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|В Алматы отменили посты внутри города. Вокруг пока оставили
21:41 04.05.2020
Сотрудники задействованы в пешем патрулировании.
Посты внутри Алматы прекратили функционирование, передает zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе ДП города, в связи с послаблением карантинного режима, а также возобновления деятельности большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, дислоцированных в черте города, прекращено.
В настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы), с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании.
Департамент полиции Алматы напоминает о неукоснительном соблюдении правил карантина и санаторно-эпидемиологических норм, в целях личной безопасности.
Напомним, что эти посты функционировали для проверки цели перемещения алматинцев по городу.
В полиции отметили, что 27 блокпостов по периметру Алматы работают в прежнем режиме.