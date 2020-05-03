|11:33 Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
10:57 Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин
10:27 Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."
10:24 Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев
10:02 Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
09:54 В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:31 Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов
09:26 Узбекистан: "информационный карантин" вызывает вопросы, - Еurasianet
01:00 Энергетические войны. Ч. 2, - Б.Марцинкевич
00:54 "После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич
00:52 Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский
00:43 Таджикистан vs COVID-19: что день грядущий нам готовит?
00:12 Убит Вазир. Пакистанская разведка руками талибов убивает пуштунских лидеров
00:04 Хватит врать! Сардобская дамба рухнула не от дождя и ветра
|В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:54 04.05.2020
Не менее 18 военных погибли при взрыве автомобиля
В Афганистане боевики подорвали автомобиль с военнослужащими, скончалось не менее восемнадцати человек. Теракт устроили в провинции Гильменд, машина взорвалась возле КПП афганской национальной армии и национального директората безопасности.
Как сообщает телеканал TOLO News, КПП был полностью разрушен.
Ответственность за взрыв на себя взяли боевики радикального движения "Талибан" *.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Индии во время атаки террористов погибли пятеро солдат.
* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.