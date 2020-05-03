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Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
10:02 04.05.2020

"Указом Главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Напомним, указом Главы государства 2 мая были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.
Ранее Маулен Ашимбаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента.
Ашимбаев родился в 1971 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. В 2016 году окончил также Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Кандидат политических наук. Магистр международных отношений.
В разные годы он работал старшим экспертом, заведующим сектором, первым заместителем руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента. Занимал пост заведующего Аналитическим центром Совета Безопасности Казахстана. Был директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, заместителем секретаря Совбеза РК, заместителем руководителя Администрации Президента.
С 2012 по 2016 годы Маулен Ашимбаев работал в составе Мажилиса Парламента V созыва. В марте 2016 года он стал депутатом нижней палаты VI созыва. С февраля 2018-го по июнь 2019 года он занимал должность первого заместителя председателя партии Nur Otan.
Чем запомнился Маулен Ашимбаев в Nur Otan
Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом.
30 июля 2019 года был назначен помощником Президента, а с 18 декабря 2019 года стал первым заместителем руководителя Администрации Президента.

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Даурен Абаев стал первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Абаева Даурена Аскербековича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Сегодня он был освобожден от должности министра информации и общественного развития.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588575720
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