|15:51 1929 год. Афганский поход РККА (история), - П.Густерин
13:44 Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин
12:00 Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
11:33 Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
10:57 Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин
10:27 Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."
10:24 Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев
10:02 Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
09:54 В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:31 Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов
09:26 Узбекистан: "информационный карантин" вызывает вопросы, - Еurasianet
01:00 Энергетические войны. Ч. 2, - Б.Марцинкевич
00:54 "После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич
00:52 Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский
00:43 Таджикистан vs COVID-19: что день грядущий нам готовит?
00:12 Убит Вазир. Пакистанская разведка руками талибов убивает пуштунских лидеров
00:04 Хватит врать! Сардобская дамба рухнула не от дождя и ветра
|Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
12:00 04.05.2020
Аида Балаева назначена на должность министра информации и общественного развития, передает Tengrinews.kz.
"Назначить Балаеву Аиду Галымовну Министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Также указом Главы государства Балаева освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Эту должность она занимала с июля 2019 года.
Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.
В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.
Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.
В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.
Награждена орденом "Құрмет", кандидат социологических наук.