Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов

09:31 04.05.2020

Народы постсоветских республик готовятся отметить 75-летие Великой Победы. Память об общем подвиге – это сильнейший стержень, который объединяет наши страны и дает надежду на возрождение братских связей. Перед величием Дня Победы меркнут и пандемия COVID-19, и борьба с исторической правдой, которой ее враги маскируют собственное бессилие.



День Победы – любимый праздник миллионов людей самых разных возрастов, профессий и национальностей – в этом году будет отмечаться без привычного размаха. Объективные условия скорректировали планы. 9 мая в большинстве государств не будет военных парадов, шествий "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий.



Но главная особенность Дня Победы в том-то и заключается, что он не ограничивается внешними атрибутами. Его важнейший, глубинный смысл – это память. А память живет в каждом жителе бывшего Советского Союза, ведь нет среди нас человека, семью которого не затронула бы Великая Отечественная война. И пока мы помним о подвиге, совершенном нашими предками, будет жив и праздник, и все те герои, которые проливали кровь за Родину, за будущее, за всех нас.



Описывая несуществующие миры, фантасты любят живописать "коллективный разум", связывающий обитателей далеких планет или будущих жителей Земли. Но настоящий, а не вымышленный коллективный разум – это не фантастика. Подтверждение тому – общий мировоззренческий фундамент наших народов. Несмотря на то, что СССР нет уже почти тридцать лет, нас объединяют общие ценности, мы одинаково радуемся достижениям друг друга и одинаково возмущаемся несправедливостью, которая есть в мире. И главной сплачивающей ценностью является именно память о Великой Отечественной войне.



Кыргызстан вместе с другими республиками Советского Союза внес значительный вклад в разгром фашизма. Из городов и сел на фронт ушли более 360 тысяч человек, или каждый четвертый житель, ведь население республики на момент начала войны составляло всего 1,6 миллиона человек. Из уроженцев Кыргызстана и Казахстана была сформирована знаменитая 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Панфилова. В самые тяжелые дни обороны Москвы дивизия прикрыла подступы к столице, а 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев приняли неравный бой с врагом. Среди погибших, но несломленных бойцов были жители Кыргызстана – Дуйшенкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин и другие.



Шагнул в бессмертие 20-летний красноармеец Чолпонбай Тулебердиев, в августе 1942 года закрывший своим телом амбразуру фашистского дзота. Несколько танков и бронемашин уничтожил в бою под Харьковом наводчик орудия Даир Асанов, которому за проявленное мужество было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего же этого высокого звания были

удостоены 73 кыргызстанцев, а летчик Талгат Бегельдинов стал дважды Героем Советского Союза. 29 человек стали кавалерами Ордена Славы всех трех степеней. Более 90 тысяч уроженцев республики погибли в боях, так и не вернувшись к родным семьям.

Большой вклад в Победу внесли труженики тыла. Республика сдала в фонд обороны почти 74 тысячи тонн зерна и более 8 тысяч тонн мяса. Красная Армия получила из Кыргызстана 54 тысячи лошадей. За время войны были введены в строй больше семи десятков предприятий, почти половина из которых были эвакуированы из западных районов СССР, сразу начав работу для нужд обороны.



Республика приняла 16 тысяч ленинградцев, эвакуированных из окруженного города. Среди них были 3,5 тысячи детей, для которых Кыргызстан стал вторым домом. Почти 160 мальчишек и девчонок приютила вместе с односельчанами колхозница, председатель сельсовета одного из сел Иссык-Кульской области Токтогон Алтыбасарова (1924–2015).



По всей стране в память об участниках войны установлены монументы, а 9 мая является по-настоящему всенародным праздником. Не удивительно, что акция "Бессмертный полк" нашла отклик в сердцах кыргызстанцев. Она проходит в большинстве населенных пунктах республики. В Бишкеке это внушительная колонна, которая растягивается на несколько километров, в небольшом селе – группа из нескольких десятков жителей. Но количественные сравнения тут неважны. Главное – это память и почитание подвига, которые живут в каждом участнике таких мероприятий.



Такое единение по нутру не всем. Те силы, которые добивались уничтожения Советского Союза, хотели расколоть, стравить братские народы, сегодня скрежещут зубами от нашего уважения к Великой Победе 1945 года. С этим связана война с историей, которая приняла особенный размах в ряде стран Восточной Европы. В Польше, Чехии и других государствах сносятся монументы воинам-красноармейцам и советским полководцам. А ведь это они спасли их от фашистского порабощения и истребления, подарили свободу и независимость! Отвратительным примером последних дней стал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.



К сожалению, эта истерия охватила и бывшие советские республики – Украину, прибалтийские страны. Там не только уничтожаются памятники, но и реабилитируются пособники фашистов – бандеровцы, "лесные братья", латышский легион СС и т.п. Не ветераны Великой Отечественной войны, а эти коллаборанты провозглашаются властями истинными героями.



Подобное издевательство над исторической правдой имеет вполне определенную политическую цель. Настоящие инициаторы подобных процессов хотят посеять вражду между нашими народами, принизить значение победы Советского Союза и, в конце концов, перекроить систему международных отношений, основы которой были заложены после окончания войны

на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а также путем создания Организации Объединенных Наций.



Проводники этой политики есть и в центральноазиатских республиках. Их немного, но их агрессивная, крикливая пропаганда имеет внушительную поддержку извне. Они действуют по стандартной схеме – распространяют ложь о войне, пытаются дискредитировать ее героев и поднимают на щит тех, кто сотрудничал с фашистами. В данном конкретном случае речь идет о так называемом Туркестанском легионе. Тревожно не только то, что раздаются подобные призывы к реабилитации, но и что они порой находят отклик у властей. Так, в Казахстане установлен памятник сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю…



Попыткам извратить историю должен быть дан суровый отпор. И не только ради памяти о наших отцах, дедах и прадедах, но и ради нашего будущего. Являясь важнейшей объединяющей идеей, память о Великой Отечественной войне является гарантией того, что мы сможем быть хозяевами своей судьбы, а не станем марионетками в чужих играх. Будем помнить об этом, а 9 мая, несмотря ни на что, поклонимся советскому солдату и советскому народу, подарившим нам жизнь и мирное небо!



Нурлан Давранов

житель Бишкека