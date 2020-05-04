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Пандемия лишила работы 300 тысяч тайских проституток
20:51 04.05.2020

Из-за пандемии коронавируса туристы перестали приезжать в Таиланд и 300 тысяч местных проституток лишились доходов. Особенно сильно кризис затронул город Паттайя, знаменитый большим количеством борделей, которые на данный момент закрыты. Об этом говорится в статье швейцарского издания SRF, сообщает ИноТВ.
Проституция крайне популярна в Таиланде - однако, при этом она нелегальна. Это означает, что проститутки не имеют прав и не могут рассчитывать на помощь от государства, считающего подобную деятельность аморальной.

Издание отмечает, что связанный с проституцией бизнес привлекает в страну множество туристов, приносящих c собой деньги.
Многие проститутки содержат на свои зарплаты своих детей и родителей, однако теперь у них нет источников дохода, что может стать большой проблемой.
В Таиланде по состоянию на 4 мая зарегистрировано 2 987 случаев коронавируса, скончались 54 человека, выздоровело 2 740.

Источник - tengrinews.kz
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