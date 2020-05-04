В Алматы отменили посты внутри города. Вокруг пока оставили

21:41 04.05.2020

Сотрудники задействованы в пешем патрулировании.



Посты внутри Алматы прекратили функционирование, передает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП города, в связи с послаблением карантинного режима, а также возобновления деятельности большого количества объектов, функционирование заградительных (фильтрационных) постов, дислоцированных в черте города, прекращено.



В настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы), с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании.



Департамент полиции Алматы напоминает о неукоснительном соблюдении правил карантина и санаторно-эпидемиологических норм, в целях личной безопасности.

Напомним, что эти посты функционировали для проверки цели перемещения алматинцев по городу.

В полиции отметили, что 27 блокпостов по периметру Алматы работают в прежнем режиме.