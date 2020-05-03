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Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
12:00 04.05.2020

Аида Балаева назначена на должность министра информации и общественного развития, передает Tengrinews.kz.
"Назначить Балаеву Аиду Галымовну Министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Также указом Главы государства Балаева освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Эту должность она занимала с июля 2019 года.
Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы" и Казахский национальный аграрный университет.
В разные годы она работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы.
Балаева занимала должность первого заместителя директора Департамента внутренней политики Алматы, директора Департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.
В декабре 2014 года Балаеву назначили заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента.
Награждена орденом "Құрмет", кандидат социологических наук.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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