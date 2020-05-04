|22:22 Главный Казсанврач Есмагамбетова доложила о стабилизации ситуации с коронавирусом
22:06 Геополитика после коронавируса, - Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду
21:41 В Алматы отменили посты внутри города. Вокруг пока оставили
21:33 Китай психологически никогда не мог быть "второй" страной, - А.Маслов
21:13 США хотят оставить Россию наедине с войной в Сирии, - "НГ"
21:10 После пандемии. Кыргызстан ждет социально-политическая перезагрузка, - Алишер Мамасалиев
20:51 Пандемия лишила работы 300 тысяч тайских проституток
15:51 1929 год. Афганский поход РККА (история), - П.Густерин
13:44 Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин
12:00 Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
11:33 Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
10:57 Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин
10:27 Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."
10:24 Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев
10:02 Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
09:54 В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:31 Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов
09:26 Узбекистан: "информационный карантин" вызывает вопросы, - Еurasianet
01:00 Энергетические войны. Ч. 2, - Б.Марцинкевич
00:54 "После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич
00:52 Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский
|Пандемия лишила работы 300 тысяч тайских проституток
20:51 04.05.2020
Из-за пандемии коронавируса туристы перестали приезжать в Таиланд и 300 тысяч местных проституток лишились доходов. Особенно сильно кризис затронул город Паттайя, знаменитый большим количеством борделей, которые на данный момент закрыты. Об этом говорится в статье швейцарского издания SRF, сообщает ИноТВ.
Проституция крайне популярна в Таиланде - однако, при этом она нелегальна. Это означает, что проститутки не имеют прав и не могут рассчитывать на помощь от государства, считающего подобную деятельность аморальной.
Издание отмечает, что связанный с проституцией бизнес привлекает в страну множество туристов, приносящих c собой деньги.
Многие проститутки содержат на свои зарплаты своих детей и родителей, однако теперь у них нет источников дохода, что может стать большой проблемой.
В Таиланде по состоянию на 4 мая зарегистрировано 2 987 случаев коронавируса, скончались 54 человека, выздоровело 2 740.