наблюдателей. – Акции РТМ собирают сотни тысяч человек, они становятся все более мощными, вызывают растущий интерес, укрепляют солидарность между пуштунами, живущими в Пакистане и Афганистане. Это вызывает тревогу у официального Исламабада, у пакистанской военной и спецслужбистской верхушки. Пандемия коронавируса на несколько месяцев снизила активность РТМ, так как стало невозможно из-за карантина проводить массовые уличные политические акции. Но угроза COVID-19 рано или поздно минует и тогда протестный политический потенциал "Паштун Тахафуз" выплеснется на улицы пакистанских городов, увлекая за собой и другие этнические и социальные группы пакистанского общества, недовольные положением дел в стране. Убийство Арифа Вазира и другие акты террора в отношении лидеров и активистов РТМ сегодня – это попытка не допустить стремительного выхода пуштунского национального движения на политическую сцену в посткоронавирусный период".

В этой связи стоит напомнить, что движение "Паштун Тахафуз" участвовало в большой пуштунской Лойя-джирге (совещании политических, племенных и религиозных лидеров) в начале 2020 года. Тогда было принято решение объединить различные политические партии и организации пуштунов для противодействия государственной политике геноцида и террора. Вторая джирга должна была пройти в марте, однако, ее пришлось отложить из-за начавшейся эпидемии COVID-19 и карантинных мероприятий. "Перенос сроков проведения новой джирги не означает ее отмены, - сказал в беседе с "НГ" источник, знакомый с ситуацией. – Новое совещание пуштунских лидеров все равно состоится через несколько месяцев, и на нем будет выработана общая стратегия политических действий. Очевидно, этого больше всего и боится сегодня пакистанский военно-политический истеблишмент. Поэтому и участились акты политического террора в отношении лидеров пуштунского национального движения, а также попытки расколоть его".

Примечательно, что связанные с официальным Исламабадом, пакистанской разведкой и талибами медиа-активисты попытались дать сразу несколько своих весьма противоречивых интерпретаций причин убийства Арифа Вазира. Так, представители команды губернатора пакистанской провинции Пенджаб поспешили заявить, что покушение на одного из лидеров "Паштун Тахафуз" якобы было организовано афганской разведкой. Абсурдность этого предположения очевидна - афганское правительство активно выступает в защиту прав и интересов пуштунов, проживающих на пакистанской территории, поощряя стремление пуштунских политиков к объединению сил. Кстати, по словам еще одного лидера РТМ Манзура Паштуна, "сегодня в Пенджабе проходят настоящие празднования по случаю трагической гибели Арифа Вазира", и эти торжества вряд ли организованы без участия местной администрации.

Медиа-активист "Талибана" Ахмад Файез попытался в Twitter обвинить в гибели Арифа Вазира его родственника депутата Али Вазира, намекая на то, что между убитым пуштунским лидером и женой Али Вазира Сайрой Наваб якобы сложились "незаконные отношения". Компетентные источники "НГ" отмечают, что именно эту версию "семейного конфликта" и санкционировали для распространения в социальных сетях и СМИ сотрудники пакистанской разведки: "Цель этой грязной интерпретации очевидна – играя на жестких этических стандартах пуштунского общественного мнения, спровоцировать конфликты в окружении Али Вазира, дискредитировать его самого и его семью, в конечном счете, ослабить руководство РТМ".

Блогер Шахзеб Хан, судя по его постам в социальных сетях, активно популяризирующий действия пакистанского военно-политического истеблишмента, и вовсе попытался увести поиск заказчиков убийства Арифа Вазира в сферу межплеменного конфликта между племенами вазир и дотани, активно отрицая причастность талибов к преступлению.

Впрочем, оркестр блогеров пакистанской разведки, комментирующих в соцсетях убийство Арифа Вазира, выдавал в эти дни не только фальшивые ноты. Так, некий Бахтавар Шах, называющий себя "пакистанским патриотом", одновременно с покушением на лидера "Паштун Тахафуз", сообщил об убийстве неизвестными в Швеции Саджида Хуссейна Белуджа, эмигранта из Пакистана. "Этот осколок был беглецом, который сидел в Швеции и лгал против Пакистана. В Швеции "пропавший без вести" был найден мертвым", - радостно сообщил своим читателям Бахтавар Шах, добавив, что "процесс отправки врагов в паломничество идет полным ходом": "Куда бы вы ни пошли, вы найдете смерть!".

Пакистанские спецслужбы руками боевиков "Талибана" и других террористических организаций, похоже, сегодня активизировали борьбу с политическими оппонентами Исламабада. Убийство Арифа Вазира вполне может оказаться не последним. По оценкам экспертов "НГ", знакомых с ситуацией, реальная угроза для жизни существует для лидеров и активистов "Пуштун Тахафуз", партии "Авами" и других пуштунских политических объединений. Напомним, что в августе 2019 года "НГ" писала о подготовке убийств пуштунских политиков талибами. Судя по первомайской трагедии в городе Ване, этот прогноз, к сожалению, сбывается. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ng.ru

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