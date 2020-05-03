"После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич

00:54 04.05.2020

"ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП". МИРЗИЕЕВ НАБИРАЕТ ВСЕ НОВЫЕ КРЕДИТЫ



Воскресенье, 03 Мая 2020



Узбекистан намерен привлечь 3,3 миллиарда долларов для противодействия последствиям пандемии коронавируса, сообщают СМИ. Из этой суммы 277,5 миллиона будут направлены в систему здравоохранения, 700 миллионов - на поддержку предпринимательства, 300 - коммунальным и энергетическим предприятиям, 1,8 миллиарда пополнят собой госбюджет. Постановление об этом президент Мирзиеев подписал 22 апреля. Средства планируется занять у Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.



Кроме того, по словам заместителя премьер-министра, министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова, власти рассчитывают получить еще 375 миллионов долларов от МВФ, опять-таки на борьбу с эпидемией.



Кучкаров напомнил, что еще в марте при Министерстве финансов был создан Антикризисный фонд по преодолению последствий COVID-19 с капиталом 10 триллионов сумов (около миллиарда долларов). Его основным источником финансирования определены кредиты международных финансовых институтов. Правительству поручено в 2020 году занять сумму в объеме до одного миллиарда долларов для финансирования госбюджета Антикризисного фонда.



Экономист, преподаватель Международного Вестминстерского университета Зиедулло Парпиев в комментарии Forbes.uz объяснил, что это совсем не страшно: нынешний уровень долга не представляет угрозу ни для макроэкономической стабильности, ни для кредитоспособности страны.



"Несмотря на такой взрывной рост госдолга, абсолютное большинство государственных заимствований приходится НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ от международных организаций и иностранных правительств (в официальном списке доноров иностранные правительства не значатся - ред.). В отличие от частных кредитов государственные заимствования правительства Узбекистана являются не только ДОЛГОСРОЧНЫМИ, но и предоставляются кредитодателями на льготных условиях", - сказал Парпиев.



Он добавил, что хотя уровень совокупного внешнего долга страны и приближается к 50 процентам ВВП, структура долга является исключительно благоприятной для республики, что обуславливает поддержание кредитоспособности страны на высоком уровне. Если долг страны приблизится к опасной черте, МВФ и Всемирный банк предупредят правительство об опасности.



И, ссылаясь на данные Центробанка, присовокупил, что возврат части основного долга и выплата процентов в ближайшие 5-7 лет не превысит 1,5 миллиарда долларов, а это менее 3 процентов ВВП страны.



Напомним, что объем совокупного государственного долга Узбекистана с 9,5 миллиардов долларов в 2016 году возрос до 21,5 миллиарда к октябрю 2019-го, а по состоянию на 1 января 2020 года достиг уже 24,4 миллиарда, в течение одного только последнего года увеличившись на 40,9 процента. Центральный банк Узбекистана в своем годовом отчете объяснил его увеличение внешними заимствованиями для финансирования госпрограмм по развитию отраслей экономики и регионов. Поясним, однако, что ничего иного он сказать и не мог, поскольку его главу назначает на должность верхняя палата парламента Узбекистана по представлению президента (того, кто и набирает эти самые кредиты).



С учетом тех денег, которые решено занять, сумма долга возрастет до 28 миллиардов долларов.



Формально деньги занимаются, конечно, на благие дела: на возведение завода по производству синтетического жидкого топлива, строительство и обновление Тахиаташской, Навоийской и Туракурганской ТЭС, реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Ташкентской области, проект жилищного строительства в сельской местности, модернизацию управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде и т.д. и т.п.



Однако о прозрачной отчетности по этим займам говорить не приходится. Решения принимаются единолично Шавкатом Мирзиеевым, а куда потом в реальности деваются деньги, сказать никто не может. Поэтому даже если по каким-то кредитам на сайтах каких-то госведомств и приводятся планы - сколько средств и куда должно быть направлено, подтвердить, что они были направлены именно туда, невозможно. Так что относительно этой отчетности правильно будет сказать, что ее нет.



В то же время резкое увеличение госдолга странным образом совпало с появлением неисчерпаемых средств у множества малоизвестных застройщиков, которые зарегистрировали свои фирмы всего лишь год-два назад, при этом многие из них строительством раньше вообще не занимались, что не помешало им получить выгодные участки в самых престижных местах крупнейших городов страны.



Судя по происходящему, Мирзиеев, дорвавшись до власти, лихорадочно набирает кредиты где только возможно, от имени всей страны, а затем использует какую-то их часть для собственной наживы - вкладывая через доверенных лиц в строительство жилых домов повышенной комфортности. Возможно (предположительно), ведется и скрытая торговля земельными участками, формально считающимися государственными, осуществляемая с помощью хокимов, то есть прямых или опосредованных назначенцев Мирзиеева. Вероятно, он не присваивает эти деньги напрямую, а просто "прокручивает", однако подобная деятельность - неприкрытая коррупция.



О том, когда именно и за счет каких ресурсов будут погашаться эти кредиты, населению страны не сообщается. По всей видимости, Мирзиеев и его окружение об этом даже не думают. Тем более, что займы "долговременные", а значит расхлебывать всю эту кашу придется не им, а следующему поколению узбекистанцев.



Как там у Галича: "А то, что придется потом платить, так ведь это ж, пойми, потом…".



Алексей Волосевич