Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."

10:27 04.05.2020 Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

"Наша страна расположена не перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций. Кроме того, с Востоком и Западом нас связывают глубокие исторические, ментальные и экономические узы. Мы стремимся выполнять функции связующего звена между Западом и Востоком в политическом и цивилизационном измерениях"



1 мая 2020



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

- Все ближе наш общий праздник: 75-я годовщина Великой Победы. Ваш отец был на фронте почти всю войну. Каким был День Победы для него?

К-Ж. К. Токаев. Судьба моего отца с самого детства была непростой. Он рано осиротел. Воспитывался в детском доме, затем в интернате, потом началась война, которая стала для него очередным испытанием на мужество и стойкость. Он многое вынес на войне, прошел через ее страшные жернова. Смог преодолеть страхи и горести. Но отец, как и многие другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с Победой отец рассказал в своей автобиографической книге "Солдат ушел на войну". У отца с самого детства была необыкновенная тяга к знаниям. Особенно к казахскому языку, литературе. После окончания войны он в военной форме на костылях поступил на первый курс филологического факультета Казахского государственного университета в Алма-Ате. Затем пошел работать журналистом. Занялся писательским трудом, а через годы к нему пришло заслуженное признание и слава. Он считается основоположником детективного жанра в казахской литературе. Недавно я узнал, что в Омске, где в феврале-июне 1945 года он проходил лечение после тяжелого ранения, на фасаде госпиталя ветеранов войны установлена мемориальная доска, посвященная моему отцу. Я благодарен властям Омской области и города за память о моем отце и в целом о ветеранах войны.

- Есть ли в Вашей семье какие-то памятные вещи, связанные с этой войной? Если да, то что Вы можете о них рассказать?

К-Ж. К. Токаев. Да, мой дядя Касым, старший брат отца, погиб во время Ржевской битвы. Как Вы знаете, это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Мой дядя был похоронен в братской могиле в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Помните, как у Александра Твардовского, в его известном стихотворении? "Я убит подо Ржевом. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. И у мертвых, безгласных, есть отрада одна: мы за Родину пали, но она спасена". Конечно, мы в семье чтим память о моем отце, дяде Касыме. Мы помним обо всех воинах-героях, навечно оставшихся на полях сражений во имя нашей мирной жизни. Да и свое первое имя Касым я получил в честь дяди, погибшего на войне. Так мой отец хотел хоть как-то восполнить эту невосполнимую утрату и проявить уважение к своему старшему брату. Отец очень сильно скучал по нему, хранил все письма и фотографии. Всю свою жизнь он искал любую информацию о месте его захоронения. Иногда мне казалось, что отец надеется на чудесное воскрешение своего брата. Но, как известно, в то время многие документы были засекречены, в том числе и те, которые касались Ржевской битвы. И лишь когда в середине 2000-х годов были открыты архивы Министерства обороны России в Подольске, нам удалось выяснить место его захоронения. Я взял землю с могилы отца в Алматы, поехал на место захоронения в деревню Трубино, меня сопровождал мой сын. И там, в братской могиле, я рассыпал эту землю с могилы отца. А затем взял горстку земли с могилы своего дяди и привез в Алматы.

- Уже в первые дни войны сотни казахстанцев воевали в стенах Брестской крепости. Всего на фронте оказался каждый четвертый житель Казахстана. Недавно Вы выступили с инициативой закона "О ветеранах"? Почему?

К-Ж. К. Токаев. В Казахстане с большой заботой относятся ко всем воинам-участникам Великой Отечественной войны. Для нас они все герои. Мы чтим память павших на фронте воинов. Окружаем вниманием и почестями ветеранов. По случаю 75-летия Победы каждый ветеран получит на руки один миллион тенге – это примерно две с половиной тысячи долларов. Не обделены вниманием и труженики тыла. Война затронула практически каждую казахстанскую семью. Поэтому 9 мая для нас – это день памяти. Новый закон систематизирует и упорядочивает льготы ветеранам. Расширен и уточнен список категорий лиц, которые будут пользоваться поддержкой государства. В целом закон позволит более эффективно оказывать социально-правовую поддержку всем ветеранам, включая фронтовиков и тружеников тыла. Новый закон затронет и тех казахстанцев, которые были задействованы в выполнении международных обязательств Республики Казахстан по поддержанию мира и безопасности, участвовали в боевых действиях, в том числе в Афганистане и других горячих точках. А также тех, кто участвовал в ликвидации Чернобыльской аварии.

- В годы войны в Казахстан были перевезены сотни заводов, а также столичные театры и киностудии. Лучшие кинофильмы о войне в те годы были сняты именно в Казахстане. Как Вы думаете, почему?

К-Ж. К. Токаев. Действительно, в первые месяцы войны в Казахстан были перебазированы крупнейшие промышленные предприятия из оккупированных регионов России, Украины, Беларуси. Это предприятия цветной металлургии, легкой, пищевой, текстильной промышленности. В Казахстан было эвакуировано в целом 220 заводов и фабрик. Почему именно Казахстану выпала эта роль? Думаю, здесь решающую роль сыграло несколько важных факторов. Прежде всего, это промышленно-индустриальный потенциал республики. Наличие природных ресурсов позволило в Казахстане еще до войны создать мощную топливно-энергетическую и сырьевую базу. Нельзя забывать и о достаточно разветвленной сети железных дорог. Тот же самый "Турксиб". Важное значение имело и географическое положение Казахстана. Его отдаленность от театра военных действий. Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии. 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания. Другими словами, наш вклад в достижение Победы был очевиден. В Казахстане смогли заняться творчеством многие театральные деятели: кинематографисты, музыканты, писатели и поэты. Здесь писали книги, снимали фильмы, ставили театральные постановки выдающиеся деятели культуры Советского Союза. Среди которых были Сергей Эйзенштейн, Алексей Толстой, Константин Симонов, Сергей Прокофьев, Галина Уланова и многие другие. Знаменитый фильм "Александр Невский" был снят именно в Алма-Ате.

- Хлеб казахстанской целины позволил спасти от голода послевоенный Советский Союз. Как Ваша семья участвовала в этом подвиге целинников?

К-Ж. К. Токаев. Глубоко убежден, что освоение целины – это один из самых уникальных рукотворных проектов, созданных человечеством. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в 2014 году на 60-летие освоения целинных и залежных земель, сказал, что это грандиозный социально-экономический проект ХХ века, аналогов которому в мировой истории не было. Целина стала всенародным делом, когда бросили призыв к ее освоению. Тысячи молодых энтузиастов и добровольцев с готовностью откликнулись на него. Все хотели помочь стране. Мой отец был награжден медалью за освоение целины, как журналист, освещавший эту историческую эпопею, превратившую Казахстан в зерновую державу. И этой наградой мой отец очень сильно гордился.

- Вы называете Казахстан "мостом Евразии". Как Вашей стране удается соблюдать баланс между Западом и Востоком?

К-Ж. К. Токаев. Наша страна расположена не перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций. Кроме того, с Востоком и Западом нас связывают глубокие исторические, ментальные и экономические узы. Мы стремимся выполнять функции связующего звена между Западом и Востоком в политическом и цивилизационном измерениях. Как Вы знаете, Казахстан является активным участником ряда авторитетных евразийских структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, ОБСЕ и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Каждые три года в Казахстане проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Мы резонно позиционируем себя как транзитный торговый мост между Европой и Азией. Казахстан всегда стремился стать важным звеном в рамках транспортно-коммуникационных проектов, соединяющих два континента. Сюда следует добавить культурную и историческую составляющую. Вспомним великое переселение народов с востока на запад или Великий шелковый путь – транспортную артерию и поныне не имеющую аналогов в истории. Все это, конечно, предопределило уникальный симбиоз восточной и западной культур в Казахстане. Многовекторность, сбалансированность, конструктивизм – вот основополагающие принципы нашей внешней политики. И такая внешняя политика, на мой взгляд, наилучшим образом соответствует геополитическому статусу нашей страны. Ее географическому расположению, в конце концов. Но в рамках этого внешнеполитического курса мы уделяем первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Для нас это принципиальный момент.

- Еще одна Ваша цитата: "В Азии спят в одной кровати, но видят разные сны". Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду?

К-Ж. К. Токаев. Моя профессиональная карьера была напрямую связана с азиатским регионом, где я продолжительное время учился и работал. Там я проникся искренним уважением к этой древнейшей, самобытной и несомненно великой культуре и цивилизации. Поэтому азиатский регион и все, что с ним связано, естественно, находится в фокусе моего пристального внимания. Кроме того, международные эксперты признали наступление азиатского века. Согласно прогнозам, к 2025 году в Азии будет проживать три четверти всего населения мира. В регионе расположены 3 из 4 крупнейших национальных экономик. Азиатские страны обеспечивают свыше 50% роста мирового валового внутреннего продукта, стимулируя международную торговлю, технологическую революцию, инвестиции. Однако, как мы все видим, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе далеко не безоблачная. Конкуренция между глобальными игроками, споры вокруг толкования сложных страниц истории, вокруг границ, а также растущая милитаризация, а сегодня еще и угроза распространения пандемии и ее негативные последствия – эти и другие факторы формируют неустойчивую континентальную динамику. Ярким примером острого дефицита доверия являются китайско-американские споры по торговым, валютным и технологическим вопросам. Они напрямую влияют на качество геополитических отношений между Китаем и Соединенными Штатами Америки, влияют на перспективы сотрудничества по вопросам региональной безопасности, нераспространения климата и на другие сферы международных отношений. Казахстан всегда был и остается сторонником превентивной дипломатии. Еще в 1992 году нами было предложено созвать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В сокращенном варианте мы этот форум называем СВМДА. Сегодня, когда этот форум доказал свою востребованность в качестве площадки для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, настало время приступить к преобразованию СВМДА в полноценную организацию. И очевидно, что построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. Казахстан неоднократно предлагал наладить взаимодействие между СВМДА и ОБСЕ, чтобы использовать потенциал обоих форумов на благое дело. В целом мы выступаем за открытую, так называемую инклюзивную Азию, за безоговорочное уважение национального суверенитета каждой страны, мирное разрешение споров, полноценный учет жизненно важных интересов простых людей.

- Как Вы оцениваете роль Содружества Независимых Государств?

К-Ж. К. Токаев. Казахстан является твердым сторонником развития экономических и других связей в постсоветском пространстве в рамках Содружества Независимых Государств. Торговля же, как всем известно, это локомотив экономического сотрудничества государств СНГ. Расширение торгово-экономических связей в Содружестве является приоритетной задачей в повестке дня, особенно в нынешних условиях. Механизм нашего взаимодействия в сфере торговли обеспечен в рамках договора о зоне свободной торговли, подписанного в 2011 году. Во многом благодаря этому документу наши торгово-экономические отношения вышли на новый уровень. К примеру, в среднем 25% товарооборота наших стран приходится на партнеров по СНГ. Для некоторых государств этот показатель доходит до 60%. В 2018 году торговля внутри СНГ превысила 191 миллиард долларов, показав рост почти на 12%. Положительная тенденция продолжена и в прошлом году. К сожалению, сегодня под влиянием внешних причин и меняющихся международных норм протекционистская риторика становится нормой и для государств Содружества. Защита своих производителей ставится выше достигнутых договоренностей в рамках СНГ. Думаю, эта тенденция может усилиться в поствирусный период. Сегодня в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией и падением цен на сырьевые товары, главной задачей в рамках Евразийского экономического союза становится сохранение экономических и торговых связей. В рамках нашего союза действуют 4 свободы: передвижение капитала, услуг, рабочей силы, торговли. Теперь торговля становится главной из 4 свобод. К сожалению, в период кризиса появляются новые барьеры на внутренних рынках. Видимо, на данном этапе их не избежать. Но важно, чтобы они были временными и не стали нормой в наших отношениях. Нам предстоит более эффективно использовать возможности нашего совместного проекта – Евразийского банка развития – для финансирования совместных проектов. Особенно в посткризисный период.

- Как Казахстан выстраивает отношения с Китаем? Не боится ли он "тесных объятий" Великого Соседа?

К-Ж. К. Токаев. Казахстан нацелен на создание новых взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Казахстанская программа "Нурлы Жол" и китайская стратегия экономического пояса Шелкового пути во многом пересекаются и, можно сказать, совпадают. Идея формирования экономического пояса Шелкового пути впервые прозвучала именно в Казахстане в 2013 году во время визита лидера Китая Си Цзиньпина. Осенью прошлого года во время моего визита в Пекин мы с председателем Си Цзиньпином уделили большое внимание теме расширения наших торговых связей. На сегодняшний день Китай является одним из самых крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем товарооборота между нашими странами составил порядка 14,5 млрд долларов. И в последние годы рост товарооборота исчисляется двузначными цифрами. В 2018 году темпы роста составили 11,5%, в 2019 году – 23%. Для Казахстана китайский рынок предоставляет огромные возможности, о чем я только что сказал. Китай является традиционным потребителем казахстанских энергоресурсов, и в последние годы отмечается наращивание поставок казахстанских товаров глубокой переработки. У нашего восточного соседа огромным спросом пользуются экологически чистые продукты питания из Казахстана. Кроме того, мы рассматриваем Китай и как транзитную территорию для выхода наших товаров на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время территория Казахстана является крупным логистическим транзитным центром для перетока товаров из Китая в Европу. Товары из Китая морским путем доставляются в Европу от 40 и более дней. Тогда как по суше через Казахстан и Россию путь занимает лишь 15 дней. Хочу отметить, что зависимость выражается в трех основных экономических категориях: торговля, инвестиции и займы. В данном случае доля торговли Казахстана с Китаем составляет 15% от общего объема товарооборота, что касается доли привлеченных инвестиций из Китая, они составляют 7%. И объем кредитов казахстанских компаний перед Китаем составляет 5%. Поэтому мы не боимся, как Вы выразились, тесных объятий, мы выстраиваем взаимовыгодное экономическое партнерство между нашими странами, и сотрудничество между Казахстаном и Китаем является абсолютно естественным. К слову, не только мы, но и другие страны тоже занимаются развитием сотрудничества с Китаем. Таким образом, глобальная программа "Один пояс – один путь" по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров связывает более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. К проекту присоединились свыше 120 стран и почти 30 международных организаций. Но в то же время пандемия распространения коронавируса, естественно, внесет свои коррективы в реализацию концепции Великого шелкового пути, и мы внимательно будем наблюдать за этой тенденцией.

- Вы великолепно владеете казахским, русским, китайским и английским. С кем из глав СНГ Вам найти общий язык легче всего?

К-Ж. К. Токаев. Считаю, что знание нескольких языков – это необходимость. Я бы не стал выделять кого-либо из президентов, глав государств. Естественно, в силу понятных причин складывается очень конструктивный, по-человечески приятный диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень хорошо разговариваем с председателем Китая Си Цзиньпином. У меня хорошие контакты с руководителями наших соседних государств – президентами Узбекистана, Таджикистана. Недавно здесь с визитом находился президент Беларуси. Поэтому думаю, что здесь каких-либо препятствий на пути контактов с лидерами нет. Хотел бы вспомнить известную фразу, принадлежащую психолингвисту Фрэнку Смиту, очень известному человеку, который написал: "Один язык приводит вас в коридор жизни, два языка открывают все двери на этом пути". Уверен, политик международного уровня должен уметь находить общий язык с любым собеседником. Ведь этого требуют не только правила политического этикета, но и интересы его государства. Знания языка, культуры, истории другого государства позволяют найти общие точки соприкосновения, понять позицию собеседника, его принципы, что дает возможность в свою очередь вести поиск точек взаимопонимания, компромисса, даже в ходе сложных переговоров.

- МГИМО исполнилось 75 лет. Вы часто вспоминаете свою студенческую жизнь?

К-Ж. К. Токаев. МГИМО – это поистине уникальный вуз. Он пользуется большим авторитетом, популярностью. Не только в России, но и во многих постсоветских государствах, в том числе в Казахстане. МГИМО хорошо знают на Западе, поскольку выпускники данного вуза работают в системе Организации Объединенных Наций и в других международных организациях. Благодаря усилиям ректора МГИМО академика Анатолия Торкунова, этот вуз сумел сочетать следования традиционным и консервативным правилам, как, например, обязательное ношение студентами строгих костюмов и галстуков. Но это было в прошлом, сейчас, наверное, студенты уже не носят галстуки. Но в то время, когда мы учились, ношение галстуков было обязательным. В 2017 году я стал одним из организаторов проведения очередного форума выпускников МГИМО в столице Казахстана. Тогда к нам приехали известные политические, общественные деятели, дипломаты – выпускники МГИМО. Поэтому думаю, что эти форумы имеют очень важное значение. Насколько мне известно, традиции проведения форумов будут иметь продолжение, и я приветствую эту традицию.

- Мы вместе отмечаем 25-летие идеи единой Евразии. Автор идеи – Нурсултан Назарбаев. Каким Вы видите будущее ЕАЭС?

К-Ж. К. Токаев. Инициатива евразийской интеграции Нурсултана Абишевича Назарбаева как очень опытного, если не сказать, самого опытного политика в современном мире, стала ответом на глобальные вызовы в международных отношениях в последние годы. Евразийская интеграция прошла стремительный по историческим меркам путь формирования и развития. В рамках Евразийского экономического союза мы добились положительных результатов по многим направлениям нашего сотрудничества. Всего за несколько лет сформирован единый рынок товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. Усиливается деловая активность предприятий. Создаются производственные и торговые объединения, совместные предприятия. Созданный по классической модели интеграции Евразийский экономический союз становится более привлекательным и для других стран. Заключены торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Сербией. Прорабатываются вопросы заключения аналогичных соглашений с Египтом, Индией. Не так давно в качестве наблюдателя в Евразийский экономический союз вступил Сингапур. Оценивая данную заслугу, которая принадлежит нашему первому президенту, Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, которое было единогласно поддержано всеми членами совета. Главной целью интеграции евразийских государств является повышения уровня жизни наших граждан через экономическую модернизацию. Интеграция наших экономик в региональную и глобальную экономические системы может стать важным механизмом вхождения в число развитых стран мира. Хорошо, что участники нашего объединения придерживаются близких подходов к интеграционному процессу, который, как Вам известно, основан на принципах экономического прагматизма, прежде всего, а также равенства и взаимной выгоды. В моем понимании Евразийский экономический союз в будущем должен стать сильным экономическим союзом с инновационной экономикой, развитой промышленностью, высоким уровнем человеческого капитала. Конечно же, это очень большие цели, но к достижению этих целей мы должны безусловно стремиться.

- Наша телерадиокомпания "МИР" появилась на свет 27 лет назад по инициативе президента Назарбаева. А Вы от имени Казахстана подписывали учредительные документы. Каким бы Вы хотели видеть "МИР"?

К-Ж. К. Токаев. Я с большим удовольствием время от времени, когда у меня появляется досуг, смотрю передачи по программе "МИР". По сути дела – это наше общее телевидение. Оно было создано по инициативе нашего первого президента. Это была очень верная, на мой взгляд, своевременная инициатива. За одну ночь, как известно, нельзя переписать или забыть историю. Мы столько лет сосуществовали вместе. Очень много общего между нашими народами. Мне приятно, что и я сам в качестве министра иностранных дел приложил руку к зарождению нашего общего телеканала. Я желаю телерадиокомпании новых творческих успехов.

- Благодарю Вас, господин президент, за это интервью. И с Днем Победы! Источник - mir24.tv

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