 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.05.2020
22:22  Главный Казсанврач Есмагамбетова доложила о стабилизации ситуации с коронавирусом
22:06  Геополитика после коронавируса, - Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду
21:41  В Алматы отменили посты внутри города. Вокруг пока оставили
21:33  Китай психологически никогда не мог быть "второй" страной, - А.Маслов
21:13  США хотят оставить Россию наедине с войной в Сирии, - "НГ"
21:10  После пандемии. Кыргызстан ждет социально-политическая перезагрузка, - Алишер Мамасалиев
20:51  Пандемия лишила работы 300 тысяч тайских проституток

15:51  1929 год. Афганский поход РККА (история), - П.Густерин
13:44  Новый КазСпикер. Кому служит верный "франкмасон" Ашимбаев? - В.Хлюпин
12:00  Шапраштинка Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Казахстана
11:33  Новым спикером КазСената избран Маулен Ашимбаев
10:57  Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19 , - К.Сенин
10:27  Интервью К-Ж. Токаева: "Судьба моего отца с самого детства была непростой..."
10:24  Кто станет новым КазСпикером - "варианты: Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев...", - Данияр Ашимбаев
10:02  Маулен Ашимбаев из 1-го зама Администрации Казпрезидента стал сенатором, в его кресло сел Мининформ Абаев
09:54  В афганском Гильменде талибы взорвали авто с 18 бойцами афганской армии
09:31  Общая Победа, общая Судьба..., - Нурлан Давранов
09:26  Узбекистан: "информационный карантин" вызывает вопросы, - Еurasianet
01:00  Энергетические войны. Ч. 2, - Б.Марцинкевич
00:54  "После нас хоть потоп". Мирзиеев набирает все новые кредиты, - А.Волосевич
00:52  Разорвав экономические связи с Россией, Украина дореформировалась до нищеты, - А.Каневский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Главный Казсанврач Есмагамбетова доложила о стабилизации ситуации с коронавирусом
22:22 04.05.2020

Прирост заболеваемости за последние две недели не превышает 7%.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила ,что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, передает корреспондент zakon.kz.

За последние две недели отмечается стабилизация ситуации по стране. Прирост заболеваемости не превышает 7%. Если в марте регистрация случаев была среди контактных и завозных лиц, то в апреле мы перешли к профилактическому тестированию. Все случаи, которые были зарегистрированы в апреле - 52% или 1862 случая связаны с профилактическим тестированием. Цель профилактического тестирования - это выявление скрытых очагов. Если бы не проводили профилактическое тестирование, количество контактных и заболевших было бы больше, - сообщила Есмагамбетова во время онлайн-брифинга на Facebook.

Она отметила, что карантинные меры в первую очередь повлияли на стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране.

Хотела бы отметить, что карантинные меры дали свой результат. В течение двух недель мы отмечаем стабильную эпидемиологическую ситуацию. Я бы хотела поблагодарить каждого казахстанца за соблюдение тех мер, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения по соблюдению условий карантина, - добавила главный санврач.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1588620120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Эксклюзивное интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти
- Р. Скляр провел совещание по вопросу закупа капусты у фермеров Туркестанской области
- Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- Разъяснен порядок возмещения сумм за коммунальные услуги в регионах, где введен карантин
- Комментарий МИД РК по вопросам биологической безопасности
- Бессмысленная казахская война
- Акимат Нур-Султана опубликовал список недобросовестных застройщиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  