Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин

10:57 04.05.2020 Президента убеждают в негативном эффекте от его брифингов по вирусу в год выборов

Кирилл Сенин

4 мая 2020



Громкие, но зачастую крайне странные заявления Дональда Трампа по ситуации с эпидемией в последние дни не сходят с первых полос газет и новостных онлайн-порталов. Выяснилось, что даже ближайшее окружение президента попробовало образумить главу государства и убедить его не рыть себе самому предвыборную яму регулярным общением с прессой по COVID-19. Критика была воспринята в штыки, а беседы Трампа с помощниками по этой теме изобиловали ругательствами. "Известия" разбирались в том, как подходы хозяина Белого дома к борьбе с распространением инфекции могут сказаться на шансах идущего на второй срок президента.

Президент Дональд Трамп столкнулся с новой, очередной проблемой, связанной с эпидемией COVID-19 в Соединенных Штатах, где меры администрации по минимизации ущерба от распространения вируса пока выглядят не слишком эффективными. На этот раз против главы государства пошли не либеральные СМИ, которые Трамп давно уже окрестил распространителями фейковых новостей, а его собственное окружение.



Говорить меньше

Как узнала The Washington Post, в минувшие несколько дней президент провел серию очных консультаций и бесед по видеосвязи с представителями номенклатуры Республиканской партии и своими помощниками. Такие контакты у него были в конце апреля с руководителем его предвыборной кампании Брэдом Парскейлом, старшим советник Белого дома и по совместительству зятем Джаредом Кушнером, а также с председателем Национального комитета Республиканской партии Ронной Макдэниел, сообщили газете три источника.

По информации издания, собеседники Трампа пытались убедить президента в необходимости отказаться от ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом или хотя бы перестать отвечать на вопросы журналистов в ходе общения с прессой в этом формате.



Без права на въезд: Трамп пообещал закрыть США для мигрантов

Целью ограничений идущий на второй срок президент назвал защиту рынка труда

Поводов для беспокойства у окружения Трампа предостаточно - категоричные, но далеко не всегда имеющие под собой основания заявления по коронавирусу и борьбе с ним, уже сыграли негативную для президента роль, выставляя его как поспешного и не всегда достаточно подготовленного спикера по специализированной теме. Ярким примером таких необдуманных заявлений может служить хотя бы предложение Трампа о том, что дезинфицирующие средства, которые эффективны для обработки поверхностей, можно было бы попробовать вводить внутрь человеческого организма (врачи подобные действия называют смертельно опасными).



К искреннему сожалению для сторонников Трампа, который на ноябрьских выборах намерен добиться переизбрания, подобные тирады главы государства ощутимо бьют по его рейтингам. По данным WP, одна из бесед Трампа - с Парскейлом и Макдэниел - как раз и замышлялась его визави для того, чтобы "представить президенту крайне неприятные данные соцопросов и побудить его сократить регулярность брифингов по коронавирусу или отказаться отвечать на вопросы, поскольку показатели рейтинга снижались на протяжении нескольких недель".



Собеседники Трампа ознакомили его с результатами закрытых опросов, которые провели предвыборный штаб и Национальный комитет партии. Согласно полученным выкладкам, Трамп уступает будущему кандидату демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену в так называемых колеблющихся штатах, где представители двух основных партий не могут безоглядно рассчитывать на гарантированную победу. "Политическая команда Трампа в последние недели стала испытывать все большее беспокойство, поскольку брифинги становились все более воинственными, в то время как экономика стремительно падала, а число умерших от коронавируса продолжало расти", - отмечает газета.



"Не собираюсь проигрывать Байдену"

Пожелания советников Трамп первоначально встретил в штыки, заявив о том, что людям нравятся его брифинги, поскольку у них возникает чувство, что президент "сражается за них", рассказал осведомленный собеседник издания. Что же касается социологических данных, то Трамп давно известен своим недоверием к результатам опросов, особенно когда содержащиеся в них цифры ему не нравятся, говорят его помощники.

По словам собеседников WP, Трамп заявил, что не верит продемонстрированным ему цифрам, а также сказал, что "не собирается проигрывать Джо Байдену". Свою речь, как сообщили два источника, глава государства обильно сдабривал ругательствами.



С чистого социалиста: почему Берни Сандерс - реальный шанс демократов

Сенатор от Вермонта подошел к "супервторнику" лидером

CNN, который первым сообщил о разговоре на повышенных тонах между Трампом и Парскейлом, отмечает, что президент его же и обвинил в "недавнем обилии наносящих ущерб цифр социологических опросов" и даже пригрозил ему судебным иском. Насколько серьезным была эта угроза, телеканал оценивать не берется.

"На минувшей неделе Трамп становился все более взвинченным в отношении своих перспектив на переизбрание, оказавшись втянутым в жесткую предвыборную борьбу в окружении советников, которые предлагают ему новые, подчас противоречащие друг другу направления деятельности, - добавляет CNN. - Выпады в отношении Парскейла - просто последний по времени пример демонстрации этого беспокойства". "Он взбешен, поскольку знает, что напортачил с этими брифингами", - добавил близкий к Белому дому представитель Республиканской партии.



Доработать стратегию



Впрочем, в минувшие выходные брифинги президент не проводил, а на вопросы в течение последней недели апреля отвечал реже. Советники президента рассчитывают, что вскоре этот вид коммуникации окажется менее востребованными - вместо этого по мере ослабления карантинных ограничений глава государства начнет встречаться с губернаторами в Белом доме, а также будет выезжать за пределы Вашингтона и участвовать в мероприятиях, посвященных ситуации в национальной экономике.



По информации CNN, Парскейл, который работал в режиме самоизоляции из своего дома во Флориде, после телефонных баталий с президентом прилетал в Вашингтон на очную беседу со своим боссом, которая заняла несколько часов. Как говорят источники телекомпании, стороны обсуждали, в частности, предвыборную стратегию Трампа. Президент также одобрил новые агитационные ролики, мишенью которых станет Байден и его взгляды в отношении Китая.



"Без повода для бахвальства"



Корректировки в стратегии - возможно, именно то, о чем стоит сейчас задуматься идущему на второй срок президенту США. Его рейтинги, которые на начальном этапе распространения коронавируса в стране пошли вверх - тогда казалось, что с инфекцией удастся справиться сравнительно быстро, сейчас стабильно снижаются.

Конфликты с губернаторами, в том числе по вопросу снятия ограничений и программам тестирования на COVID-19, удручающая ситуация со спадом в экономике и катастрофическим ростом числа новых безработных (за шесть последних недель их количество в США превысило 30 млн человек) явно не добавляют популярности президенту, который рассчитывал сделать именно экономические успехи своей политики одним из козырей в нынешней предвыборной игре.



"С учетом того, что цифры по безработице сейчас выше показателей периода рецессии 2008-2009 годов, Трамп остался без основного повода для бахвальства, - отмечает в этой связи The Los Angeles Times. - Нет, ответственность за крах на рынке труда лежит не на нем, и если бы президентом была Хиллари Клинтон, она столкнулась бы с такими же экономическими проблемами, вызванными пандемией". "Однако когда дела идут плохо, люди склонны обвинять руководителя, - пишет издание. - При этом психологическая потребность Трампа в похвале и признании его заслуг делает его же уязвимым: при возникновении сложностей или критики он срывается, что лишь усиливает скептическое отношение к тому, может ли он справиться с одной из самых сложных работ в мире".



Впрочем, даже если экономическую карту в ход пустить не удастся, в предвыборной колоде Трампа еще достаточно козырных и других сильных карт, которые он может разыграть. Например, сейчас президент пытается увеличить свой электоральный актив за счет полемики, в том числе с губернаторами-демократами, о необходимости поскорее "вновь открыть Америку" - снять карантинные ограничения для населения и главное для бизнеса. Доводам эпидемиологов о том, что такие шаги, с учетом кривой заболеваемости коронавирусом, нужно делать крайне аккуратно, в политических декларациях главы государства места обычно не находится.



Кроме того, как полагает политолог, профессор Университета Джорджии Кас Мадд, несмотря на лидерство США по количеству смертей от COVID-19, президент всегда сможет найти способ заявить о том, что именно он "предотвратил еще более масштабную катастрофу", где число умерших измерялось бы миллионами. Если же этот прием не даст результата, Трамп может прибегнуть к своей излюбленной тактике - расистской, считает эксперт. "Как и все крайне правые политики, президент с самого начала обращал особое на иностранное происхождение вируса, - пишет Мадд в колонке для британской The Guardian. - Он последовательно использует выражение "китайский вирус" и все активнее обвиняет Китай в самой пандемии - и эту стратегию с энтузиазмом поддерживает Республиканская партия".



На руку Трампу сейчас и сравнительная незаметность его политических противников. Тот же Джо Байден пока свел свою предвыборную активность почти к минимуму, и против нынешнего президента играет во многом лишь либеральная пресса. Правда, с ее нападками Трамп уже давно научился справляться - возможно, несколько неуклюже, зато эффективно. Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588579020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"

- Кадровые перестановки

- Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти

- Р. Скляр провел совещание по вопросу закупа капусты у фермеров Туркестанской области

- Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

- Разъяснен порядок возмещения сумм за коммунальные услуги в регионах, где введен карантин

- Комментарий МИД РК по вопросам биологической безопасности

- Бессмысленная казахская война

- Акимат Нур-Султана опубликовал список недобросовестных застройщиков