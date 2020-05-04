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Геополитика после коронавируса, - Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду
22:06 04.05.2020

4 мая 2020 г.
Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду | Le Temps

"(...) Посткоронавирусная эпоха положит конец слишком долгому периоду, в котором почти два десятилетия находился мир после событий 11 сентября. В течение девятнадцати лет вереница глобальных опасностей так или иначе оставалась в тени этого "абсолютного события", столь драматично открывшего этот век. (...) Какие геополитические формы, помимо медицинских аспектов, примет новый поворотный момент, рождающийся на наших глазах? Давать четкий ответ еще слишком рано, к тому же следует с осторожностью относиться к любому историческому детерминизму, тем не менее уже намечаются четыре основных параметра: укрепление этатизма с авторитарной тенденцией, углубление милитаризации мира, нормализация надзора и всплески контрглобализации", - пишет на страницах швейцарской газеты Le Temps Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду, заместитель директора и научный руководитель Женевского центра политики безопасности, профессор Женевского института международных отношений и развития.
"Во-первых, по всему миру во время нынешнего кризиса государство при поддержке армии и полиции четко подтвердило свою власть, выступая в роли спасителя и распорядителя, порой действующего в карательной форме. (...) Так, президент Дональд Трамп, раздвинув границы своих эксцессов и насилия в отношении верховенства закона в Соединенных Штатах под его мандатом, дошел до того, что 13 апреля заявил, что его власть "тотальна", - говорится в статье.
"Кроме того, есть сильные шансы на то, что такая динамика дирижистской переориентировки, начавшаяся до коронакризиса и усилившаяся в связи с ним, будет продолжаться и расширяться. Тем более теперь она логически обосновывается массовым спросом на защиту. Напуганные общества будут все меньше и меньше задаваться вопросом о достоинствах и демократической приемлемости этих мер, время от времени способствуя инфантилизации граждан - сегодня полиция их отчитывает и взывает к их гражданской позиции в фешенебельных районах, и избивает их в бедных кварталах. После интервенционизма 1990-х годов распространение воинственной логики усиливается во всем мире, однако нынешняя пандемия продолжает углублять эту модель. Вполне логично, что Covid-19 появился на свет в столь воинственном контексте - президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что его страна находится "в состоянии войны", - потому что в течение почти тридцати лет международная динамика развивалась именно таким образом. Теперь все кризисы могут восприниматься через эту преуменьшающую и манихейскую призму войны", - отмечает автор публикации.
"Вездесущность государства и воинственность отныне станут сопровождаться или даже предваряться повсеместным надзором за гражданами. Надзор, установленный в качестве все менее подвергающегося сомнению глобального стандарта, добавит параметр необходимости к широко распространенному аргументу полезности. Прежде всего, станет все труднее прослеживать и контролировать те практики, которые были введены в чрезвычайной ситуации и без парламентских консультаций - так уже поступили Китай, Израиль, Россия и Южная Корея, введя отслеживание граждан, цифровой контроль за соблюдением ограничений на передвижение, требование распознавания лиц и другие инновации, и все это снова и всегда делается во имя священной безопасности", - указывает эксперт.
"Наконец, кризис коронавируса с большой вероятностью породит волну контрглобализации. Такая волна будет исходить не от антиглобалистов, уже активно действующих в течение длительного времени, а от новых совместных моментов ограничений взаимосвязанности. Сначала появится такое ощущение, за ним вскоре последует практика - и это может создать не только экономическую, но и экзистенциальную уязвимость в обществах. Рассуждение в духе "всеобщий-обмен-не-обязательно-хорош" приведет к усилению логики международного разобщения и национального протекционизма. По образу и подобию консолидированного авторитарного государства такое закрытие мира впишется в логику защиты крепостей в Европе и возведения стен в Америке", - комментирует ученый.
"(...) Нет худа без добра", - гласит пословица. Поэтому предположим, что в рамках создавшейся нестабильности, а также для того, чтобы жить, а не просто выживать, в результате этого кризиса возникнет несколько улучшенное понимание наших отношений с миром, а также смирение и великодушие во взаимопомощи, которых остро не хватает на международной арене. На данный момент мы не можем игнорировать признаки продвигающегося вперед вируса оруэллизации геополитики", - резюмирует Мохамеду.

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588619160
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