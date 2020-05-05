Китайские вирусологи родине не изменяют. Сведения о бегстве ученого из Уханя оказались липой, - "НГ"

00:19 05.05.2020

Владимир Скосырев



Вашингтон усилил кампанию по дискредитации Пекина. Президент США Дональд Трамп заявил, что он намеренно позволил эпидемии выйти за границы Китая. А Министерство внутренней безопасности США утверждает, что КНР скрыла данные об опасности вируса, чтобы запастись медицинскими изделиями. Война слов помогает Америке сплачивать своих союзников в противостоянии с Поднебесной. Между тем американская специалистка, сотрудничавшая с лабораторией в Ухане, говорит, что утечка вируса оттуда крайне маловероятна. Эксперты напоминают, что США использовали фальшивку о наличии биологического оружия у Ирака, чтобы совершить военную интервенцию.



Трамп во время видеоконференции в Вашингтоне обвинил Китай в том, что он сознательно принял решение выпустить коронавирус за пределы своей территории. В Пекине рассуждали, по словам Трампа, так: "Посмотрите, он окажет огромное воздействие на Китай, так пусть и остальной мир тоже (столкнется с этой проблемой –"НГ")". По этой причине Китай запретил въезд в свою страну, но не остановили выезд людей в США и другие страны.



Президент также пригрозил, что отменит первую фазу торговой сделки с Китаем, если он не станет закупать американских товаров и услуг по меньшей мере на 200 млрд долл. больше, чем в 2017 году. Пекин взял на себя такое обязательство, чтобы избежать повышения американских пошлин на китайский импорт, которые собирался ввести Вашингтон. По мнению экспертов, Китай при всем желании не сможет выполнить условия сделки, поскольку его экономика впервые после 1987 года переживет спад.



Следом за президентом госсекретарь Майкл Помпео вновь заявил, что к возникновению вируса могла быть причастна лаборатория в Ухане. А Министерство внутренней безопасности США распространило доклад о том, что власти Китая скрыли часть данных о распространении нового коронавируса, чтобы успеть сделать запасы медицинских принадлежностей. Пекин якобы без официальных уведомлений снизил объемы продаж различных медицинских принадлежностей и активизировал их закупки. Речь, в частности, идет о масках и других средствах индивидуальной защиты.



Концентрированная пропагандистская атака на Китай, начатая США, приносит плоды, отмечает New York Times. Китай ранее рассчитывал заполнить вакуум в руководстве миром, образовавшийся в результате непоследовательной внешней политики, проводимой нынешней администрацией Вашингтона. Но эти расчеты Пекина становится все труднее реализовать. Недоверие к Китаю растет.

Расследовать происхождение вируса призвала Австралия. Германия и Британия усомнились в том, стоит ли приглашать китайский технологический гигант Huawei принять участие в строительстве сети 5G. "Недоверие к Китаю с приходом вируса ускорилось так быстро, что ни одно министерство в Германии не знает, что с этим делать", - говорит Ангела Штанзел, эксперт Германского института по международным делам и безопасности.



Атмосферу не улучшает и воинственная контрпропаганда, которую ведет Пекин. По прямому указанию отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая молодые дипломаты начали распространять послания, выдержанные порой в угрожающих тонах, в странах, где они аккредитованы. На прошлой неделе Китай пригрозил прекратить оказание медицинской помощи Нидерландам из-за того, что эта страна изменила название своего представительства на Тайване в пику политике КНР в тайваньском вопросе. За последние несколько недель послам Китая, по меньшей мере, в шести странах – во Франции, Казахстане, Нигерии, Уганде, Кении, Гане, а также в Африканском Союзе власти предъявляли обвинения в распространении дезинформации или, в случае с Африкой, в плохом обращении с выходцами с этого континента в городе Гуанчжоу.

С другой стороны, как сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, США сами всегда прибегали к дезинформации в своих внешнеполитических целях. Самым знаменитым примером служит демонстрация пробирки госсекретарем США Колином Пауэллом в ООН в 2003 году. Пробирка должна была подтвердить наличие у Ирака биологического оружия и оправдать вторжение в эту страну. Но впоследствии выяснилось: биологического оружия у Ирака не было.



Шумиха, напоминающая об этой истории, поднята сейчас и вокруг вирусолога из Уханя Ши Чжэнли. Распространились слухи, что она вместе с семьей ищет политического убежища в посольстве США в Париже. И даже тайно переправила документы об экспериментах в Институте вирусологии, где работала. Но Ши, как передала газета Global Times, опровергла эти сообщения. "Как бы ни было трудно, ни о каком побеге речи нет. Мы не сделали ничего неправильного. Придет день, когда тучи рассеются", - написала исследовательница в соцсетях.

Джонет Мэйзет, американский эпидемиолог, ранее работавшая в Институте вирусологии в Ухане, тоже заявляет, что зарождение вируса в лаборатории "крайне маловероятно".



5 мая 2020