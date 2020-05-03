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США хотят оставить Россию наедине с войной в Сирии, - "НГ"
21:13 04.05.2020

Госдеп признал за Москвой исключительное право сохранить контингент

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

3 мая 2020

Требование США к иностранным силам покинуть территорию Сирии не относится к российскому контингенту. С таким заявлением в интервью саудовской газете "Ашарк аль-Аусат" выступил спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри. В то же время дипломат раскритиковал российскую помощь Дамаску, который, по его оценкам, продолжает воевать с собственным населением.
"Наша политика заключается в том, что все находящиеся под контролем Ирана формирования должны покинуть Сирию, равно как и все другие вооруженные силы, вошедшие (на территорию Арабской Республики. – "НГ) до 2011 года. Это относится к США. И если все сообщения об израильских ВВС верны, это относится и к израильтянам", – заявил Джеффри, добавив в этот список и турецкие Вооруженные силы (ВС). Отвечая на вопрос журналиста, должны ли покинуть Сирию российские войска, спецпредставитель США заметил: "Русские находились там еще до 2011 года, поэтому они – исключение. Все остальные пришли после того, как война началась. Если есть политическое решение, и такие соседи, как Израиль и Турция, больше не чувствуют угрозы со стороны Сирии, мы думаем, что они будут готовы вернуть страну к нормальной жизни".
Комментируя намерение некоторых аравийских монархий восстановить отношения с Дамаском, Джеффри заметил, что "это безумная идея". "Они не получат никаких призов от Асада, – заявил Джеффри. – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличили дипломатическое признание (сирийского правительства. – "НГ"), но ничего не получили. Я думаю, что их едва ли даже поблагодарили". Джеффри добавил: "Какая страна готова вести партнерство с таким зверем? Мы знаем только две – Россия и Иран. Мы не думаем, что достойные представители Персидского залива и арабского мира будут лежать в одной постели с кем-то вроде него (Асада. – "НГ"). Они могут утверждать, что способны отбить его у Ирана, но я очень сомневаюсь в этом… Они (государства Персидского залива. – "НГ") не должны нести ответственность. Это то, что должны будут сделать Россия и Иран".
Лояльный взгляд на сохранение российского контингента в Сирии в постконфликтный период вписывается в политику администрации президента США по оптимизации своих военных обязательств и делегированию ответственности другим игрокам. Более того, 30 апреля Джеффри во время видеоконференции, организованной вашингтонским аналитическим центром Атлантический совет (организация признана нежелательной в РФ), сообщил, что российской стороне было предложено совместно бороться с остатками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. Комментируя активизацию джихадистов на юго-западе Сирии, дипломат сказал: "Это сильно нас беспокоит. Мы фиксируем рост присутствия ИГ в этом регионе. Они нападают на города и на короткое время могут удерживать территорию. Такую ситуацию необходимо прекратить, и мы предложили России сотрудничать по этому вопросу".

Источник - ng.ru
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