Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев

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10:02 04.05.2020
"Указом Главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Напомним, указом Главы государства 2 мая были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.
Ранее Маулен Ашимбаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента.
Ашимбаев родился в 1971 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. В 2016 году окончил также Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Кандидат политических наук. Магистр международных отношений.
В разные годы он работал старшим экспертом, заведующим сектором, первым заместителем руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента. Занимал пост заведующего Аналитическим центром Совета Безопасности Казахстана. Был директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, заместителем секретаря Совбеза РК, заместителем руководителя Администрации Президента.
С 2012 по 2016 годы Маулен Ашимбаев работал в составе Мажилиса Парламента V созыва. В марте 2016 года он стал депутатом нижней палаты VI созыва. С февраля 2018-го по июнь 2019 года он занимал должность первого заместителя председателя партии Nur Otan.
Чем запомнился Маулен Ашимбаев в Nur Otan
Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом.
30 июля 2019 года был назначен помощником Президента, а с 18 декабря 2019 года стал первым заместителем руководителя Администрации Президента.
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Даурен Абаев стал первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Абаева Даурена Аскербековича первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Сегодня он был освобожден от должности министра информации и общественного развития.