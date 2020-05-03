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В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:54 04.05.2020

Не менее 18 военных погибли при взрыве автомобиля

В Афганистане боевики подорвали автомобиль с военнослужащими, скончалось не менее восемнадцати человек. Теракт устроили в провинции Гильменд, машина взорвалась возле КПП афганской национальной армии и национального директората безопасности.
Как сообщает телеканал TOLO News, КПП был полностью разрушен.
Ответственность за взрыв на себя взяли боевики радикального движения "Талибан" *.

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Индии во время атаки террористов погибли пятеро солдат.
* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
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