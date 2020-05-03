Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев

10:24 04.05.2020

Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти

"Разговоры о том, что она будет следующим президентом были основаны скорее на ее собственных амбициях, потому что даже отец вряд ли видел ее в таком качестве"



Алматы. 2 мая. КазТАГ



С чем связана отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера, рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

"На мой взгляд, отставка Дариги Назараевой с поста спикера связана с тремя причинами:

1. Необходимости в контроле за политикой Токаева уже нет, он показал себя сильным президентом и достойным преемником;

2. Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти и обществе;

3. Разговоры о том, что она будет следующим президентом были основаны скорее на ее собственных амбициях, потому что даже отец вряд ли видел ее в таком качестве. Иначе дал бы ей возможность получить больший управленческий опыт. А эти амбиции плохо влияли на тот баланс сил, что сложился в столице.

Теперь вопрос в том, кто будет новым спикером. , Ахметов, Кошанов", - заявил Ашимбаев в субботу.

Напомним, 2 мая Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс-спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.



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Казахский эксперт Данияр Ашимбаев: Нурсултан Назарбаев не видел свою дочь Даригу в качестве потенциального преемника

elgezit.kg, 2 мая



Бурную дискуссию в рядах политического бомонда и экспертного сообщества Казахстан вызвала новость о досрочном сложении Даригой Назарбаевой полномочий депутата Сената по указу президента Касым-Жомарта Токаева. Напомним, она была переназначена 12 августа 2019 года также указом главы государства.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в интервью редакции Elgezit.kg отметил – это не госпереворот, и решение удалить старшую дочь Елбасы из Верхней палаты парламента было согласовано с Нурсултаном Назарбаевым. Эксперт считает, что первый президента Казахстана сам желал, чтобы Дарига сошла с политической сцены и ведущих ролей не исполняла.

- В начале нашей беседы вы сказали, что устранение Дариги Назарбаевой - мера политически выверенная и необходимая. Почему?

- Депутат Сената, его спикер - фигура, конечно, влиятельная, но погоду не делает. Если только не становится кандидатом на пост президента.

Да, Даригу Назарбаеву неоднократно называли в качестве преемника ее отца. Но, поверьте, если бы Нурсултан Абишевич хотел видеть свою дочь после себя на посту главы государства, он дал бы ей возможность получить больше административного опыта – акимом поработать, премьером. А так, у нее опыт сравнительно невелик. Депутатство, телевидение, партийная работа. Политический альянс между ней и ее отцом сильно преувеличен. Если бы у Назарабаева была целенаправленная задача сделать из дочери преемника, он предпринял бы ряд шагов, чтобы она воспринималась в обществе.

- Сыграли ли в этом решении роль последние скандалы вокруг семьи Елбасы? В частности, связанные с его внуком - сыном Дариги?

- Эти скандалы в последние годы вспыхивали регулярно. До инцидента с внуком Дарига Назарбаева мелькала в знаменитом Панамском досье. И каких-то попыток подправить репутацию предпринято не было. В этом плане общественное мнение она игнорировала полностью. Все это ускорило ее уход, но главной причиной не стало.

Дарига достаточно одиозна, и для общества в качестве потенциального президента неприемлема абсолютно. Президент и премьер старались с ней не взаимодействовать. Заседания Сената игнорировались. Рассчитывать в этой ситуации на прочную и значительную позицию не приходится.

- Значит ли это, что семья Назарбаевых окончательно уходит из политики?

- Я бы сказал так, что семья Назарбаева и в широком смысле, и в узком - не монолитная конструкция. Есть сам первый президент, есть первая леди, есть их дети, и у всех свое окружение, свои приближенные. Единой командой в политическом смысле семья не является. Межу ними часто вспыхивали противоречия, и они выходили наружу.

Очевидно, что Нурсултан Назарбаев сворачивает свою активность, как лидер нации, как первый президент, но свое присутствие в тех или иных сферах еще обозначает. Но это больше символизирует преемственность курса. Мы понимаем: нужны определенные реформы, чтобы сохранить политическое наследие Елбасы и те ценности, которые содержались в его идеологии. Поэтому придется пожертвовать какими-то институтами, созданными при нем, и какими-то фигурами. Сделать упор на стабильность и согласие в обществе - это было одним из главных приоритетов политики первого президента. Пришло время подумать о реорганизации выборного поля, партийного сектора. Много разговоров ходит и о необходимости реформировать Конституцию.

- Получается, что Касым-Жомарт Токаев реально становится самостоятельной политической фигурой? Конец двоевластию?

- Токаев созрел для реформ. На первый план выходят ценности, связанные именно с политикой Назарбаева, а не фигурой, их олицетворяющей. Какие-то персоналии отходят на второй план, чтобы дать возможность Токаеву перезагрузить всю политическую систему.

Определенные вопросы остаются, но двоевластия как такового нет. И бывший, и нынешний президенты достаточно мудро взаимодействуют по многим вопросам и согласовывают основные решения, чтобы не было лишних разговоров, и Дарига Назарбаева в этот слаженный тандем никак не вписывается. Поймите, если бы Назарбаев не хотел уходить, он бы не ушел. Хотел бы выдвинуть в преемники кого-нибудь другого, он бы сделал это. Да, на первых порах он своим авторитетом прикрыл нового лидера Казахстана, но ровно до того момента, пока не увидел – преемник готов к самостоятельному плаванию. Назарбаев возвращаться на пост президента не намерен. А Токаев показал, что перечеркивать всю политику своего предшественника не собирается.