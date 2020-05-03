Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский

00:52 04.05.2020

Антон КАНЕВСКИЙ | 03.05.2020



Разорвав экономические связи с Российской Федерацией, Украина дореформировалась до нищеты

Плоды трех десятилетий самостийности

Антон Семенович Макаренко в "Педагогической поэме" рассказывал, как один из сотрудников, комментируя мнение, что выплата воспитанникам зарплаты несовместима с идеологией, заметил: "Когда у человека есть деньги, то у него и "идеи", и все такое прочее, а когда нет, то только одна "идея" – у кого бы занять".

С Украиной теперь тоже так: едва ли не все действия Зе-команды в последнее время обусловлены стремлением получить вспомоществование от МВФ. Тому же посвящена и статья Зеленского в испанской El Pais "Украина принимает меры по предотвращению банкротства".

Президент Украины униженно распинается: "Украина помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и направила в Италию бригаду анестезиологов и партию медицинского спирта... Мы провели больше реформ, чем любое другое предыдущее правительство" [все "предыдущие правительства" заявляли то же самое. – А.К.].

Однако как случилось, что Украина, говоря словами видного экономиста Виктора Суслова (в 1997-1998 гг. – министр экономики Украины), "дореформировалась до нищеты и банкротства"? Почему пресловутые реформы довели страну до того, что ее нынешним руководителям приходится думать о "предотвращении банкротства"?

В 1991 году, когда Украина, опережая дезинтеграцию СССР, провозгласила себя самостийной, никто бы не рискнул назвать ее "сырьевой и аграрной", как называет сейчас Зеленский. Украинская ССР имела космическую промышленность, авиастроительную промышленность, химическую промышленность, развитое судостроение, многие другие отрасли высокотехнологичного машиностроения...



А все объясняется просто. В основе действий подавляющего большинства украинских политиков лежал лозунг "Геть от Москвы!". Здравомыслящим украинским руководителям вроде Виктора Суслова, прекрасно понимавшим необходимость сохранения и развития экономических связей между двумя частями бывшей Большой страны, приходилось работать в условиях жесточайшего противодействия тех, кто готовы были "спалити хату абы москаль на нее не дивився". Да и ельцинская Москва не очень-то располагала к здравомыслию…

Еще до Беловежских соглашений декабря 1991 года тогдашний премьер-министр Украины Витольд Фокин заявлял, что его интересует не координация усилий для преодоления тяжелейшего кризиса, а только раздел общесоюзного имущества. Закладывались основы курса на "евроатлантическую интеграцию", но к чему он мог привести, если большинство предприятий Украины являлись составной частью производственных цепочек с заводами в других республиках, прежде всего в Российской Федерации.

Автор в советские времена работал на предприятии, бывшем в СССР монопольным производителем варикапов – диодов, без которых невозможны современные радиоэлектронные устройства. В 1992-1993 годах предприятие, хотя и резко снизило объемы производства, продолжало поставлять продукцию потребителям на всей территории СНГ. Однако недавние смежники, а ныне конкуренты из Зеленограда и Новосибирска, пригласив с Украины нескольких специалистов, быстро освоили выпуск варикапов у себя – и мой родной завод был обречен.

Таких примеров было множество. Кооперационные связи рвались, а внутриукраинский рынок оставался недостаточно емким, он не обеспечивал окупаемость производства.

"Западные партнеры" открывать свои рынки для украинских товаров не торопились, да и не была там востребована украинская продукция высоких переделов в силу разности сложившихся технических стандартов. Потерять старые рынки сбыта оказалось неизмеримо проще, чем приобрести новые.

Это была игра в одни ворота. Скажем, ради "стратегического партнерства" с Польшей украинский рынок был широко открыт для польского ширпотреба, который вполне можно было производить на Украине.



Показательна и история с закрытием Чернобыльской АЭС. В угоду Западу Украина, испытавшая тяжелый энергетический кризис (мы не забыли веерные отключения), согласилась закрыть станцию, которая обеспечивала 15% производства электроэнергии в стране. А с компенсацией на строительство энергоблоков на других станциях "цивилизованные" партнеры обманули на несколько миллиардов долларов. "Не своих" они обманывают всегда.

За первые десять лет самостийности Украина стала обладателем антирекорда (60%!) по уровню падения ВВП среди республик европейской части СССР. Это косвенный показатель той цены, какую заплатил народ Украины за то, что ее новые правители получили возможность объявить ее "не Россией".

А потом был первый, "оранжевый", майдан. Он повлек не только принудительную ассимиляцию русских, но и привел к тому, что уже в 2005 году темпы роста ВВП в годовом исчислении составили всего 2,7%, упав в августе (последнем месяце первого премьерства Тимошенко) до отрицательной величины в минус 1,6%.



После второго майдана и государственного переворота в феврале 2014 года курс на разрыв всяких связей с Россией стал официальной линией Киева.

Невозможно вспомнить хотя бы одно высокотехнологичное предприятие Украины, которое хорошо бы себя чувствовало в постмайданные времена. Если не закрылись, то влачат жалкое существование. Все проекты с партнерами из третьих стран, подававшиеся как альтернатива российскому рынку, обернулись пшиком или продажей по сходной цене "непрофильных активов". Разрыв связей с РФ болезненно ударил по украинской металлургии; лишившись дешевого российского сырья (газа), практически остановился украинский химпром – а эти две отрасли были когда-то локомотивами экономики Украины.



Казалось, элементарный здравый смысл подталкивал Зеленского к восстановлению отношений с Россией, тем паче что этого ждали 75% избирателей, отдавших этому комику на выборах свои голоса.

Однако даже слегка скорректировать курс Порошенко новому президенту оказалось не по силам. И теперь все, что ему остается, это взывать с криком SOS к Западу. Только, как заметил Виктор Суслов, "Запад уже не спасет наши души, да ему это и не нужно".