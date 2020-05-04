После пандемии. Кыргызстан ждет социально-политическая перезагрузка, - Алишер Мамасалиев

21:10 04.05.2020 COVID-19 стремительно меняет правила, по которым существует современная цивилизация. Эти изменения необратимыми, и предстоящий период после пандемии станет для нашей страны серьезным экзаменом на выживание.

Пандемия коронавируса загнала большую часть населения планеты в свои квартиры и в условиях домашнего карантина мы все находимся в режиме ожидания, - а что же нас ждет дальше?



Есть очень много разных мнений по этому поводу, пессимистические и оптимистические, но все ведущие эксперты сходятся в одном, что последствия коронавируса не могут пройти незамеченным для мировой политики, экономики и типичного набора жизненных правил.

Я думаю, будет непростительной ошибкой для всех нас, если мы после этой страшной пандемии не извлечем для себя уроки и после снятия карантина немного оправившись, заживем как и прежде. Ведь кризис это не только застой, это еще и для нас возможность переосмысления того как мы живем, и возможно единственный реальный шанс начать самим менять свой образ жизни.

Что касается страны. Я думаю нам не потребуется глубокая рефлексия для работы над ошибками, поскольку все "гнойные болячки", которые вышли наружу стали столь очевидными и болезненными, что не замечать их просто глупо.

С первых же дней карантина и последующего режима СП проблемы мгновенно возникли в плоскости – реагирование на пандемию населения и системы управления.



Население страны впервые со времен "карточной системы" в начале девяностых подверглось серьезному стрессу и информационному ажиотажу, способного повергнуть общество в панику. Слава Богу, панику удалось избежать, правительству и местным органам власти удалось не допустить дефицита продуктов питания. И хотя выводы делать еще преждевременно, но в целом ситуацию в стране удалось удержать под контролем. Однако нужно признать, сама система управления продолжает давать сбои.

Кадровая политика последних десяти лет привела к тому, что в административно-управленческих системах сидят чиновники(министры, акимы, "губернаторы"), которые не способны понимать связь между принятыми решениями, исполнением и их последствиями. Чиновники на местах боятся принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, это в обыденной жизни, я уже не говорю во время ЧП. Такая конструкция управления привела к тому, что необходимые меры принимаются или с запозданием или наоборот поспешно с последующей ее отменой.



Для решения этой проблемы мало просто внедрять алгоритмы для чиновников при возникновении ЧП, нужны в первую очередь сами компетентные руководители, которые эти алгоритмы смогут применять. А это как раз у нас проблема номер один: институциональная память в 90% госаппаратах размыта, опытных кадровиков и "орговиков" по пальцам пересчитать.

Что касается общества, хотим мы этого или нет, нас в любом случае ждет серьезная перезагрузка во многих сферах жизни.



Я хочу выделить только некоторые из них, которые непосредственно коснуться многих из нас.

Первое, что нас ждет это перезагрузка двух базовых парадигм. Первое, взаимодействие государства и общества начнут приобретать новые формы и второе сама системы управления станет еще более централизованной.

Если не уходить в детали, то стоит напомнить, что существуют два типа государственного управления - централизованного и децентрализованного. Последние события в мире очень наглядно продемонстрировали, что централизованные системы управления, к примеру как в Китае, эффективнее справляются с неожиданными масштабными кризисами по сравнению с системами децентрализованными как в США.



Хотя мы за годы своей независимости пытались "децентрилизовать" нашу систему управления, но она оставалась традиционно централизованной, президент был и остается центром принятия решений. Поэтому я думаю, нам даже не придется выбирать в какую сторону двигаться, поскольку траектория пути уже видна: усиление вертикали власти. И такой сдвиг будет происходить не только у нас, а во всем мире. Я думаю сдвиг в сторону неоконсерватизма будет происходить вне зависимости от нашей воли, например в рамках ЕАЭС уже в ближайшей перспективе(1-2 года) мы на себе почувствуем ограничения в интернет пространстве, плюс к тому будут приняты на законодательном уровне меры по контролю и мониторингу перемещению лиц, внедрения систем распознавания лиц и частичный отказ от принципов неприкосновенности частной жизни и информации о ней. Все это будет сделано вполне в гуманистических целях(последствия пандемии): – сохранение жизни своих граждан при повторении массовых эпидемий.



Но, что особенно хочется отметить так это увеличение социальной нестабильности, поскольку в посткризисный период у большинства населения появятся страхи – "а как дальше жить?".

К чему нужно быть готовым после пандемии?

1. Беспрецедентный удар по малому и микробизнесу: многие предприниматели просто не переживут кризис и свернут бизнес.

2. Сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов.

3. Учитывая изоляцию, сокращение бизнес сектора и усиление миграционного контроля - все это повлечет резкий рост безработицы.

4. Усиление влияния организаций взаимопомощи: люди будут вынуждены прибегать к помощи различных фондов и создавать неформальные группы предоставляющих социальную помощь.

5. Рост спроса на кредитование: люди пойдут в банки и микрокредитные организации – а значит, можно ожидать роста закредитованности населения.

6. Падение доверия к политикам: общество приходит к пониманию, что большинство несистемных политиков, в кризисный период практически ничего не решают и от них мало что зависит.

7. Падение доверия к религиозным организациям и их влияния на общество.

8. Сокращение расходов на содержание госаппарата: оптимизация структуры правительства, государственных аппаратов, областных муниципальных административных структур.

9. Фрагментация общества на тех, кто работает на госслужбе и в частном секторе. Бизнес будет просить помощи у государства, а государство будет просить платить налоги, но в итоге пострадают и те и другие. Госслужащие будут частично сокращаться, а частный сектор терять прибыль.

10. Характерный для кризисных ситуаций запрос на порядок будет усиливаться паническими волнами в СМИ и социальных медиа.



Становится очевидным, что для правительства Кыргызстана ближайшие полгода социальная повестка будет важнее, чем экономическая.

Все вышеуказанное безусловно скажется на публичной политике, в обществе появится спрос на патернализм, а основной контент социальных сетей будет заполнен противостоянием между либералами, традиционалистами и ангажированными интернет "троллями". Можно предположить, что наиболее устойчивыми в такой ситуации окажутся те политические лидеры, которые в своей повестке опираются на консервативные ценности и патриотизм.



Дата парламентских выборов и возможный их перенос на более поздний срок к примеру на декабрь 2020 года, будут зависеть от того какой ситуация с коронавирусом в стране будет в июне месяце.

Резюмирую свои размышления, хочу сказать, что после пандемии для сохранения социальной и экономической стабильности стране потребуется колоссальные ресурсы и эффективное управление, но что самое важное - людям принимающим решения нужно менять подходы. Мы никогда не сумеем выйти из возникшей проблемы, если сохраним то же мышление и тот же подход, который привел нас к этой проблеме.



Алишер Мамасалиев Источник - paruskg.info

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