В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии

09:54 04.05.2020

Не менее 18 военных погибли при взрыве автомобиля



В Афганистане боевики подорвали автомобиль с военнослужащими, скончалось не менее восемнадцати человек. Теракт устроили в провинции Гильменд, машина взорвалась возле КПП афганской национальной армии и национального директората безопасности.

Как сообщает телеканал TOLO News, КПП был полностью разрушен.

Ответственность за взрыв на себя взяли боевики радикального движения "Талибан" *.



Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Индии во время атаки террористов погибли пятеро солдат.

* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.